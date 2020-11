Saint Gobain : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 10 et 11 novembre 2020 - PDF 0 0 17/11/2020 | 18:01 Envoyer par e-mail :

Le 17 novembre 2020 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 10 et le 11 novembre 2020 Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument financier journalier (en Marché (MIC) l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction d'acquisition des (Code ISIN) nombre d'actions) actions Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 10/11/2020 FR0000125007 405 000 38,494 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 10/11/2020 FR0000125007 82 500 38,439 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 10/11/2020 FR0000125007 40 000 38,477 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 10/11/2020 FR0000125007 32 891 38,482 TRQX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 11/11/2020 FR0000125007 259 580 39,314 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 11/11/2020 FR0000125007 76 305 39,313 CHIX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 11/11/2020 FR0000125007 38 000 39,313 BATE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 11/11/2020 FR0000125007 48 033 39,337 TRQX Saint-Gobain Total sur la période 982 309 38,842 1 sur 53 Le 17 novembre 2020 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 10 et le 11 novembre 2020 Code Code identifiant de Prix Numéro de Code Identifiant Nom du jour/heure de la Quantité identifiant Nom de l'émetteur Code Identifiant PSI (LEI) l'instrument unitaire Devise référence de la Objectif du rachat (LEI) PSI transaction (UTC) achetée marché financier (unité) (MIC) transaction (ISIN) Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:01:15 FR0000125007 38,900 EUR 274 XPAR 1960001411045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:01:15 FR0000125007 38,900 EUR 119 XPAR 1960001412045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:01:36 FR0000125007 38,930 EUR 337 XPAR 1960002232045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:01:37 FR0000125007 38,930 EUR 73 XPAR 1960002276045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:02:03 FR0000125007 38,940 EUR 246 CHIX 1960002903045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:02:03 FR0000125007 38,940 EUR 174 CHIX 1960002904045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:02:03 FR0000125007 38,940 EUR 392 XPAR 1960002905045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:02:54 FR0000125007 38,950 EUR 333 XPAR 1960004008045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:02:54 FR0000125007 38,940 EUR 398 TRQX 1960004009045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:02:54 FR0000125007 38,950 EUR 346 XPAR 1960004010045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:03:53 FR0000125007 39,080 EUR 72 XPAR 1960005129045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:03:53 FR0000125007 39,080 EUR 297 XPAR 1960005130045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:04:09 FR0000125007 39,100 EUR 108 XPAR 1960005471045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:04:09 FR0000125007 39,100 EUR 233 XPAR 1960005472045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:04:09 FR0000125007 39,100 EUR 3 XPAR 1960005473045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:04:27 FR0000125007 39,060 EUR 402 XPAR 1960005853045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:04:28 FR0000125007 39,050 EUR 382 CHIX 1960005874045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:08 FR0000125007 39,020 EUR 334 XPAR 1960006542045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:27 FR0000125007 39,050 EUR 290 CHIX 1960006965045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:27 FR0000125007 39,050 EUR 119 CHIX 1960006966045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:27 FR0000125007 39,050 EUR 41 XPAR 1960006967045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:27 FR0000125007 39,050 EUR 163 XPAR 1960006968045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:27 FR0000125007 39,050 EUR 337 XPAR 1960006969045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:27 FR0000125007 39,050 EUR 246 XPAR 1960006970045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:28 FR0000125007 39,040 EUR 402 XPAR 1960007045045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:29 FR0000125007 39,020 EUR 406 BATE 1960007072045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:50 FR0000125007 39,000 EUR 231 XPAR 1960007436045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:05:50 FR0000125007 39,000 EUR 161 XPAR 1960007437045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:06:27 FR0000125007 39,010 EUR 193 TRQX 1960008333045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:06:27 FR0000125007 39,010 EUR 184 TRQX 1960008334045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:06:27 FR0000125007 39,010 EUR 381 XPAR 1960008335045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:06:27 FR0000125007 39,010 EUR 53 XPAR 1960008336045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:06:27 FR0000125007 39,010 EUR 296 XPAR 1960008337045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:07:36 FR0000125007 39,150 EUR 189 XPAR 1960009680045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:07:36 FR0000125007 39,150 EUR 175 XPAR 1960009681045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:07:36 FR0000125007 39,150 EUR 404 XPAR 1960009682045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:07:36 FR0000125007 39,150 EUR 343 XPAR 1960009683045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:07:52 FR0000125007 39,120 EUR 390 CHIX 1960009987045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:07:52 FR0000125007 39,120 EUR 343 XPAR 1960009988045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:07:54 FR0000125007 39,090 EUR 350 XPAR 1960010015045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:08:07 FR0000125007 39,020 EUR 393 BATE 1960010266045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:08:07 FR0000125007 39,000 EUR 86 XPAR 1960010268045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:08:08 FR0000125007 39,000 EUR 133 XPAR 1960010304045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:08:08 FR0000125007 39,000 EUR 145 XPAR 1960010305045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:09:14 FR0000125007 39,040 EUR 415 XPAR 1960013076045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:09:29 FR0000125007 39,040 EUR 350 XPAR 1960013305045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:09:31 FR0000125007 39,020 EUR 377 CHIX 1960013322045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:10:17 FR0000125007 39,090 EUR 390 TRQX 1960013935045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:10:17 FR0000125007 39,090 EUR 360 XPAR 1960013936045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:10:17 FR0000125007 39,090 EUR 315 XPAR 1960013937045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:10:17 FR0000125007 39,090 EUR 49 XPAR 1960013938045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:10:28 FR0000125007 39,040 EUR 410 XPAR 1960014150045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:10:32 FR0000125007 39,020 EUR 350 XPAR 1960014217045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:11 FR0000125007 39,050 EUR 351 XPAR 1960015060045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:11 FR0000125007 39,050 EUR 54 XPAR 1960015061045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:11 FR0000125007 39,050 EUR 146 XPAR 1960015062045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:13 FR0000125007 39,050 EUR 237 XPAR 1960015104045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:13 FR0000125007 39,050 EUR 224 XPAR 1960015106045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:14 FR0000125007 39,050 EUR 143 XPAR 1960015124045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:32 FR0000125007 39,030 EUR 8 XPAR 1960015492045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:32 FR0000125007 39,030 EUR 276 XPAR 1960015493045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:32 FR0000125007 39,030 EUR 20 XPAR 1960015494045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:32 FR0000125007 39,020 EUR 253 CHIX 1960015496045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:32 FR0000125007 39,030 EUR 47 XPAR 1960015497045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:33 FR0000125007 39,020 EUR 9 CHIX 1960015503045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:33 FR0000125007 39,020 EUR 28 CHIX 1960015504045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:33 FR0000125007 39,020 EUR 28 CHIX 1960015505045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:35 FR0000125007 39,020 EUR 79 CHIX 1960015535045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:35 FR0000125007 39,020 EUR 45 XPAR 1960015536045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:11:51 FR0000125007 38,950 EUR 333 XPAR 1960015834045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:12:11 FR0000125007 38,940 EUR 346 XPAR 1960016171045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:12:11 FR0000125007 38,940 EUR 6 XPAR 1960016172045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:12:11 FR0000125007 38,930 EUR 355 XPAR 1960016174045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:12:42 FR0000125007 38,980 EUR 365 XPAR 1960016730045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:13:27 FR0000125007 39,010 EUR 17 TRQX 1960017596045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:13:27 FR0000125007 39,010 EUR 391 TRQX 1960017597045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:13:28 FR0000125007 39,000 EUR 136 CHIX 1960017650045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:13:28 FR0000125007 39,000 EUR 289 CHIX 1960017651045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:13:28 FR0000125007 39,000 EUR 360 XPAR 1960017652045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:13:28 FR0000125007 39,000 EUR 9 XPAR 1960017653045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:14:40 FR0000125007 39,010 EUR 13 XPAR 1960019077045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:14:40 FR0000125007 39,010 EUR 347 XPAR 1960019078045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:26 FR0000125007 39,010 EUR 299 XPAR 1960020210045 Annulation 2 sur 53 Code Code identifiant de Prix Numéro de Code Identifiant Nom du jour/heure de la Quantité identifiant Nom de l'émetteur Code Identifiant PSI (LEI) l'instrument unitaire Devise référence de la Objectif du rachat (LEI) PSI transaction (UTC) achetée marché financier (unité) (MIC) transaction (ISIN) Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:26 FR0000125007 39,010 EUR 65 XPAR 1960020211045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:45 FR0000125007 38,950 EUR 84 XPAR 1960020664045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:45 FR0000125007 38,950 EUR 274 XPAR 1960020665045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:46 FR0000125007 38,940 EUR 287 XPAR 1960020692045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:46 FR0000125007 38,940 EUR 82 XPAR 1960020693045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:53 FR0000125007 38,910 EUR 212 CHIX 1960020815045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:53 FR0000125007 38,910 EUR 95 CHIX 1960020816045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:53 FR0000125007 38,910 EUR 116 CHIX 1960020817045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:54 FR0000125007 38,900 EUR 109 XPAR 1960020826045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:54 FR0000125007 38,900 EUR 391 XPAR 1960020827045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:15:54 FR0000125007 38,900 EUR 226 XPAR 1960020828045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:06 FR0000125007 39,100 EUR 387 XPAR 1960022926045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:31 FR0000125007 39,120 EUR 416 TRQX 1960023532045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:31 FR0000125007 39,120 EUR 354 XPAR 1960023533045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:31 FR0000125007 39,120 EUR 372 XPAR 1960023534045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:45 FR0000125007 39,140 EUR 362 XPAR 1960023852045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:45 FR0000125007 39,130 EUR 374 XPAR 1960023853045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:45 FR0000125007 39,130 EUR 23 XPAR 1960023854045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:45 FR0000125007 39,130 EUR 394 XPAR 1960023855045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:57 FR0000125007 39,090 EUR 224 CHIX 1960024250045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:57 FR0000125007 39,090 EUR 176 CHIX 1960024251045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:57 FR0000125007 39,090 EUR 397 XPAR 1960024252045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:57 FR0000125007 39,080 EUR 100 XPAR 1960024254045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:57 FR0000125007 39,080 EUR 244 XPAR 1960024255045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:17:57 FR0000125007 39,080 EUR 4 XPAR 1960024256045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:18:50 FR0000125007 39,050 EUR 290 XPAR 1960025495045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:18:50 FR0000125007 39,050 EUR 50 XPAR 1960025496045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:18:50 FR0000125007 39,050 EUR 31 XPAR 1960025497045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:18:53 FR0000125007 39,030 EUR 39 XPAR 1960025570045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:18:53 FR0000125007 39,030 EUR 307 XPAR 1960025571045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:08 FR0000125007 39,000 EUR 138 CHIX 1960025881045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:08 FR0000125007 39,000 EUR 384 BATE 1960025882045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:08 FR0000125007 39,000 EUR 58 CHIX 1960025883045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:08 FR0000125007 39,000 EUR 172 CHIX 1960025884045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:08 FR0000125007 39,000 EUR 17 CHIX 1960025885045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:08 FR0000125007 39,000 EUR 98 XPAR 1960025886045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:08 FR0000125007 39,000 EUR 402 XPAR 1960025887045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:08 FR0000125007 39,000 EUR 100 XPAR 1960025888045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:08 FR0000125007 39,000 EUR 165 XPAR 1960025889045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:09 FR0000125007 38,980 EUR 400 XPAR 1960025903045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:36 FR0000125007 39,070 EUR 378 XPAR 1960026435045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,080 EUR 167 XPAR 1960026810045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,080 EUR 415 XPAR 1960026811045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,080 EUR 244 XPAR 1960026812045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,080 EUR 410 TRQX 1960026813045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,080 EUR 140 XPAR 1960026814045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,090 EUR 150 XPAR 1960026815045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,090 EUR 100 XPAR 1960026816045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,090 EUR 33 XPAR 1960026817045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,070 EUR 329 BATE 1960026823045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,070 EUR 192 CHIX 1960026826045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,070 EUR 297 XPAR 1960026827045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:53 FR0000125007 39,070 EUR 94 XPAR 1960026828045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:54 FR0000125007 39,070 EUR 95 BATE 1960026835045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:54 FR0000125007 39,070 EUR 168 CHIX 1960026836045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:54 FR0000125007 39,060 EUR 371 XPAR 1960026837045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:19:57 FR0000125007 39,020 EUR 381 XPAR 1960026889045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:20:36 FR0000125007 39,100 EUR 142 XPAR 1960027899045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:20:36 FR0000125007 39,100 EUR 348 XPAR 1960027900045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:20:36 FR0000125007 39,100 EUR 205 XPAR 1960027901045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:20:52 FR0000125007 39,100 EUR 354 XPAR 1960028219045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:21:14 FR0000125007 39,100 EUR 366 CHIX 1960028741045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:21:14 FR0000125007 39,100 EUR 31 CHIX 1960028742045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:21:14 FR0000125007 39,100 EUR 342 XPAR 1960028743045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:21:14 FR0000125007 39,100 EUR 20 XPAR 1960028744045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:21:42 FR0000125007 39,110 EUR 378 XPAR 1960029270045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:22:25 FR0000125007 39,160 EUR 150 XPAR 1960030323045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:22:34 FR0000125007 39,170 EUR 165 XPAR 1960030526045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:22:34 FR0000125007 39,170 EUR 175 XPAR 1960030527045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:22:34 FR0000125007 39,170 EUR 363 XPAR 1960030528045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:23:00 FR0000125007 39,180 EUR 349 XPAR 1960030963045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:23:00 FR0000125007 39,180 EUR 96 XPAR 1960030964045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:23:00 FR0000125007 39,180 EUR 100 XPAR 1960030965045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:23:00 FR0000125007 39,180 EUR 200 XPAR 1960030966045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:23:12 FR0000125007 39,150 EUR 171 XPAR 1960031188045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:23:12 FR0000125007 39,150 EUR 182 XPAR 1960031189045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:23:53 FR0000125007 39,180 EUR 150 XPAR 1960032108045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:24:27 FR0000125007 39,200 EUR 321 XPAR 1960032939045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:24:27 FR0000125007 39,200 EUR 14 XPAR 1960032940045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:24:27 FR0000125007 39,200 EUR 369 XPAR 1960032941045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:24:27 FR0000125007 39,200 EUR 100 XPAR 1960032942045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:24:27 FR0000125007 39,200 EUR 100 XPAR 1960032943045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:24:27 FR0000125007 39,200 EUR 165 XPAR 1960032944045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:24:28 FR0000125007 39,190 EUR 356 CHIX 1960032993045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:24:28 FR0000125007 39,190 EUR 32 XPAR 1960032994045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:24:28 FR0000125007 39,190 EUR 313 XPAR 1960032995045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:24:28 FR0000125007 39,180 EUR 403 TRQX 1960033010045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:25:06 FR0000125007 39,190 EUR 84 XPAR 1960033903045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:25:06 FR0000125007 39,190 EUR 309 XPAR 1960033904045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:25:07 FR0000125007 39,180 EUR 348 CHIX 1960033934045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:25:07 FR0000125007 39,180 EUR 160 XPAR 1960033935045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:25:07 FR0000125007 39,180 EUR 173 XPAR 1960033936045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:25:35 FR0000125007 39,190 EUR 394 BATE 1960034553045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:25:59 FR0000125007 39,170 EUR 392 XPAR 1960035054045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:25:59 FR0000125007 39,170 EUR 357 XPAR 1960035055045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:26:21 FR0000125007 39,180 EUR 85 XPAR 1960035557045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:26:21 FR0000125007 39,180 EUR 262 XPAR 1960035558045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:27:17 FR0000125007 39,180 EUR 194 CHIX 1960036755045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:27:17 FR0000125007 39,180 EUR 110 XPAR 1960036756045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:27:17 FR0000125007 39,180 EUR 305 XPAR 1960036757045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:27:17 FR0000125007 39,180 EUR 171 CHIX 1960036758045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:27:17 FR0000125007 39,180 EUR 291 XPAR 1960036759045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:27:17 FR0000125007 39,180 EUR 92 XPAR 1960036760045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:27:45 FR0000125007 39,140 EUR 35 XPAR 1960037209045 Annulation 3 sur 53 Code Code identifiant de Prix Numéro de Code Identifiant Nom du jour/heure de la Quantité identifiant Nom de l'émetteur Code Identifiant PSI (LEI) l'instrument unitaire Devise référence de la Objectif du rachat (LEI) PSI transaction (UTC) achetée marché financier (unité) (MIC) transaction (ISIN) Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:27:45 FR0000125007 39,140 EUR 345 XPAR 1960037210045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:27:45 FR0000125007 39,140 EUR 298 XPAR 1960037211045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:28:11 FR0000125007 39,120 EUR 157 XPAR 1960037674045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:28:11 FR0000125007 39,120 EUR 213 XPAR 1960037675045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:28:31 FR0000125007 39,140 EUR 333 XPAR 1960038075045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:29:18 FR0000125007 39,220 EUR 342 XPAR 1960039072045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:29:18 FR0000125007 39,220 EUR 5 XPAR 1960039073045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:29:18 FR0000125007 39,220 EUR 370 XPAR 1960039074045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:29:29 FR0000125007 39,210 EUR 425 TRQX 1960039309045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:29:29 FR0000125007 39,210 EUR 350 XPAR 1960039310045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:29:29 FR0000125007 39,200 EUR 382 CHIX 1960039311045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:29:53 FR0000125007 39,170 EUR 320 XPAR 1960039918045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:29:53 FR0000125007 39,170 EUR 50 XPAR 1960039919045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:30:03 FR0000125007 39,180 EUR 160 XPAR 1960040198045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:30:05 FR0000125007 39,180 EUR 185 XPAR 1960040234045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:30:26 FR0000125007 39,130 EUR 405 XPAR 1960040589045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:30:26 FR0000125007 39,120 EUR 379 XPAR 1960040614045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:31:21 FR0000125007 39,070 EUR 229 XPAR 1960041933045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:31:24 FR0000125007 39,060 EUR 159 CHIX 1960041971045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:31:24 FR0000125007 39,060 EUR 210 CHIX 1960041972045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:31:24 FR0000125007 39,060 EUR 410 XPAR 1960041973045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:31:26 FR0000125007 39,050 EUR 235 XPAR 1960042022045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:31:26 FR0000125007 39,050 EUR 119 XPAR 1960042023045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:32:00 FR0000125007 38,970 EUR 300 XPAR 1960042819045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:32:00 FR0000125007 38,970 EUR 146 XPAR 1960042820045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:32:00 FR0000125007 38,970 EUR 101 XPAR 1960042821045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:32:00 FR0000125007 38,970 EUR 191 XPAR 1960042822045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:32:42 FR0000125007 39,000 EUR 371 XPAR 1960043871045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:32:42 FR0000125007 39,000 EUR 309 XPAR 1960043872045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:32:42 FR0000125007 39,000 EUR 1 XPAR 1960043873045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:32:42 FR0000125007 39,000 EUR 73 XPAR 1960043874045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:33:27 FR0000125007 38,990 EUR 33 CHIX 1960045004045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:33:27 FR0000125007 38,990 EUR 159 XPAR 1960045005045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:33:27 FR0000125007 38,990 EUR 307 CHIX 1960045006045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:33:27 FR0000125007 38,990 EUR 177 XPAR 1960045007045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:33:27 FR0000125007 38,990 EUR 388 XPAR 1960045008045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:33:27 FR0000125007 38,990 EUR 43 CHIX 1960045009045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:33:32 FR0000125007 38,990 EUR 337 XPAR 1960045100045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:34:26 FR0000125007 38,950 EUR 123 XPAR 1960046555045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:34:26 FR0000125007 38,950 EUR 402 XPAR 1960046556045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:34:26 FR0000125007 38,950 EUR 231 XPAR 1960046557045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:34:26 FR0000125007 38,940 EUR 381 TRQX 1960046560045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:34:27 FR0000125007 38,930 EUR 392 BATE 1960046581045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:12 FR0000125007 38,930 EUR 355 XPAR 1960047678045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:12 FR0000125007 38,930 EUR 439 XPAR 1960047679045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:28 FR0000125007 38,930 EUR 354 XPAR 1960048025045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:28 FR0000125007 38,930 EUR 206 XPAR 1960048026045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:28 FR0000125007 38,930 EUR 248 XPAR 1960048027045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:37 FR0000125007 38,900 EUR 90 XPAR 1960048207045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:37 FR0000125007 38,900 EUR 32 XPAR 1960048208045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:37 FR0000125007 38,900 EUR 226 XPAR 1960048209045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:49 FR0000125007 38,850 EUR 52 CHIX 1960048551045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:49 FR0000125007 38,850 EUR 230 CHIX 1960048552045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:35:49 FR0000125007 38,850 EUR 112 CHIX 1960048553045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:36:11 FR0000125007 38,840 EUR 344 XPAR 1960048990045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:36:18 FR0000125007 38,830 EUR 384 XPAR 1960049150045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:36:54 FR0000125007 38,830 EUR 48 XPAR 1960050008045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:36:54 FR0000125007 38,830 EUR 318 XPAR 1960050009045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:37:22 FR0000125007 38,820 EUR 44 XPAR 1960050667045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:37:22 FR0000125007 38,820 EUR 248 XPAR 1960050668045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:37:22 FR0000125007 38,820 EUR 51 XPAR 1960050669045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:37:24 FR0000125007 38,810 EUR 29 XPAR 1960050736045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:37:24 FR0000125007 38,810 EUR 374 XPAR 1960050743045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:38:28 FR0000125007 38,840 EUR 336 XPAR 1960052081045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:38:28 FR0000125007 38,840 EUR 27 XPAR 1960052082045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:38:31 FR0000125007 38,830 EUR 345 CHIX 1960052153045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:38:31 FR0000125007 38,830 EUR 339 XPAR 1960052154045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:38:31 FR0000125007 38,830 EUR 50 CHIX 1960052155045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:38:32 FR0000125007 38,820 EUR 415 XPAR 1960052200045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:39:04 FR0000125007 38,830 EUR 100 TRQX 1960052824045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:39:31 FR0000125007 38,850 EUR 358 XPAR 1960053253045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:39:31 FR0000125007 38,850 EUR 150 XPAR 1960053254045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:39:31 FR0000125007 38,850 EUR 100 XPAR 1960053255045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:39:31 FR0000125007 38,850 EUR 100 XPAR 1960053256045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:39:31 FR0000125007 38,850 EUR 32 XPAR 1960053257045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:39:35 FR0000125007 38,830 EUR 5 TRQX 1960053352045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:39:35 FR0000125007 38,830 EUR 268 TRQX 1960053355045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:39:35 FR0000125007 38,830 EUR 385 XPAR 1960053356045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:40:52 FR0000125007 38,850 EUR 355 XPAR 1960055059045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:41:01 FR0000125007 38,850 EUR 151 XPAR 1960055184045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:41:01 FR0000125007 38,850 EUR 196 XPAR 1960055185045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:41:01 FR0000125007 38,850 EUR 99 XPAR 1960055186045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:41:01 FR0000125007 38,850 EUR 258 XPAR 1960055187045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:41:02 FR0000125007 38,840 EUR 359 CHIX 1960055208045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:41:02 FR0000125007 38,830 EUR 346 BATE 1960055210045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:42:00 FR0000125007 38,820 EUR 337 XPAR 1960056390045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:42:00 FR0000125007 38,820 EUR 347 XPAR 1960056391045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:42:00 FR0000125007 38,820 EUR 49 XPAR 1960056392045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:42:08 FR0000125007 38,800 EUR 380 XPAR 1960056586045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:42:31 FR0000125007 38,780 EUR 307 XPAR 1960056990045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:42:31 FR0000125007 38,780 EUR 33 XPAR 1960056991045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:42:44 FR0000125007 38,720 EUR 364 XPAR 1960057351045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:43:23 FR0000125007 38,750 EUR 145 XPAR 1960058198045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:43:23 FR0000125007 38,750 EUR 232 XPAR 1960058199045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:43:23 FR0000125007 38,750 EUR 48 TRQX 1960058200045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:43:23 FR0000125007 38,750 EUR 306 TRQX 1960058201045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:43:58 FR0000125007 38,760 EUR 345 XPAR 1960058876045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:44:20 FR0000125007 38,760 EUR 22 XPAR 1960059216045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:44:20 FR0000125007 38,760 EUR 356 XPAR 1960059217045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:44:24 FR0000125007 38,750 EUR 194 CHIX 1960059313045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:44:24 FR0000125007 38,750 EUR 49 XPAR 1960059314045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:44:24 FR0000125007 38,750 EUR 198 CHIX 1960059315045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:44:24 FR0000125007 38,750 EUR 321 XPAR 1960059316045 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/11/2020 09:44:24 FR0000125007 38,750 EUR 2 XPAR 1960059317045 Annulation 4 sur 53 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink

