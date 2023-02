6 février (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA :

* AGC ET SAINT-GOBAIN S’ASSOCIENT POUR ACCÉLÉRER LA DÉCARBONATION DE LA FABRICATION DU VERRE PLAT

* DANS LE CADRE DE CE PROJET DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, LA LIGNE DE PRODUCTION DE VERRE IMPRIMÉ D’AGC À BAREVKA, EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SERA ENTIÈREMENT RÉNOVÉE ET TRANSFORMÉE EN LIGNE DE PRODUCTION HAUTEMENT PERFORMANTE ET ULTRAMODERNE Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)