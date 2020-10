Saint Gobain : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 et le 12 octobre 2020 - PDF 0 13/10/2020 | 18:14 Envoyer par e-mail :

Le 13 octobre 2020 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 6 et 12 octobre 2020 Code identifiant de Volume total Prix pondéré moyen Nom de Code Identifiant de Jour de la journalier l'instrument financier journalier (en Marché (MIC) l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction d'acquisition des (Code ISIN) nombre d'actions) actions Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 06/10/2020 FR0000125007 196 447 36,688 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 06/10/2020 FR0000125007 25 314 36,698 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 06/10/2020 FR0000125007 34 404 36,707 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 06/10/2020 FR0000125007 19 904 36,672 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 07/10/2020 FR0000125007 199 169 37,166 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 07/10/2020 FR0000125007 36 923 37,179 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 07/10/2020 FR0000125007 66 325 37,182 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 07/10/2020 FR0000125007 31 964 37,162 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 08/10/2020 FR0000125007 163 479 37,219 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 08/10/2020 FR0000125007 25 421 37,213 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 08/10/2020 FR0000125007 44 899 37,217 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 08/10/2020 FR0000125007 23 432 37,214 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 09/10/2020 FR0000125007 183 932 36,728 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 09/10/2020 FR0000125007 37 861 36,736 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 09/10/2020 FR0000125007 68 313 36,720 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 09/10/2020 FR0000125007 20 708 36,748 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 12/10/2020 FR0000125007 183 049 37,049 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 12/10/2020 FR0000125007 29 370 37,061 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 12/10/2020 FR0000125007 55 628 37,087 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 12/10/2020 FR0000125007 26 420 37,074 TRQX Saint-Gobain Total sur la période 1 472 962 36,973 1 sur 140 Le 13 octobre 2020 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de Attachments Original document

Permalink Disclaimer Compagnie de Saint Gobain SA published this content on 13 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 October 2020 16:14:01 UTC

