Saint Gobain : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 septembre au 5 octobre 2020 - PDF 0 06/10/2020 | 18:24 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires -- Le 6 octobre 2020 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 29 septembre et le 5 octobre 2020 Code identifiant de Volume total Prix pondéré moyen Nom de Code Identifiant de Jour de la journalier l'instrument financier journalier (en Marché (MIC) l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction d'acquisition des (Code ISIN) nombre d'actions) actions Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 29/09/2020 FR0000125007 205 556 36,036 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 29/09/2020 FR0000125007 21 491 36,010 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC36 29/09/2020 FR0000125007 51 548 36,037 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC37 29/09/2020 FR0000125007 22 271 36,036 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 30/09/2020 FR0000125007 221 481 36,065 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 30/09/2020 FR0000125007 30 073 36,043 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC36 30/09/2020 FR0000125007 49 178 36,056 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC37 30/09/2020 FR0000125007 19 046 36,040 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 01/10/2020 FR0000125007 236 306 36,230 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 01/10/2020 FR0000125007 37 934 36,235 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC36 01/10/2020 FR0000125007 59 726 36,226 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC37 01/10/2020 FR0000125007 29 826 36,226 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 02/10/2020 FR0000125007 152 548 36,129 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 02/10/2020 FR0000125007 21 206 36,108 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 02/10/2020 FR0000125007 48 239 36,142 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 02/10/2020 FR0000125007 31 939 36,138 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 05/10/2020 FR0000125007 163 639 36,704 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 05/10/2020 FR0000125007 20 425 36,703 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 05/10/2020 FR0000125007 47 254 36,713 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 05/10/2020 FR0000125007 24 528 36,704 TRQX Saint-Gobain Total sur la période 1 494 214 36,218 1 sur 137 Le 6 octobre 2020 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 29 septembre et le 5 octobre 2020 Code Code identifiant Code Numéro de Code Identifiant jour/heure de la de l'instrument Prix unitaire Quantité identifiant référence Objectif du Nom de l'émetteur Nom du PSI Identifiant PSI Devise (LEI) transaction (UTC) financier (unité) achetée marché de la rachat (LEI) (ISIN) (MIC) transaction Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:29 FR0000125007 35,950 EUR 150 XPAR 145639 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:29 FR0000125007 35,970 EUR 44 XPAR 145640 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:30 FR0000125007 35,940 EUR 61 BATE 150104 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:30 FR0000125007 35,940 EUR 66 CHIX 151208 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:30 FR0000125007 35,940 EUR 127 XPAR 145652 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:30 FR0000125007 35,930 EUR 91 XPAR 145653 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:30 FR0000125007 35,960 EUR 31 XPAR 145656 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:30 FR0000125007 35,960 EUR 150 XPAR 145655 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:30 FR0000125007 35,940 EUR 34 XPAR 145654 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:41 FR0000125007 35,930 EUR 72 TRQX 15314 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:00:41 FR0000125007 35,930 EUR 59 CHIX 151306 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:01:13 FR0000125007 35,920 EUR 65 XPAR 145687 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:01:13 FR0000125007 35,920 EUR 59 BATE 150168 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:01:37 FR0000125007 35,940 EUR 72 CHIX 151631 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:02:01 FR0000125007 35,930 EUR 131 XPAR 145710 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:02:33 FR0000125007 36,020 EUR 94 CHIX 1511003 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:02:39 FR0000125007 36,010 EUR 55 TRQX 15342 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:02:39 FR0000125007 36,010 EUR 11 TRQX 15341 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:02:39 FR0000125007 36,010 EUR 159 XPAR 145749 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:02:39 FR0000125007 36,010 EUR 81 BATE 150329 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:02:39 FR0000125007 36,010 EUR 11 BATE 150328 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:02:54 FR0000125007 36,020 EUR 4 CHIX 1511110 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:02:54 FR0000125007 36,020 EUR 62 CHIX 1511109 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:02:54 FR0000125007 36,030 EUR 107 XPAR 145754 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:05 FR0000125007 36,010 EUR 207 XPAR 145764 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:05 FR0000125007 36,010 EUR 44 BATE 150368 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:05 FR0000125007 36,010 EUR 35 BATE 150367 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:05 FR0000125007 36,000 EUR 13 XPAR 145766 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:05 FR0000125007 36,000 EUR 149 XPAR 145765 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:06 FR0000125007 35,990 EUR 69 TRQX 15349 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:06 FR0000125007 35,990 EUR 124 XPAR 145771 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:06 FR0000125007 35,980 EUR 86 XPAR 145772 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:06 FR0000125007 35,980 EUR 96 XPAR 145773 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:06 FR0000125007 35,980 EUR 69 TRQX 15350 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:03:06 FR0000125007 35,990 EUR 69 CHIX 1511235 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:04:59 FR0000125007 36,030 EUR 2 CHIX 1511759 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:09 FR0000125007 36,040 EUR 243 XPAR 145877 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:09 FR0000125007 36,040 EUR 115 CHIX 1511899 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:09 FR0000125007 36,020 EUR 62 XPAR 145879 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:09 FR0000125007 36,030 EUR 74 BATE 150502 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:09 FR0000125007 36,030 EUR 61 BATE 150501 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:09 FR0000125007 36,030 EUR 105 XPAR 145878 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:09 FR0000125007 36,020 EUR 63 BATE 150503 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:25 FR0000125007 36,000 EUR 65 CHIX 1512021 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:25 FR0000125007 36,000 EUR 16 XPAR 145892 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:25 FR0000125007 36,000 EUR 100 XPAR 145891 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:05:31 FR0000125007 35,970 EUR 75 XPAR 145903 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:01 FR0000125007 36,010 EUR 140 CHIX 1512308 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:01 FR0000125007 36,010 EUR 104 BATE 150559 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:01 FR0000125007 36,010 EUR 137 TRQX 15384 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:03 FR0000125007 36,020 EUR 78 XPAR 145925 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:05 FR0000125007 36,020 EUR 293 XPAR 145928 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:05 FR0000125007 36,000 EUR 77 CHIX 1512347 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:09 FR0000125007 36,020 EUR 104 BATE 150579 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:19 FR0000125007 36,030 EUR 200 XPAR 145961 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:19 FR0000125007 36,030 EUR 40 XPAR 145960 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:19 FR0000125007 36,030 EUR 50 XPAR 145958 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:26 FR0000125007 36,020 EUR 97 XPAR 145965 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:26 FR0000125007 36,020 EUR 103 XPAR 145967 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:31 FR0000125007 36,010 EUR 298 XPAR 145971 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:31 FR0000125007 36,010 EUR 102 TRQX 15390 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:31 FR0000125007 36,010 EUR 96 CHIX 1512495 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:06:57 FR0000125007 36,060 EUR 22 XPAR 145989 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:36 FR0000125007 36,080 EUR 329 XPAR 1451008 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:36 FR0000125007 36,080 EUR 220 XPAR 1451006 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:36 FR0000125007 36,080 EUR 140 BATE 150688 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:36 FR0000125007 36,080 EUR 144 CHIX 1512935 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:36 FR0000125007 36,090 EUR 150 XPAR 1451009 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:36 FR0000125007 36,090 EUR 37 XPAR 1451010 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:41 FR0000125007 36,090 EUR 66 BATE 150699 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:45 FR0000125007 36,080 EUR 64 TRQX 15399 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:45 FR0000125007 36,080 EUR 153 XPAR 1451018 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:45 FR0000125007 36,070 EUR 12 CHIX 1512968 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:45 FR0000125007 36,070 EUR 64 TRQX 153100 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:46 FR0000125007 36,050 EUR 69 CHIX 1512998 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:07:46 FR0000125007 36,050 EUR 65 XPAR 1451021 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:08:34 FR0000125007 36,030 EUR 79 XPAR 1451051 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:01 FR0000125007 35,990 EUR 65 XPAR 1451065 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:01 FR0000125007 35,990 EUR 38 BATE 150835 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:01 FR0000125007 35,990 EUR 18 BATE 150834 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:01 FR0000125007 35,990 EUR 10 BATE 150833 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:01 FR0000125007 36,000 EUR 88 CHIX 1513532 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:01 FR0000125007 35,990 EUR 88 CHIX 1513534 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:03 FR0000125007 35,980 EUR 109 XPAR 1451070 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:04 FR0000125007 35,970 EUR 64 XPAR 1451076 Annulation 2 sur 137 Code Code identifiant Code Numéro de Code Identifiant jour/heure de la de l'instrument Prix unitaire Quantité identifiant référence Objectif du Nom de l'émetteur Nom du PSI Identifiant PSI Devise (LEI) transaction (UTC) financier (unité) achetée marché de la rachat (LEI) (ISIN) (MIC) transaction Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:07 FR0000125007 35,960 EUR 101 XPAR 1451078 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:21 FR0000125007 35,930 EUR 88 XPAR 1451101 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:21 FR0000125007 35,940 EUR 70 BATE 150876 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:22 FR0000125007 35,920 EUR 84 XPAR 1451102 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:34 FR0000125007 35,930 EUR 170 XPAR 1451115 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:09:42 FR0000125007 35,930 EUR 1 BATE 150902 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:05 FR0000125007 35,930 EUR 317 XPAR 1451138 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:05 FR0000125007 35,930 EUR 23 BATE 150947 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:05 FR0000125007 35,930 EUR 3 BATE 150946 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:05 FR0000125007 35,930 EUR 118 CHIX 1514104 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:05 FR0000125007 35,930 EUR 67 BATE 150949 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:05 FR0000125007 35,930 EUR 143 XPAR 1451139 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:05 FR0000125007 35,930 EUR 48 BATE 150948 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:25 FR0000125007 35,930 EUR 102 XPAR 1451153 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:25 FR0000125007 35,930 EUR 136 TRQX 153129 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:51 FR0000125007 35,940 EUR 75 CHIX 1514389 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:57 FR0000125007 35,930 EUR 118 XPAR 1451173 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:10:59 FR0000125007 35,920 EUR 67 XPAR 1451174 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:11:11 FR0000125007 35,920 EUR 65 XPAR 1451179 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:12:04 FR0000125007 35,920 EUR 153 CHIX 1514864 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:12:38 FR0000125007 35,920 EUR 170 XPAR 1451236 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:13:28 FR0000125007 35,930 EUR 66 TRQX 153175 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:13:29 FR0000125007 35,920 EUR 123 BATE 1501163 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:14:02 FR0000125007 35,910 EUR 190 XPAR 1451311 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:14:02 FR0000125007 35,920 EUR 239 XPAR 1451310 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:14:15 FR0000125007 35,910 EUR 21 XPAR 1451319 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:14:15 FR0000125007 35,910 EUR 100 XPAR 1451318 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:14:43 FR0000125007 35,900 EUR 42 BATE 1501230 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:14:43 FR0000125007 35,900 EUR 62 BATE 1501229 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:14:43 FR0000125007 35,900 EUR 29 CHIX 1515767 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:14:43 FR0000125007 35,900 EUR 38 CHIX 1515766 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:14:43 FR0000125007 35,900 EUR 79 XPAR 1451329 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:25 FR0000125007 35,900 EUR 424 XPAR 1451363 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:25 FR0000125007 35,900 EUR 118 TRQX 153190 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:25 FR0000125007 35,900 EUR 74 BATE 1501382 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:25 FR0000125007 35,900 EUR 91 CHIX 1516047 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:26 FR0000125007 35,890 EUR 76 XPAR 1451364 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:26 FR0000125007 35,890 EUR 14 CHIX 1516049 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:26 FR0000125007 35,890 EUR 9 CHIX 1516048 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:30 FR0000125007 35,880 EUR 93 XPAR 1451374 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:32 FR0000125007 35,870 EUR 74 XPAR 1451375 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:32 FR0000125007 35,870 EUR 67 CHIX 1516102 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:32 FR0000125007 35,860 EUR 36 BATE 1501401 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:32 FR0000125007 35,860 EUR 32 BATE 1501400 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:32 FR0000125007 35,850 EUR 79 XPAR 1451376 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:51 FR0000125007 35,860 EUR 108 CHIX 1516257 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:51 FR0000125007 35,860 EUR 200 XPAR 1451405 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:52 FR0000125007 35,860 EUR 78 TRQX 153200 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:15:52 FR0000125007 35,860 EUR 126 BATE 1501465 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:04 FR0000125007 35,890 EUR 79 CHIX 1516771 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:04 FR0000125007 35,890 EUR 19 CHIX 1516770 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:16 FR0000125007 35,880 EUR 149 XPAR 1451455 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:16 FR0000125007 35,880 EUR 171 XPAR 1451454 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:16 FR0000125007 35,880 EUR 222 XPAR 1451453 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:17 FR0000125007 35,870 EUR 179 XPAR 1451456 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:21 FR0000125007 35,850 EUR 70 BATE 1501703 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:32 FR0000125007 35,870 EUR 33 CHIX 1516970 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:32 FR0000125007 35,870 EUR 46 CHIX 1516969 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:43 FR0000125007 35,870 EUR 76 TRQX 153224 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:43 FR0000125007 35,870 EUR 159 XPAR 1451471 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:51 FR0000125007 35,860 EUR 113 XPAR 1451479 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:55 FR0000125007 35,840 EUR 81 XPAR 1451482 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:55 FR0000125007 35,840 EUR 40 XPAR 1451481 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:17:55 FR0000125007 35,840 EUR 62 BATE 1501766 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:18:34 FR0000125007 35,850 EUR 81 CHIX 1517296 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:19:10 FR0000125007 35,840 EUR 134 XPAR 1451518 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:19:16 FR0000125007 35,830 EUR 90 XPAR 1451521 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:19:23 FR0000125007 35,820 EUR 119 XPAR 1451527 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:19:23 FR0000125007 35,820 EUR 64 TRQX 153245 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:19:25 FR0000125007 35,810 EUR 25 BATE 1501997 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:19:25 FR0000125007 35,810 EUR 51 BATE 1501996 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:19:30 FR0000125007 35,810 EUR 67 CHIX 1517705 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:19:35 FR0000125007 35,800 EUR 84 XPAR 1451539 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:19:42 FR0000125007 35,770 EUR 84 XPAR 1451544 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:20:15 FR0000125007 35,750 EUR 60 XPAR 1451567 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:20:26 FR0000125007 35,760 EUR 64 CHIX 1518053 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:20:26 FR0000125007 35,760 EUR 80 CHIX 1518052 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:20:34 FR0000125007 35,750 EUR 60 BATE 1502155 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:20:34 FR0000125007 35,750 EUR 14 BATE 1502154 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:20:34 FR0000125007 35,750 EUR 46 XPAR 1451587 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:20:34 FR0000125007 35,750 EUR 100 TRQX 153257 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:20:34 FR0000125007 35,750 EUR 285 XPAR 1451588 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:20:34 FR0000125007 35,750 EUR 63 BATE 1502156 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:18 FR0000125007 35,760 EUR 100 XPAR 1451623 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:25 FR0000125007 35,820 EUR 25 XPAR 1451628 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:25 FR0000125007 35,820 EUR 150 XPAR 1451627 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:25 FR0000125007 35,820 EUR 125 XPAR 1451629 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:25 FR0000125007 35,820 EUR 5 XPAR 1451630 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:40 FR0000125007 35,800 EUR 156 BATE 1502341 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:40 FR0000125007 35,800 EUR 220 CHIX 1518451 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:40 FR0000125007 35,810 EUR 125 XPAR 1451634 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:40 FR0000125007 35,810 EUR 25 XPAR 1451635 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:40 FR0000125007 35,810 EUR 94 XPAR 1451636 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:40 FR0000125007 35,810 EUR 64 XPAR 1451637 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:47 FR0000125007 35,790 EUR 145 CHIX 1518488 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:47 FR0000125007 35,790 EUR 106 BATE 1502357 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:47 FR0000125007 35,790 EUR 136 XPAR 1451638 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:48 FR0000125007 35,800 EUR 185 XPAR 1451639 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:48 FR0000125007 35,800 EUR 78 XPAR 1451640 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:21:49 FR0000125007 35,790 EUR 70 XPAR 1451641 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:22:01 FR0000125007 35,780 EUR 100 XPAR 1451650 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:22:01 FR0000125007 35,780 EUR 366 XPAR 1451649 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:22:02 FR0000125007 35,780 EUR 100 XPAR 1451653 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:22:04 FR0000125007 35,780 EUR 135 TRQX 153272 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:22:04 FR0000125007 35,780 EUR 121 BATE 1502399 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:22:04 FR0000125007 35,780 EUR 105 XPAR 1451659 Annulation 3 sur 137 Code Code identifiant Code Numéro de Code Identifiant jour/heure de la de l'instrument Prix unitaire Quantité identifiant référence Objectif du Nom de l'émetteur Nom du PSI Identifiant PSI Devise (LEI) transaction (UTC) financier (unité) achetée marché de la rachat (LEI) (ISIN) (MIC) transaction Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:22:04 FR0000125007 35,780 EUR 33 XPAR 1451658 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:22:19 FR0000125007 35,780 EUR 70 CHIX 1518693 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:23:27 FR0000125007 35,850 EUR 250 XPAR 1451716 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:01 FR0000125007 35,890 EUR 113 CHIX 1519215 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:32 FR0000125007 35,930 EUR 104 TRQX 153300 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:32 FR0000125007 35,930 EUR 85 CHIX 1519481 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:38 FR0000125007 35,930 EUR 150 XPAR 1451764 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:38 FR0000125007 35,930 EUR 37 XPAR 1451766 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:38 FR0000125007 35,930 EUR 100 XPAR 1451765 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:38 FR0000125007 35,930 EUR 70 TRQX 153306 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:38 FR0000125007 35,930 EUR 140 XPAR 1451768 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:42 FR0000125007 35,920 EUR 17 BATE 1502760 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:48 FR0000125007 35,940 EUR 69 CHIX 1519582 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:48 FR0000125007 35,940 EUR 150 XPAR 1451770 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:24:48 FR0000125007 35,940 EUR 137 XPAR 1451771 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:12 FR0000125007 35,940 EUR 287 XPAR 1451788 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:12 FR0000125007 35,940 EUR 60 BATE 1502827 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:13 FR0000125007 35,940 EUR 67 XPAR 1451790 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:13 FR0000125007 35,940 EUR 150 XPAR 1451789 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:27 FR0000125007 35,950 EUR 95 XPAR 1451799 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:27 FR0000125007 35,950 EUR 30 XPAR 1451798 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:31 FR0000125007 35,960 EUR 62 BATE 1502865 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:31 FR0000125007 35,960 EUR 150 XPAR 1451801 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:31 FR0000125007 35,960 EUR 89 CHIX 1519909 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:31 FR0000125007 35,960 EUR 69 TRQX 153318 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:47 FR0000125007 36,000 EUR 60 CHIX 1519975 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:47 FR0000125007 36,000 EUR 137 XPAR 1451812 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:47 FR0000125007 36,000 EUR 47 BATE 1502898 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:47 FR0000125007 36,000 EUR 18 BATE 1502897 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:47 FR0000125007 36,000 EUR 121 XPAR 1451814 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:47 FR0000125007 36,000 EUR 188 XPAR 1451813 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:47 FR0000125007 36,000 EUR 63 CHIX 1519976 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:47 FR0000125007 36,000 EUR 107 XPAR 1451815 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:48 FR0000125007 36,000 EUR 66 XPAR 1451816 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:25:50 FR0000125007 36,000 EUR 70 TRQX 153325 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:02 FR0000125007 36,000 EUR 72 BATE 1502921 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:02 FR0000125007 36,000 EUR 62 CHIX 15110034 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:02 FR0000125007 36,000 EUR 100 XPAR 1451818 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:02 FR0000125007 36,000 EUR 36 XPAR 1451819 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:02 FR0000125007 36,000 EUR 141 XPAR 1451820 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:02 FR0000125007 36,000 EUR 10 XPAR 1451821 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:02 FR0000125007 36,000 EUR 68 XPAR 1451822 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:25 FR0000125007 36,000 EUR 200 CHIX 15110162 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:25 FR0000125007 36,000 EUR 26 TRQX 153332 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:25 FR0000125007 36,000 EUR 219 BATE 1502962 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:54 FR0000125007 36,050 EUR 100 XPAR 1451864 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:54 FR0000125007 36,050 EUR 150 XPAR 1451865 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:54 FR0000125007 36,050 EUR 39 XPAR 1451866 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:54 FR0000125007 36,050 EUR 116 TRQX 153336 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:54 FR0000125007 36,050 EUR 197 XPAR 1451870 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:54 FR0000125007 36,050 EUR 100 XPAR 1451867 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:54 FR0000125007 36,050 EUR 3 XPAR 1451869 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:54 FR0000125007 36,050 EUR 150 XPAR 1451868 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:26:54 FR0000125007 36,050 EUR 75 CHIX 15110317 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:00 FR0000125007 36,050 EUR 187 XPAR 1451877 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:00 FR0000125007 36,050 EUR 94 XPAR 1451878 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:00 FR0000125007 36,050 EUR 61 XPAR 1451879 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:07 FR0000125007 36,040 EUR 224 BATE 1503052 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:07 FR0000125007 36,040 EUR 150 XPAR 1451881 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:07 FR0000125007 36,040 EUR 79 CHIX 15110413 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:11 FR0000125007 36,040 EUR 112 TRQX 153341 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:11 FR0000125007 36,040 EUR 415 XPAR 1451882 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:11 FR0000125007 36,040 EUR 109 BATE 1503066 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:18 FR0000125007 36,030 EUR 260 XPAR 1451887 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:18 FR0000125007 36,030 EUR 174 CHIX 15110488 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:18 FR0000125007 36,030 EUR 7 CHIX 15110487 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:18 FR0000125007 36,030 EUR 74 TRQX 153342 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:18 FR0000125007 36,030 EUR 16 CHIX 15110486 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:18 FR0000125007 36,030 EUR 68 BATE 1503082 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:18 FR0000125007 36,020 EUR 117 CHIX 15110503 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:18 FR0000125007 36,020 EUR 107 XPAR 1451890 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:27:18 FR0000125007 36,020 EUR 32 XPAR 1451889 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:28:05 FR0000125007 36,040 EUR 142 XPAR 1451900 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:28:13 FR0000125007 36,030 EUR 66 BATE 1503167 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:28:13 FR0000125007 36,030 EUR 65 XPAR 1451907 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:28:25 FR0000125007 36,020 EUR 81 XPAR 1451910 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:28:25 FR0000125007 36,020 EUR 92 CHIX 15110807 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:28:35 FR0000125007 36,010 EUR 73 XPAR 1451911 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:28:36 FR0000125007 36,000 EUR 80 TRQX 153353 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:29:16 FR0000125007 36,000 EUR 71 XPAR 1451934 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:29:59 FR0000125007 35,980 EUR 54 XPAR 1451942 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:29:59 FR0000125007 35,980 EUR 32 XPAR 1451941 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:30:28 FR0000125007 35,970 EUR 78 BATE 1503466 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:30:56 FR0000125007 35,970 EUR 131 XPAR 1451974 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:30:56 FR0000125007 35,960 EUR 89 XPAR 1451975 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:30:56 FR0000125007 35,960 EUR 102 CHIX 15111704 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:31:01 FR0000125007 35,950 EUR 71 XPAR 1451977 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:31:11 FR0000125007 35,940 EUR 105 CHIX 15111885 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:31:11 FR0000125007 35,940 EUR 92 TRQX 153378 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:32:42 FR0000125007 35,960 EUR 250 XPAR 1452020 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:32:42 FR0000125007 35,960 EUR 96 BATE 1503798 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:33:16 FR0000125007 35,980 EUR 35 BATE 1503892 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:33:27 FR0000125007 35,990 EUR 60 BATE 1503909 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:33:27 FR0000125007 35,990 EUR 79 CHIX 15112675 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:33:27 FR0000125007 35,990 EUR 30 CHIX 15112674 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:33:55 FR0000125007 35,990 EUR 567 XPAR 1452053 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:34:11 FR0000125007 35,990 EUR 137 XPAR 1452064 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:34:11 FR0000125007 35,990 EUR 88 CHIX 15112906 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:34:11 FR0000125007 35,990 EUR 70 BATE 1503997 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:34:17 FR0000125007 36,000 EUR 94 TRQX 153410 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:34:17 FR0000125007 36,000 EUR 106 BATE 1504011 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:34:28 FR0000125007 35,990 EUR 138 CHIX 15112980 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:34:28 FR0000125007 35,990 EUR 112 TRQX 153411 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:34:28 FR0000125007 35,990 EUR 778 XPAR 1452072 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:34:31 FR0000125007 35,980 EUR 264 XPAR 1452075 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Citigroup Global Markets Limited SBILGB2L 29/09/2020 09:34:46 FR0000125007 36,010 EUR 120 BATE 1504083 Annulation 4 sur 137 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Compagnie de Saint Gobain SA published this content on 06 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 October 2020 16:24:05 UTC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SAINT-GOBAIN 18:24 SAINT GOBAIN : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 .. PU 05/10 La Bourse suspendue aux bulletins de santé de Donald Trump 05/10 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Arkema, BNP Paribas, Bureau Veritas, Saint-Gobain, Ri.. 29/09 SAINT GOBAIN : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 .. PU 28/09 SAINT-GOBAIN : le titre gagne 3% après une analyse positive CF 28/09 CAC40 : affiche un net rebond dans le sillage de Wall Street CF 28/09 SAINT-GOBAIN : Oddo maintient sa recommandation d'achat CF 28/09 SAINT-GOBAIN : Franchissements de seuil CO 22/09 SAINT GOBAIN : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 .. PU 15/09 SAINT GOBAIN : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 a.. PU Recommandations des analystes sur SAINT-GOBAIN 05/10 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Arkema, BNP Paribas, Bureau Veritas, Saint-Gobain, Ri.. 28/09 SAINT-GOBAIN : Oddo maintient sa recommandation d'achat CF 08/09 SAINT-GOBAIN : Barclays relève ses prévisions de résultats CF