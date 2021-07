Saint Gobain : EBITDA en hausse de 34% à 3,25 milliards d'euros au S1

29 juillet (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA :

* +34% D’EBITDA VERSUS S1 2019 À 3 248 M€ ET MARGE D’EBITDA À 14,7%

* +60% DE RÉSULTAT NET COURANT VERSUS S1 2019 À 1 506 M€

* LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION DU GROUPE ATTEINT UN NOUVEAU RECORD AU PREMIER SEMESTRE 2021 À 2 376 MILLIONS D’EUROS (APRÈS 2 028 MILLIONS D’EUROS AU SECOND SEMESTRE 2020),

* LE CASH FLOW LIBRE S’ACCROÎT DE 47% PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2020 À 2 461 MILLIONS D’EUROS

* L’ENDETTEMENT NET S’INSCRIT EN NETTE BAISSE À 7,6 MILLIARDS D’EUROS FIN JUIN 2021, CONTRE 9,8 MILLIARDS D’EUROS FIN JUIN 2020,

* EN 2021, LE GROUPE VISE DÉSORMAIS UNE TRÈS FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION À UN NOUVEAU PLUS HAUT HISTORIQUE SUR L’ENSEMBLE DE L’ANNÉE

* EN 2021, LE GROUPE VISE AU SECOND SEMESTRE 2021, UN RÉSULTAT D’EXPLOITATION PROCHE DU PRÉCÉDENT RECORD DU SECOND SEMESTRE 2020 À STRUCTURE ET TAUX DE CHANGE COMPARABLES.

* LE CA AU S1 ATTEINT 22 131 MILLIONS D’EUROS, EN HAUSSE DE +24,6% PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2020 ET DE +2,1% PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2019

* LE GROUPE DEVRAIT CONTINUER À BÉNÉFICIER D’UNE BONNE DYNAMIQUE DE SES PRINCIPAUX MARCHÉS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)