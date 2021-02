Saint Gobain : Innovation

Créé en 2017 par Marie Combarieu, alors salariée du Groupe Saint-Gobain, Ecodrop propose à tous les acteurs du bâtiment (artisans, PME et acteurs de la construction) des solutions agiles et éco-responsables de collecte et de dépôt des déchets de chantier en déchèteries et filières de recyclage. Son modèle unique s'appuie sur un réseau privilégié de partenaires transporteurs affiliés, déchèteries spécialisées, et recycleurs, et une plateforme technologique propriétaire permettant de traiter un grand volume d'opérations et d'en assurer la traçabilité. Intervenant sur les chantiers jusqu'au site de gestion de déchets, Ecodrop permet d'assurer aux clients une logistique efficace (en moins de 2h pour les chantiers diffus) pour l'intégralité des déchets de chantier. Ecodrop se positionne comme un acteur clef de la lutte contre les dépôts sauvages, et de la réponse du secteur du bâtiment aux nouvelles orientations réglementaires et environnementales.

Au premier rang des distributeurs partenaires figure Point.P Ile-de-France, qui, à travers ses 72 agences, enrichit ainsi son offre de services d'accompagnement de ses clients à chaque étape de leur chantier, tout en concrétisant ses engagements RSE.

Ecodrop a géré plus de 90 000 tonnes de déchets de 2020 et vu son chiffre d'affaires augmenter de 75 % par rapport à 2019. Cette levée de fonds lui permettra d'accélérer son développement sur tout le territoire national tout en poursuivant l'innovation de son outil digital unique et de ses fonctionnalités technologiques en faveur du recyclage.

Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse.