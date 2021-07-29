Saint Gobain : EBITDA en hausse de 34% à 3,25 milliards d'euros au S1

29 juillet (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA
:
* +34% DEBITDA VERSUS S1 2019 À 3 248 M ET MARGE DEBITDA
À
14,7%
* +60% DE RÉSULTAT NET COURANT VERSUS S1 2019 À 1 506 M
* LE RÉSULTAT DEXPLOITATION DU GROUPE ATTEINT UN NOUVEAU
RECORD
AU PREMIER SEMESTRE 2021 À 2 376 MILLIONS DEUROS (APRÈS 2 028
MILLIONS DEUROS AU SECOND SEMESTRE 2020),
* LE CASH FLOW LIBRE SACCROÎT DE 47% PAR RAPPORT AU PREMIER
SEMESTRE 2020 À 2 461 MILLIONS DEUROS
* LENDETTEMENT NET SINSCRIT EN NETTE BAISSE À 7,6
MILLIARDS
DEUROS FIN JUIN 2021, CONTRE 9,8 MILLIARDS DEUROS FIN JUIN
2020,
* EN 2021, LE GROUPE VISE DÉSORMAIS UNE TRÈS FORTE
PROGRESSION DU
RÉSULTAT DEXPLOITATION À UN NOUVEAU PLUS HAUT HISTORIQUE SUR
LENSEMBLE DE LANNÉE
* EN 2021, LE GROUPE VISE AU SECOND SEMESTRE 2021, UN
RÉSULTAT
DEXPLOITATION PROCHE DU PRÉCÉDENT RECORD DU SECOND SEMESTRE
2020 À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES.
* LE CA AU S1 ATTEINT 22 131 MILLIONS DEUROS, EN HAUSSE DE
+24,6%
PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2020 ET DE +2,1% PAR RAPPORT AU
PREMIER SEMESTRE 2019
* LE GROUPE DEVRAIT CONTINUER À BÉNÉFICIER DUNE BONNE
DYNAMIQUE
DE SES PRINCIPAUX MARCHÉS
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)