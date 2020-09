Saint Gobain : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 au 9 septembre 2020 - PDF 0 15/09/2020 | 18:14 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires -- Le 15 septembre 2020 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 4 septembre et le 9 septembre 2020 Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument financier journalier (en Marché (MIC) l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction d'acquisition des (Code ISIN) nombre d'actions) actions Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 04/09/2020 FR0000125007 1 722 33,457 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 04/09/2020 FR0000125007 803 33,479 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC36 04/09/2020 FR0000125008 59 33,400 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC37 04/09/2020 FR0000125009 142 33,490 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 07/09/2020 FR0000125007 66 372 34,894 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 07/09/2020 FR0000125007 19 403 34,881 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC36 07/09/2020 FR0000125008 5 825 34,900 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC37 07/09/2020 FR0000125009 5 034 34,917 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 08/09/2020 FR0000125007 109 595 34,896 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 08/09/2020 FR0000125007 31 680 34,922 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC36 08/0908/09 FR0000125008 6 056 34,931 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC37 08/09/2020 FR0000125009 14 586 34,931 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 09/09/2020 FR0000125007 278 35,000 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 09/09/2020 FR0000125007 57 35,000 CHIX Saint-Gobain 1 sur 23 Le 15 septembre 2020 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 4 septembre et le 9 septembre 2020 Code Code identifiant de Prix Code Identifiant jour/heure de la transaction Quantité identifiant Numéro de référence de Objectif du Nom de l'émetteur Nom du PSI Code Identifiant PSI (LEI) l'instrument unitaire Devise (LEI) (UTC) achetée marché la transaction rachat financier (unité) (MIC) (ISIN) Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:01:08.757877 +0100s FR0000125007 33,500 EUR 138 XPAR 2020090429953 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:01:08.762834 +0100s FR0000125007 33,500 EUR 59 CHIX 158Q000EN Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:01:09.761059 +0100s FR0000125007 33,500 EUR 42 XPAR 2020090430721 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:01:26.095367 +0100s FR0000125007 33,490 EUR 59 BATE 058Q0006B Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:04.968658 +0100s FR0000125007 33,470 EUR 108 XPAR 2020090431745 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:07.076284 +0100s FR0000125007 33,450 EUR 63 XPAR 2020090433537 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:07.477177 +0100s FR0000125007 33,450 EUR 97 XPAR 2020090433793 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:13.502090 +0100s FR0000125007 33,450 EUR 128 XPAR 2020090434561 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:38.259082 +0100s FR0000125007 33,450 EUR 32 XPAR 2020090434817 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:39.162143 +0100s FR0000125007 33,450 EUR 3 XPAR 2020090435073 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:40.966910 +0100s FR0000125007 33,420 EUR 141 XPAR 2020090436097 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:51.500637 +0100s FR0000125007 33,400 EUR 6 TRQX E031AXDngDrJ Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:51.505397 +0100s FR0000125007 33,400 EUR 53 TRQX E031AXDngDrO Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:51.509009 +0100s FR0000125007 33,400 EUR 77 XPAR 2020090436865 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:51.512422 +0100s FR0000125007 33,400 EUR 30 XPAR 2020090437121 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:02:56.214193 +0100s FR0000125007 33,390 EUR 92 XPAR 2020090437889 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:03:01.122220 +0100s FR0000125007 33,440 EUR 109 XPAR 2020090441985 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:09.469348 +0100s FR0000125007 33,490 EUR 83 BATE 058Q000EV Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:09.474592 +0100s FR0000125007 33,500 EUR 164 CHIX 158Q0015I Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:31.204609 +0100s FR0000125007 33,480 EUR 144 CHIX 158Q0017V Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:31.805385 +0100s FR0000125007 33,490 EUR 90 XPAR 2020090449409 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:35.113956 +0100s FR0000125007 33,490 EUR 121 XPAR 2020090449665 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:35.117635 +0100s FR0000125007 33,460 EUR 114 XPAR 2020090450945 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:42.428331 +0100s FR0000125007 33,440 EUR 94 XPAR 2020090451969 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:42.436121 +0100s FR0000125007 33,450 EUR 207 CHIX 158Q00199 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:46.237821 +0100s FR0000125007 33,480 EUR 37 XPAR 2020090453249 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:46.940390 +0100s FR0000125007 33,480 EUR 37 XPAR 2020090453505 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:47.543419 +0100s FR0000125007 33,480 EUR 130 CHIX 158Q001AF Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:53.154677 +0100s FR0000125007 33,490 EUR 48 XPAR 2020090454529 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:53.256417 +0100s FR0000125007 33,490 EUR 61 CHIX 158Q001AX Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:54.055943 +0100s FR0000125007 33,490 EUR 1 XPAR 2020090454785 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:54.060001 +0100s FR0000125007 33,490 EUR 27 XPAR 2020090455041 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:54.064135 +0100s FR0000125007 33,490 EUR 33 XPAR 2020090455297 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:04:58.469831 +0100s FR0000125007 33,480 EUR 38 CHIX 158Q001BI Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200904 08:05:01.094571 +0100s FR0000125007 33,480 EUR 60 XPAR 2020090456065 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:09.872738 +0100s FR0000125007 34,490 EUR 57 TRQX E033LPfaGHGV Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:09.972105 +0100s FR0000125007 34,500 EUR 130 XPAR 20200907146433 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:09.977644 +0100s FR0000125007 34,490 EUR 57 CHIX 158Q003RF Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:09.982125 +0100s FR0000125007 34,490 EUR 57 BATE 058Q001HX Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:09.986722 +0100s FR0000125007 34,480 EUR 43 XPAR 20200907148225 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:49.640241 +0100s FR0000125007 34,600 EUR 200 XPAR 20200907153345 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:49.645601 +0100s FR0000125007 34,600 EUR 7 XPAR 20200907153601 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:49.651437 +0100s FR0000125007 34,600 EUR 170 CHIX 158Q003V9 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:49.657035 +0100s FR0000125007 34,600 EUR 128 CHIX 158Q003VA Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:50.238596 +0100s FR0000125007 34,600 EUR 41 XPAR 20200907153857 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:50.243126 +0100s FR0000125007 34,580 EUR 83 CHIX 158Q003VH Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:51.140226 +0100s FR0000125007 34,590 EUR 2 XPAR 20200907154369 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:51.239929 +0100s FR0000125007 34,590 EUR 53 XPAR 20200907154625 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:51.243379 +0100s FR0000125007 34,590 EUR 229 XPAR 20200907154881 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:19:51.246925 +0100s FR0000125007 34,590 EUR 60 XPAR 20200907155137 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:11.871834 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 36 CHIX 158Q003YU Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:11.875574 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 46 XPAR 20200907157185 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:22.889613 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 200 XPAR 20200907158209 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:22.893507 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 160 XPAR 20200907158465 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:23.289939 +0100s FR0000125007 34,650 EUR 113 XPAR 20200907158721 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:23.392018 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 17 XPAR 20200907158977 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:23.395783 +0100s FR0000125007 34,650 EUR 78 XPAR 20200907159233 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:23.400494 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 98 CHIX 158Q00404 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:29.801570 +0100s FR0000125007 34,650 EUR 90 XPAR 20200907160513 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:33.808566 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 99 XPAR 20200907161793 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:33.813436 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 105 CHIX 158Q0040X Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:20:52.539959 +0100s FR0000125007 34,620 EUR 163 XPAR 20200907162561 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:21:39.113047 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 40 TRQX E033LPfaGRkG Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:21:39.116904 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 47 BATE 058Q001RB Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:21:39.713809 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 38 XPAR 20200907166145 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:21:39.718117 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 33 XPAR 20200907166401 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:21:47.020791 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 74 XPAR 20200907166657 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:22:10.649823 +0100s FR0000125007 34,680 EUR 95 XPAR 20200907168193 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:22:10.653315 +0100s FR0000125007 34,680 EUR 123 XPAR 20200907168449 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:22:16.656183 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 41 XPAR 20200907168705 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:22:16.757296 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 75 XPAR 20200907168961 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:22:17.159907 +0100s FR0000125007 34,650 EUR 36 BATE 058Q001SN Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:22:17.258938 +0100s FR0000125007 34,650 EUR 73 BATE 058Q001SO Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:22:17.262646 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 74 TRQX E033LPfaGTwC Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:22:17.266292 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 119 CHIX 158Q0048M Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:22:39.691488 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 75 XPAR 20200907171009 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:22:43.898103 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 45 TRQX E033LPfaGVcD Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:11.430530 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 69 XPAR 20200907175873 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:17.135964 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 30 XPAR 20200907176641 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:17.535969 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 5 XPAR 20200907176897 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:17.735533 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 127 XPAR 20200907177409 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:19.539798 +0100s FR0000125007 34,710 EUR 43 XPAR 20200907178689 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:21.154228 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 165 XPAR 20200907180993 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:21.159502 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 101 CHIX 158Q004F8 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:21.164789 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 150 CHIX 158Q004F9 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:21.169511 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 127 XPAR 20200907181761 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:21.341886 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 87 TRQX E033LPfaGYCt Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:22.244520 +0100s FR0000125007 34,680 EUR 15 CHIX 158Q004FH Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:22.250841 +0100s FR0000125007 34,680 EUR 61 CHIX 158Q004FI Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:22.256431 +0100s FR0000125007 34,680 EUR 15 CHIX 158Q004FJ Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:24.947862 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 172 XPAR 20200907182017 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:25.047492 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 36 CHIX 158Q004FM Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:25.051624 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 26 CHIX 158Q004FN Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:25.947340 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 61 XPAR 20200907182785 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:25.950694 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 35 XPAR 20200907183041 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:33.959621 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 114 XPAR 20200907185089 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:33.962949 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 51 XPAR 20200907185345 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:53.696196 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 8 XPAR 20200907188161 Annulation 2 sur 23 Code Code identifiant de Prix Code Identifiant jour/heure de la transaction Quantité identifiant Numéro de référence de Objectif du Nom de l'émetteur Nom du PSI Code Identifiant PSI (LEI) l'instrument unitaire Devise (LEI) (UTC) achetée marché la transaction rachat financier (unité) (MIC) (ISIN) Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:55.900090 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:57.302082 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:57.306191 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:58.204332 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:58.209242 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:58.405362 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:23:58.905665 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:07.719558 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:08.018883 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:08.519025 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:08.723304 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:08.921786 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:09.220866 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:09.421588 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:20.038252 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:20.238121 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:21.742130 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:24.746526 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:26.047796 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:28.853779 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:24:55.790348 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:00.693697 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:00.699154 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:00.796129 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:13.507408 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:13.511381 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:13.514764 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:14.009500 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:14.810467 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:14.813972 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:15.811279 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:15.912107 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:16.612368 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:17.316571 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:17.516179 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:18.818385 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:18.919221 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:26.523858 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:26.527629 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:26.531323 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:45.642449 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:25:46.142425 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:26:18.562097 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:26:24.865076 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:26:52.785492 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:27:10.197945 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:27:10.401696 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:27:58.438954 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:27:58.442669 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:29:12.992937 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:29:43.019983 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:29:43.023689 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:29:43.027220 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:29:43.121084 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:29:44.522238 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:06.146625 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:06.152259 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:08.951086 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:08.955310 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:08.960475 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:10.453049 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:10.456498 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:10.553813 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:10.856755 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:11.155788 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:17.268249 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:18.269737 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:18.869483 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:28.877600 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:28.978483 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:29.881205 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:46.102779 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:46.198940 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:46.203601 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:47.202672 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:52.207675 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:30:52.211390 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:03.724013 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:04.124494 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:23.643555 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:30.149278 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:30.153419 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:30.157907 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:30.162973 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:45.164224 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:46.768273 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:47.165321 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:49.373819 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:31:55.979299 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:32:17.500408 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:32:17.508730 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:32:27.405814 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:32:29.016426 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:32:44.226937 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:32:45.328163 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:33:06.547063 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:33:21.061509 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:33:21.066022 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:33:21.069955 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:33:35.283771 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:34:02.006719 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:34:04.510361 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:34:04.513867 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:34:30.235634 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:34:30.239372 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:35:07.582532 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:35:07.677808 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:36:28.650398 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:36:29.351404 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:36:29.450483 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:36:29.454238 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:36:45.565457 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:37:22.112469 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:37:48.440203 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:37:55.446050 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:38:26.075842 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:38:50.201246 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:38:50.205963 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:38:50.902364 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:38:50.907246 +0100s 3 sur 23 FR0000125007 34,710 EUR 52 CHIX FR0000125007 34,710 EUR 200 XPAR FR0000125007 34,710 EUR 150 XPAR FR0000125007 34,710 EUR 9 XPAR FR0000125007 34,710 EUR 4 XPAR FR0000125007 34,710 EUR 19 XPAR FR0000125007 34,710 EUR 11 XPAR FR0000125007 34,720 EUR 62 XPAR FR0000125007 34,720 EUR 3 XPAR FR0000125007 34,720 EUR 59 XPAR FR0000125007 34,720 EUR 1 XPAR FR0000125007 34,720 EUR 48 XPAR FR0000125007 34,710 EUR 82 XPAR FR0000125007 34,720 EUR 81 CHIX FR0000125007 34,670 EUR 49 TRQX FR0000125007 34,680 EUR 2 XPAR FR0000125007 34,680 EUR 30 XPAR FR0000125007 34,690 EUR 43 BATE FR0000125007 34,660 EUR 111 XPAR FR0000125007 34,660 EUR 191 XPAR FR0000125007 34,670 EUR 201 XPAR FR0000125007 34,650 EUR 91 XPAR FR0000125007 34,640 EUR 69 CHIX FR0000125007 34,660 EUR 64 TRQX FR0000125007 34,700 EUR 54 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 77 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 4 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 141 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 5 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 41 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 2 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 51 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 47 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 2 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 46 XPAR FR0000125007 34,670 EUR 77 XPAR FR0000125007 34,670 EUR 109 CHIX FR0000125007 34,660 EUR 31 CHIX FR0000125007 34,660 EUR 39 CHIX FR0000125007 34,660 EUR 31 CHIX FR0000125007 34,660 EUR 150 CHIX FR0000125007 34,660 EUR 99 CHIX FR0000125007 34,650 EUR 103 CHIX FR0000125007 34,650 EUR 43 XPAR FR0000125007 34,660 EUR 152 XPAR FR0000125007 34,640 EUR 134 XPAR FR0000125007 34,660 EUR 90 TRQX FR0000125007 34,650 EUR 45 TRQX FR0000125007 34,650 EUR 15 TRQX FR0000125007 34,670 EUR 45 CHIX FR0000125007 34,660 EUR 185 XPAR FR0000125007 34,650 EUR 100 BATE FR0000125007 34,650 EUR 90 CHIX FR0000125007 34,650 EUR 81 BATE FR0000125007 34,650 EUR 78 CHIX FR0000125007 34,660 EUR 200 XPAR FR0000125007 34,660 EUR 16 XPAR FR0000125007 34,670 EUR 158 XPAR FR0000125007 34,680 EUR 45 CHIX FR0000125007 34,680 EUR 90 CHIX FR0000125007 34,680 EUR 58 XPAR FR0000125007 34,680 EUR 5 XPAR FR0000125007 34,680 EUR 48 CHIX FR0000125007 34,680 EUR 71 CHIX FR0000125007 34,680 EUR 70 XPAR FR0000125007 34,680 EUR 45 CHIX FR0000125007 34,690 EUR 11 XPAR FR0000125007 34,690 EUR 14 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 200 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 8 XPAR FR0000125007 34,710 EUR 76 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 214 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 218 XPAR FR0000125007 34,710 EUR 104 CHIX FR0000125007 34,690 EUR 126 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 61 XPAR FR0000125007 34,700 EUR 38 XPAR FR0000125007 34,740 EUR 17 XPAR FR0000125007 34,740 EUR 11 XPAR FR0000125007 34,760 EUR 114 XPAR FR0000125007 34,750 EUR 22 CHIX FR0000125007 34,750 EUR 28 CHIX FR0000125007 34,750 EUR 36 CHIX FR0000125007 34,750 EUR 61 CHIX FR0000125007 34,740 EUR 62 XPAR FR0000125007 34,750 EUR 110 TRQX FR0000125007 34,720 EUR 64 XPAR FR0000125007 34,740 EUR 78 TRQX FR0000125007 34,740 EUR 21 CHIX FR0000125007 34,730 EUR 124 XPAR FR0000125007 34,720 EUR 29 CHIX FR0000125007 34,710 EUR 92 CHIX FR0000125007 34,700 EUR 59 CHIX FR0000125007 34,680 EUR 151 XPAR FR0000125007 34,660 EUR 38 XPAR FR0000125007 34,660 EUR 3 TRQX FR0000125007 34,630 EUR 72 XPAR FR0000125007 34,630 EUR 43 BATE FR0000125007 34,630 EUR 29 BATE FR0000125007 34,620 EUR 92 XPAR FR0000125007 34,630 EUR 67 CHIX FR0000125007 34,630 EUR 110 TRQX FR0000125007 34,630 EUR 16 TRQX FR0000125007 34,580 EUR 63 CHIX FR0000125007 34,590 EUR 24 TRQX FR0000125007 34,590 EUR 73 XPAR FR0000125007 34,590 EUR 57 TRQX FR0000125007 34,610 EUR 64 CHIX FR0000125007 34,610 EUR 141 XPAR FR0000125007 34,610 EUR 141 XPAR FR0000125007 34,610 EUR 84 XPAR FR0000125007 34,590 EUR 58 XPAR FR0000125007 34,590 EUR 72 XPAR FR0000125007 34,600 EUR 39 CHIX FR0000125007 34,580 EUR 62 XPAR FR0000125007 34,590 EUR 97 XPAR FR0000125007 34,600 EUR 30 XPAR FR0000125007 34,630 EUR 44 CHIX FR0000125007 34,620 EUR 36 CHIX FR0000125007 34,620 EUR 300 CHIX 158Q004JXAnnulation 20200907189441 Annulation 20200907189697 Annulation 20200907189953 Annulation 20200907190209 Annulation 20200907190465 Annulation 20200907190721 Annulation 20200907193793 Annulation 20200907194049 Annulation 20200907194305 Annulation 20200907194561 Annulation 20200907195329 Annulation 20200907195585 Annulation 158Q004MBAnnulation E033LPfaGdkfAnnulation 20200907196353 Annulation 20200907196609 Annulation 058Q0021BAnnulation 20200907199425 Annulation 20200907200961 Annulation 20200907201729 Annulation 20200907202753 Annulation 158Q004SAAnnulation E033LPfaGgv1Annulation 20200907207105 Annulation 20200907207361 Annulation 20200907207617 Annulation 20200907207873 Annulation 20200907208129 Annulation 20200907208385 Annulation 20200907208641 Annulation 20200907208897 Annulation 20200907209153 Annulation 20200907209409 Annulation 20200907209921 Annulation 20200907210689 Annulation 158Q004UCAnnulation 158Q004UHAnnulation 158Q004UIAnnulation 158Q004UJAnnulation 158Q004VSAnnulation 158Q004W3Annulation 158Q004Y4Annulation 20200907213505 Annulation 20200907214785 Annulation 20200907215553 Annulation E033LPfaGnrTAnnulation E033LPfaGpeXAnnulation E033LPfaGpeaAnnulation 158Q0057MAnnulation 20200907217857 Annulation 058Q002E1Annulation 158Q005A2Annulation 058Q002E2Annulation 158Q005AKAnnulation 20200907221697 Annulation 20200907221953 Annulation 20200907223745 Annulation 158Q005DGAnnulation 158Q005DHAnnulation 20200907224769 Annulation 20200907225025 Annulation 158Q005DUAnnulation 158Q005DWAnnulation 20200907225281 Annulation 158Q005EWAnnulation 20200907229633 Annulation 20200907231425 Annulation 20200907233473 Annulation 20200907233729 Annulation 20200907235521 Annulation 20200907236545 Annulation 20200907236801 Annulation 158Q005JBAnnulation 20200907237569 Annulation 20200907238081 Annulation 20200907238337 Annulation 20200907239873 Annulation 20200907240129 Annulation 20200907242177 Annulation 158Q005OHAnnulation 158Q005OIAnnulation 158Q005OJAnnulation 158Q005OKAnnulation 20200907243713 Annulation E033LPfaH4zLAnnulation 20200907244993 Annulation E033LPfaH5LJAnnulation 158Q005R0Annulation 20200907246017 Annulation 158Q005SIAnnulation 158Q005TEAnnulation 158Q005TXAnnulation 20200907248577 Annulation 20200907249345 Annulation E033LPfaH9SPAnnulation 20200907250369 Annulation 058Q002QJAnnulation 058Q002QKAnnulation 20200907251905 Annulation 158Q00600Annulation E033LPfaHCcyAnnulation E033LPfaHCd0Annulation 158Q0063FAnnulation E033LPfaHEAIAnnulation 20200907253185 Annulation E033LPfaHGBsAnnulation 158Q006BQAnnulation 20200907258561 Annulation 20200907258817 Annulation 20200907259073 Annulation 20200907259585 Annulation 20200907260865 Annulation 158Q006HDAnnulation 20200907262401 Annulation 20200907264449 Annulation 20200907272129 Annulation 158Q006NBAnnulation 158Q006NCAnnulation 158Q006NDAnnulation Code Code identifiant de Prix Code Identifiant jour/heure de la transaction Quantité identifiant Numéro de référence de Objectif du Nom de l'émetteur Nom du PSI Code Identifiant PSI (LEI) l'instrument unitaire Devise (LEI) (UTC) achetée marché la transaction rachat financier (unité) (MIC) (ISIN) Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20200907 08:38:51.502887 +0100s FR0000125007 34,620 EUR 15 CHIX 20200907 08:38:51.603141 +0100s FR0000125007 34,620 EUR 94 CHIX 20200907 08:38:51.607959 +0100s FR0000125007 34,620 EUR 64 CHIX 20200907 08:38:51.612446 +0100s FR0000125007 34,610 EUR 127 TRQX 20200907 08:38:57.411243 +0100s FR0000125007 34,590 EUR 126 XPAR 20200907 08:38:57.510765 +0100s FR0000125007 34,590 EUR 176 XPAR 20200907 08:38:57.514109 +0100s FR0000125007 34,590 EUR 176 XPAR 20200907 08:38:57.517363 +0100s FR0000125007 34,590 EUR 81 XPAR 20200907 08:39:21.036429 +0100s FR0000125007 34,580 EUR 54 XPAR 20200907 08:39:23.938501 +0100s FR0000125007 34,580 EUR 51 XPAR 20200907 08:39:42.551784 +0100s FR0000125007 34,560 EUR 101 XPAR 20200907 08:39:48.254210 +0100s FR0000125007 34,560 EUR 57 BATE 20200907 08:39:58.767979 +0100s FR0000125007 34,580 EUR 152 XPAR 20200907 08:39:58.772667 +0100s FR0000125007 34,580 EUR 20 XPAR 20200907 08:40:17.991976 +0100s FR0000125007 34,610 EUR 84 XPAR 20200907 08:40:17.996392 +0100s FR0000125007 34,620 EUR 51 CHIX 20200907 08:41:33.768450 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 124 XPAR 20200907 08:41:33.870521 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 137 XPAR 20200907 08:41:33.875808 +0100s FR0000125007 34,680 EUR 42 TRQX 20200907 08:41:33.880354 +0100s FR0000125007 34,680 EUR 56 CHIX 20200907 08:42:03.201642 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 36 CHIX 20200907 08:42:03.207185 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 5 CHIX 20200907 08:42:17.506577 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 145 XPAR 20200907 08:42:44.928522 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 77 CHIX 20200907 08:42:45.029576 +0100s FR0000125007 34,660 EUR 129 BATE 20200907 08:42:45.129491 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 72 BATE 20200907 08:44:15.010277 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 114 CHIX 20200907 08:44:15.015225 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 66 XPAR 20200907 08:44:15.019524 +0100s FR0000125007 34,690 EUR 164 XPAR 20200907 08:44:15.023745 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 88 CHIX 20200907 08:44:15.028082 +0100s FR0000125007 34,710 EUR 47 TRQX 20200907 08:44:22.619373 +0100s FR0000125007 34,680 EUR 61 XPAR 20200907 08:44:48.342977 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 36 CHIX 20200907 08:44:52.550820 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 71 XPAR 20200907 08:44:52.554821 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 54 XPAR 20200907 08:45:05.867949 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 29 TRQX 20200907 08:45:05.873837 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 10 TRQX 20200907 08:45:05.879404 +0100s FR0000125007 34,700 EUR 19 XPAR 20200907 08:45:53.307544 +0100s FR0000125007 34,670 EUR 60 XPAR 20200907 08:47:33.425975 +0100s FR0000125007 34,760 EUR 192 XPAR 20200907 08:47:33.435193 +0100s FR0000125007 34,760 EUR 94 XPAR 20200907 08:47:53.037023 +0100s FR0000125007 34,760 EUR 101 XPAR 20200907 08:48:39.276301 +0100s FR0000125007 34,760 EUR 140 XPAR 20200907 08:48:39.374765 +0100s FR0000125007 34,750 EUR 106 CHIX 20200907 08:48:49.790035 +0100s FR0000125007 34,750 EUR 107 CHIX 20200907 08:48:50.390016 +0100s FR0000125007 34,750 EUR 61 XPAR 20200907 08:49:13.414202 +0100s FR0000125007 34,750 EUR 287 XPAR 20200907 08:49:20.821317 +0100s FR0000125007 34,740 EUR 167 XPAR 20200907 08:49:20.825022 +0100s FR0000125007 34,740 EUR 94 XPAR 20200907 08:49:53.664425 +0100s FR0000125007 34,740 EUR 147 XPAR 20200907 08:50:22.997974 +0100s FR0000125007 34,740 EUR 36 XPAR 20200907 08:50:23.002244 +0100s FR0000125007 34,740 EUR 74 XPAR 20200907 08:50:28.200003 +0100s FR0000125007 34,730 EUR 29 TRQX 20200907 08:50:28.204023 +0100s FR0000125007 34,730 EUR 20 TRQX 20200907 08:50:28.207899 +0100s FR0000125007 34,730 EUR 13 TRQX 20200907 08:50:28.211751 +0100s FR0000125007 34,730 EUR 22 TRQX 20200907 08:51:30.669849 +0100s FR0000125007 34,710 EUR 36 CHIX 20200907 08:53:04.649808 +0100s FR0000125007 34,790 EUR 52 XPAR 20200907 08:53:21.868915 +0100s FR0000125007 34,800 EUR 201 XPAR 20200907 08:53:21.872922 +0100s FR0000125007 34,800 EUR 86 XPAR 20200907 08:53:21.876822 +0100s FR0000125007 34,800 EUR 10 XPAR 20200907 08:53:22.969710 +0100s FR0000125007 34,800 EUR 105 XPAR 20200907 08:53:32.181013 +0100s FR0000125007 34,780 EUR 352 XPAR 20200907 08:53:32.185507 +0100s FR0000125007 34,780 EUR 111 CHIX 20200907 08:53:32.189257 +0100s FR0000125007 34,780 EUR 70 XPAR 20200907 08:53:32.781332 +0100s FR0000125007 34,770 EUR 77 XPAR 20200907 08:54:33.446417 +0100s FR0000125007 34,760 EUR 77 XPAR 20200907 08:54:47.863713 +0100s FR0000125007 34,760 EUR 91 CHIX 20200907 08:55:14.291671 +0100s FR0000125007 34,750 EUR 61 TRQX 20200907 08:55:14.295588 +0100s FR0000125007 34,750 EUR 33 CHIX 20200907 08:55:14.299267 +0100s FR0000125007 34,750 EUR 62 CHIX 20200907 08:56:12.744631 +0100s FR0000125007 34,730 EUR 66 XPAR 20200907 08:57:08.009867 +0100s FR0000125007 34,770 EUR 100 XPAR 20200907 08:57:08.013387 +0100s FR0000125007 34,770 EUR 5 XPAR 20200907 08:57:08.911472 +0100s FR0000125007 34,770 EUR 58 XPAR 20200907 08:57:22.325238 +0100s FR0000125007 34,770 EUR 180 XPAR 20200907 08:57:22.329372 +0100s FR0000125007 34,770 EUR 49 CHIX 20200907 08:57:45.343449 +0100s FR0000125007 34,750 EUR 138 XPAR 20200907 08:57:45.347258 +0100s FR0000125007 34,750 EUR 77 CHIX 20200907 08:58:29.186650 +0100s FR0000125007 34,760 EUR 120 XPAR 20200907 08:58:54.118577 +0100s FR0000125007 34,730 EUR 68 XPAR 20200907 09:00:40.122718 +0100s FR0000125007 34,760 EUR 151 XPAR 20200907 09:00:40.126357 +0100s FR0000125007 34,760 EUR 112 XPAR 20200907 09:02:55.663698 +0100s FR0000125007 34,760 EUR 93 XPAR 20200907 09:04:09.028277 +0100s FR0000125007 34,800 EUR 54 XPAR 20200907 09:04:19.449084 +0100s FR0000125007 34,840 EUR 100 XPAR 20200907 09:04:19.452648 +0100s FR0000125007 34,840 EUR 15 XPAR 20200907 09:04:35.378597 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 363 XPAR 20200907 09:04:40.288534 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 383 XPAR 20200907 09:04:40.292766 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 129 CHIX 20200907 09:04:40.296567 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 170 XPAR 20200907 09:04:40.383117 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 58 XPAR 20200907 09:04:44.595041 +0100s FR0000125007 34,900 EUR 61 XPAR 20200907 09:04:44.892791 +0100s FR0000125007 34,900 EUR 67 CHIX 20200907 09:04:45.296026 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 224 XPAR 20200907 09:04:45.301692 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 99 CHIX 20200907 09:04:45.695555 +0100s FR0000125007 34,890 EUR 29 TRQX 20200907 09:04:50.699803 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 165 XPAR 20200907 09:04:50.703395 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 200 XPAR 20200907 09:04:50.706986 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 3 XPAR 20200907 09:04:50.800491 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 29 TRQX 20200907 09:04:51.201998 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 10 TRQX 20200907 09:04:51.602098 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 36 CHIX 20200907 09:04:52.003374 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 8 CHIX 20200907 09:04:55.405748 +0100s FR0000125007 34,870 EUR 74 XPAR 20200907 09:04:55.413287 +0100s FR0000125007 34,870 EUR 109 CHIX 20200907 09:04:57.008561 +0100s FR0000125007 34,850 EUR 76 CHIX 20200907 09:06:18.444700 +0100s FR0000125007 34,900 EUR 6 XPAR 20200907 09:06:18.449023 +0100s FR0000125007 34,900 EUR 187 XPAR 20200907 09:06:40.680609 +0100s FR0000125007 34,890 EUR 162 XPAR 20200907 09:06:41.483246 +0100s FR0000125007 34,900 EUR 68 TRQX 20200907 09:06:42.684486 +0100s FR0000125007 34,900 EUR 36 CHIX 20200907 09:07:01.408204 +0100s FR0000125007 34,890 EUR 107 CHIX 20200907 09:07:24.641343 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 18 TRQX 20200907 09:07:24.645405 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 37 TRQX 20200907 09:07:24.648902 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 162 XPAR 20200907 09:07:24.652692 +0100s FR0000125007 34,880 EUR 98 CHIX 20200907 09:07:24.739599 +0100s FR0000125007 34,870 EUR 117 XPAR 20200907 09:09:04.650089 +0100s FR0000125007 34,850 EUR 161 XPAR 20200907 09:09:04.751476 +0100s FR0000125007 34,850 EUR 150 XPAR 4 sur 23 158Q006NEAnnulation 158Q006NFAnnulation 158Q006NGAnnulation E033LPfaHS9CAnnulation 20200907272641 Annulation 20200907272897 Annulation 20200907273153 Annulation 20200907273409 Annulation 20200907273665 Annulation 20200907273921 Annulation 20200907274177 Annulation 058Q00375Annulation 20200907275713 Annulation 20200907275969 Annulation 20200907276737 Annulation 158Q006UKAnnulation 20200907282369 Annulation 20200907282625 Annulation E033LPfaHak3Annulation 158Q0070UAnnulation 158Q0072ZAnnulation 158Q00730Annulation 20200907284673 Annulation 158Q0075KAnnulation 058Q003G6Annulation 058Q003G9Annulation 158Q007AKAnnulation 20200907288769 Annulation 20200907289025 Annulation 158Q007APAnnulation E033LPfaHj9nAnnulation 20200907289537 Annulation 158Q007DIAnnulation 20200907292609 Annulation 20200907292865 Annulation E033LPfaHmilAnnulation E033LPfaHminAnnulation 20200907293889 Annulation 20200907294657 Annulation 20200907299009 Annulation 20200907299521 Annulation 20200907301057 Annulation 20200907303361 Annulation 158Q007UQAnnulation 158Q007VRAnnulation 20200907305153 Annulation 20200907308737 Annulation 20200907311297 Annulation 20200907311553 Annulation 20200907314881 Annulation 20200907315905 Annulation 20200907316161 Annulation E033LPfaI4PWAnnulation E033LPfaI4PfAnnulation E033LPfaI4PiAnnulation E033LPfaI4PlAnnulation 158Q0088HAnnulation 20200907321793 Annulation 20200907324353 Annulation 20200907324609 Annulation 20200907324865 Annulation 20200907326145 Annulation 20200907327169 Annulation 158Q008GJAnnulation 20200907327681 Annulation 20200907328193 Annulation 20200907329729 Annulation 158Q008LKAnnulation E033LPfaII4SAnnulation 158Q008OFAnnulation 158Q008OGAnnulation 20200907331009 Annulation 20200907333825 Annulation 20200907334081 Annulation 20200907334337 Annulation 20200907334849 Annulation 158Q008X8Annulation 20200907336641 Annulation 158Q008YOAnnulation 20200907338177 Annulation 20200907339457 Annulation 20200907343297 Annulation 20200907343553 Annulation 20200907345089 Annulation 20200907348417 Annulation 20200907353793 Annulation 20200907354049 Annulation 20200907356353 Annulation 20200907358401 Annulation 158Q009XNAnnulation 20200907358913 Annulation 20200907359169 Annulation 20200907363777 Annulation 158Q009YNAnnulation 20200907365569 Annulation 158Q009YPAnnulation E033LPfaIgUAAnnulation 20200907365825 Annulation 20200907366593 Annulation 20200907366849 Annulation E033LPfaIggcAnnulation E033LPfaIghXAnnulation 158Q009Z6Annulation 158Q009Z7Annulation 20200907367361 Annulation 158Q009ZJAnnulation 158Q009ZNAnnulation 20200907372737 Annulation 20200907372993 Annulation 20200907374529 Annulation E033LPfaImUWAnnulation 158Q00ABZAnnulation 158Q00ACUAnnulation E033LPfaIo2NAnnulation E033LPfaIo2PAnnulation 20200907375809 Annulation 158Q00AE8Annulation 20200907376065 Annulation 20200907380673 Annulation 20200907380929 Annulation Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Compagnie de Saint Gobain SA published this content on 15 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 September 2020 16:14:07 UTC 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SAINT-GOBAIN 18:14 SAINT GOBAIN : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 a.. PU 09/09 CONTRAT DE LIQUIDITÉ : Bilan quotidien au 1er semestre 2020 - PDF PU 09/09 CONTRAT DE LIQUIDITÉ : Bilan au 30 juin 2020 - PDF PU 08/09 SAINT-GOBAIN : Barclays relève ses prévisions de résultats CF 07/09 SAINT-GOBAIN : Société Générale est désormais à l'Achat AO 07/09 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Allianz, Daimler, Faurecia, Iliad, Nacon, Renault, Te.. 07/09 SAINT-GOBAIN : Société Générale passe à l'Achat AO 07/09 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 04/09 SAINT-GOBAIN : bien orienté avec des propos d'analyste CF 04/09 SAINT-GOBAIN : Oddo relève son objectif de cours CF Recommandations des analystes sur SAINT-GOBAIN 08/09 SAINT-GOBAIN : Barclays relève ses prévisions de résultats CF 07/09 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Allianz, Daimler, Faurecia, Iliad, Nacon, Renault, Te.. 04/09 SAINT-GOBAIN : Oddo relève son objectif de cours CF