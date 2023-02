Saint Gobain : Communiqué de Presse du 23 février 2023

1. Croissance interne moyenne sur 2021 et 2022 : +6,9% en 2021 (+13,8% 2021/2019 divisé par deux) et +13,3% en 2022.

(pro forma des évolutions de périmètre en 2022), grâce à une forte dynamique interne et à ses acquisitions récentes (Chryso, GCP, Impac au Mexique, Brasprefer et Matchem au Brésil, IDP Chemicals en Egypte, Best Crete en Malaisie, Choksey Chemicals en Inde et Urumix en Uruguay) ;

En termes de sécurité, notre taux de fréquence des accidents avec et sans arrêt (TF2) a baissé de 19% entre 2021 et 2022 et a été quasiment divisé par 2 depuis 5 ans.

employés du Groupe, dans tous les pays où il est présent, disposent d'une couverture sociale pour accompagner les différentes étapes de la vie (congés maternité et paternité, frais médicaux et d'hospitalisation pour toute la famille, assurance décès).

En 2022, comme il en avait pris l'engagement, Saint-Gobaina finalisé le déploiement de son programme « CARE by Saint-Gobain » de protection sociale et de prévention. Les

Notre engagement dans l'économie circulaire se poursuit et se renforce avec une baisse de 37% des déchets non valorisés par rapport à 2017. Saint-Gobain a déployé la première offre au monde de verre bas carbone ORAÉ® intégrant 70% de calcin (verre recyclé) et la première plaque de plâtre fabriquée avec plus de 50% de plâtre recyclé, Placo® Infini 13.

Une croissance découplée des émissions de CO2 : l'intensité carbone par euro de chiffre d'affaires et d'EBITDA a ainsi baissé de respectivement 42% et 57% en 2022 par rapport à 2017, traduisant l'objectif du Groupe de maximiser son impact positif pour l'environnement tout en réduisant son empreinte.

En tant que leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain joue un rôle de premier plan pour bâtir une économie neutre en carbone. En 2022, le Groupe a réalisé de fortes avancées environnementales et sociales lui permettant de réduire son empreinte tout en maximisant l'impact positif de son offre de solutions, conformément à sa stratégie « Grow & Impact ». Les solutions vendues par Saint-Gobain à travers le monde en un an permettent d'éviter l'émission d'environ 1 300 millions de tonnes de CO2 durant leur durée de vie, soit plus de 100 fois son empreinte sur les scopes 1 et 2.

A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de +13,3%. Cette performance, soutenue par la bonne dynamique de tous nos segments qui affichent chacun une croissance interne à deux chiffres, a été réalisée grâce au leadership mondial du Groupe en construction durable.

En tirant parti de la valeur ajoutée apportée par ses solutions et du dynamisme de son organisation locale au plus proche des clients, Saint-Gobain a pu protéger sa marge d'exploitation, générant un écart prix-coûtspositif sur l'ensemble de l'année et sur chaque semestre, grâce à une hausse des prix de +14,6% au niveau mondial sur l'année (+13,8% au second semestre sur une base de comparaison plus élevée). Cette force a permis au Groupe de bien gérer l'inflation des coûts d'énergie et de matières premières, qui atteint environ 3 milliards d'euros en 2022 par rapport à 2021.

Les volumes du Groupe s'inscrivent en léger repli de -1,3% sur l'année et -2,3% au second semestre (avec un effet jours ouvrés défavorable d'environ 0,5% sur cette dernière période).

A données réelles, le chiffre d'affaires progresse fortement de +15,9% à 51,2 milliards d'euros, avec un effet de change de +3,6% sur l'année (+2,4% au quatrième trimestre). L'effet périmètre de -1,0% sur l'année devient positif au second semestre à hauteur de +1,3%.

L'optimisation du profil du Groupe s'est poursuivie avec détermination en 2022, à la fois en termes de cessions avec 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires cédé ou en cours de cession - notamment la distribution au Royaume-Uni et en Pologne, les activités dans la transformation du vitrage et les Cristaux & Détecteurs - et en termes d'acquisitions avec 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires acquis, principalement dans la chimie de la construction GCP Applied Technologies (GCP) en octobre 2022 et Impac au Mexique en avril 2022, dans les produits d'extérieur Kaycan en Amérique du Nord en août 2022 et dans l'isolation Rockwool India Pvt Ltd. en février 2022.

A noter que la cession de la totalité des marques restantes de la distribution au Royaume-Uni (environ 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022) sera finalisée d'ici fin mars 2023.

L'intégration des acquisitions récentes se déroule particulièrement bien, et l'ensemble des synergies est validé et en cours d'exécution :

Chryso : croissance du chiffre d'affaires de +20%, EBITDA de 100 millions d'euros en

2022 avec une marge qui se maintient au meilleur niveau de son secteur ;

: croissance du chiffre d'affaires de +20%, EBITDA de 100 millions d'euros en 2022 avec une marge qui se maintient au meilleur niveau de son secteur ; Kaycan : EBITDA de 84 millions de dollars sur l'ensemble de l'année 2022 ;

: EBITDA de 84 millions de dollars sur l'ensemble de l'année 2022 ; GCP : EBITDA projeté de 170 millions de dollars en 2023 pour la première année pleine.

Le résultat d'exploitation progresse fortement et atteint un nouveau plus haut historique

5 337 M€ , soit +18,4% en réel par rapport à 2021, +13,3% à taux de change comparables (+11,7% à données comparables) et +66% par rapport à 2018.

La marge d'exploitation de Saint-Gobain atteint un nouveau record pour s'établir à 10,4% en 2022 (contre 10,2% en 2021), soit une progression de 270 points de base depuis le lancement de la transformation du Groupe fin 2018.

