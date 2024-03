Brief presse 28 mars 2024

1er bilan du partenariat entre Saint-Gobain France, la Ville de Paris et ses bailleurs pour réduire l'empreinte environnementale du secteur du bâtiment

En juillet 2023, Saint-Gobain France, la Ville de Paris et ses trois bailleurs sociaux s'associaient pour réduire l'empreinte carbone du secteur du bâtiment. Cette collaboration vise à promouvoir le recyclage en boucle fermée des déchets de chantier et à augmenter la part de matière recyclée dans les solutions de construction, en mettant particulièrement l'accent sur le verre et les plaques de plâtre.

Pour répondre à cette ambition, Saint-Gobain a mobilisé les savoir-faire et les compétences de ses filiales, Saint-Gobain Glass et Placo®.

La première phase de ce partenariat s'est concentrée sur le recyclage en boucle fermée des fenêtres issues de chantiers de démolition ou de rénovation.

Voici quelques réalisations concrètes de cette première étape :

• La Ville de Paris a fourni à Saint-Gobain Glass environ 3,2 tonnes de calcin (débris de verre) provenant de chantiers des écoles élémentaires publiques de la Neuve Saint-Pierre (75003), Béranger (75007), Éblé (75010), Félix Faure (75015), l'Aqueduc et Simon Bolivar (75019) permettant une économie de matières premières vierges et une réduction des émissions de CO2 de 2,24 tonnes.

• La Ville de Paris a également fourni à Saint-Gobain Glass 1,55 tonne de calcin provenant du Stade Pierre de Coubertin (75016), ce qui a permis d'économiser 1,86 tonne de matières premières vierges et de réduire les émissions de CO2 de 1,09 tonne lors de la production de nouveau verre plat.

Ces actions combinées ont permis de produire 4,75 tonnes de nouveau verre dans le float d'Aniche-Émerchicourt de Saint-Gobain, tout en économisant 5,7 tonnes de matières premières vierges et en réduisant les émissions de CO2 de 3,32 tonnes.

• Du côté des bailleurs sociaux, Paris Habitat a fourni près de 1,79 tonne de calcin provenant de la phase 1 de la réhabilitation de l'ensemble de logements sociaux situés au n°51, rue Croulebarde à Paris 13ème. Cette initiative a permis de fabriquer

du nouveau verre tout en économisant 2,15 tonnes de matières premières vierges et en réduisant les émissions de CO2 de 1,25 tonne.

Pour rappel, 1 tonne de calcin permet de remplacer 1,2 tonne de matières premières vierges, et permet d'éviter l'émission de 700 kg de CO2 (scopes 1, 2 et 3). Le calcin, issu du recyclage du verre, peut se substituer aux matières premières vierges et n'émet pas de carbone lors de sa fusion.

Une attestation officielle, mentionnant la diminution des émissions de CO2 et les quantités de matières premières préservées grâce au recyclage des vitrages en boucle fermée, a été remise le 28 mars à la Ville de Paris et à Paris Habitat.

La mobilisation de la Ville de Paris et ses bailleurs sociaux, de Valobat et de Saint-Gobain garantit la traçabilité du calcin, du chantier jusqu'à l'usine, et va permettre d'augmenter significativement dès 2024 les volumes de matières recyclées dans la production de verre plat de Saint-Gobain Glass.

La deuxième phase du partenariat est désormais lancée et se concentre sur la récupération et le recyclage des plaques de plâtre. Dans le contexte actuel de raréfaction des ressources, chaque initiative pour optimiser l'utilisation des matières premières est crucial. Le recyclage de plaques de plâtre permet d'éviter l'extraction de nouvelles matières premières et de réduire la quantité de déchets envoyés en décharge.

Pour atteindre cet objectif, Saint-Gobain mobilise ses compétences et expertises en matière de recherche et développement. Placo® a lancé en 2022 la première plaque de plâtre au monde fabriquée à partir de plus de 50% de plâtre recyclée, Placo® Infinaé 13, mise au point dans l'usine de Chambéry. L'objectif d'ici 2030 est d'intégré 200 000 tonnes de matières recyclées dans sa production française de plaques de plâtre grâce notamment au réseau Placo® Recycling. En 2023, ce sont 99 000 tonnes de plâtre qui ont été recyclées.

