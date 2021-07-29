Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Saint-Gobain
  6. Actualités
  7. Synthèse
    SGO   FR0000125007

SAINT-GOBAIN

(SGO)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Saint Gobain : EBITDA en hausse de 34% à 3,25 milliards d'euros au S1

29/07/2021 | 18:19
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

29 juillet (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA :

* +34% DEBITDA VERSUS S1 2019 À 3 248 M ET MARGE DEBITDA À 14,7%

* +60% DE RÉSULTAT NET COURANT VERSUS S1 2019 À 1 506 M

* LE RÉSULTAT DEXPLOITATION DU GROUPE ATTEINT UN NOUVEAU RECORD AU PREMIER SEMESTRE 2021 À 2 376 MILLIONS DEUROS (APRÈS 2 028 MILLIONS DEUROS AU SECOND SEMESTRE 2020),

* LE CASH FLOW LIBRE SACCROÎT DE 47% PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2020 À 2 461 MILLIONS DEUROS

* LENDETTEMENT NET SINSCRIT EN NETTE BAISSE À 7,6 MILLIARDS DEUROS FIN JUIN 2021, CONTRE 9,8 MILLIARDS DEUROS FIN JUIN 2020,

* EN 2021, LE GROUPE VISE DÉSORMAIS UNE TRÈS FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT DEXPLOITATION À UN NOUVEAU PLUS HAUT HISTORIQUE SUR LENSEMBLE DE LANNÉE

* EN 2021, LE GROUPE VISE AU SECOND SEMESTRE 2021, UN RÉSULTAT DEXPLOITATION PROCHE DU PRÉCÉDENT RECORD DU SECOND SEMESTRE 2020 À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES.

* LE CA AU S1 ATTEINT 22 131 MILLIONS DEUROS, EN HAUSSE DE +24,6% PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2020 ET DE +2,1% PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2019

* LE GROUPE DEVRAIT CONTINUER À BÉNÉFICIER DUNE BONNE DYNAMIQUE DE SES PRINCIPAUX MARCHÉS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur SAINT-GOBAIN
18:36SAINT GOBAIN : vise une très forte hausse du résultat 2021
CF
18:30Valeurs à suivre demain - Vendredi 30 juillet 2021 -
AO
18:27Saint-Gobain relève son objectif de résultat d'exploitation 2021, visant un n..
DJ
18:19SAINT GOBAIN : EBITDA en hausse de 34% à 3,25 milliards d'euros au S1
RE
18:18SAINT-GOBAIN : semestre record et relèvement des objectifs
AO
17:56Agenda AOF / Sociétés France - Vendredi 30 juillet 2021 -
AO
09:04Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 29 juillet 2021
AO
28/07Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 29 juillet 2021
AO
28/07PATRICK BERARD : Rexel publie des résultats semestriels conformes aux données pr..
DJ
27/07Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SAINT-GOBAIN
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 41 590 M 49 428 M -
Résultat net 2021 2 373 M 2 820 M -
Dette nette 2021 6 055 M 7 196 M -
PER 2021 13,1x
Rendement 2021 2,65%
Capitalisation 31 462 M 37 401 M -
VE / CA 2021 0,90x
VE / CA 2022 0,84x
Nbr Employés 167 552
Flottant 90,3%
Graphique SAINT-GOBAIN
Durée : Période :
Saint-Gobain : Graphique analyse technique Saint-Gobain | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SAINT-GOBAIN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 22
Dernier Cours de Cloture 58,74 €
Objectif de cours Moyen 66,10 €
Ecart / Objectif Moyen 12,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Benoît Bazin Chief Executive Officer & Director
Sreedhar Natarajan Chief Financial Officer
Pierre-André de Chalendar Chairman
Benoit d'Iribarne Senior VP-Technology & Industrial Performance
Armand Ajdari Vice President-Innovation, Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SAINT-GOBAIN56.64%37 145
ASSA ABLOY AB37.38%35 829
MASCO CORPORATION8.70%14 834
XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED32.33%14 071
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC.12.63%13 382
TREX COMPANY, INC.13.98%10 971