Saint Gobain : La Cité de l'architecture & du patrimoine et Saint-Gobain signent un mécénat institutionnel jusqu'en 2024

Ce partenariat intervient dans la continuité d'un compagnonnage de longue durée. Depuis plus de dix ans, la Cité a bénéficié du soutien de Saint-Gobain pour nombre de ses expositions et sur des thématiques diverses, notamment l'environnement et la construction durable (avec Habiter Écologique en 2009, La Ville fertile en 2011), la ville et la mobilité (avec Circuler. Quand nos mouvements façonnent les villes en 2012) ou encore les grands enjeux du patrimoine (avec Chagall, Soulages, Benzaken ; Le vitrail contemporain en 2015).

La Cité de l'architecture & du patrimoine et Saint-Gobain annoncent la signature d'une convention pluriannuelle de mécénat institutionnel, qui les unira jusqu'en 2024. Partageant une vision commune de l'architecture comme élément fondamental du cadre de vie, la Cité et Saint-Gobain formulent pour ce nouveau partenariat un objectif ambitieux et partagé : agir pour une compréhension et une appropriation de l'architecture par tous.

Les problématiques dont se saisit Saint-Gobain en tant qu'industriel qui conçoit, fabrique et distribue des matériaux de construction résonnent avec nos missions fondamentales : valoriser l'innovation en architecture et dans nos villes, accompagner les grandes transitions écologiques, démographiques, et urbaines, faire de chacun d'entre nous un acteur éclairé de son environnement et célébrer cet art majeur qu'est l'architecture. Cette proximité nous a naturellement conduits à nous engager dans une collaboration de longue durée », a déclaré Marie-Christine Labourdette, Présidente de la Cité de l'architecture & du patrimoine.

Je suis très heureux de pouvoir, grâce à ce partenariat pluriannuel, engager Saint-Gobain aux côtés de la Cité, avec qui nous partageons la même vision du rôle que doivent jouer l'architecture et l'urbanisme dans nos sociétés. Nous créons ainsi des opportunités supplémentaires d'analyser et de valoriser les innovations architecturales, les nouvelles façons de concevoir, de construire et d'habiter la ville. Nous contribuons aussi à donner au grand public et aux professionnels des clés pour comprendre les grands enjeux de demain », a ajouté Benoit Bazin, Directeur Général Délégué du Groupe Saint-Gobain

La signature de la convention aura lieu le 11 janvier 2021 à 14h30 en présence de Marie-Christine Labourdette, Présidente de la Cité de l'architecture & du patrimoine et de Benoit Bazin, Directeur Général Délégué du Groupe Saint-Gobain.

A PROPOS DE LA CITE DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Opérateur du Ministère de la Culture dédié à la valorisation de l'architecture et du patrimoine, la Cité a pour missions de sensibiliser, de diffuser et d'enseigner l'architecture et l'urbanisme dans leurs dimensions contemporaines et patrimoniales. Institution plurielle, elle est à la fois musée national de l'architecture, observatoire de la création architecturale, centre d'archives d'architecture, plus grande bibliothèque d'Europe dédiée à l'architecture contemporaine et, avec l'École de Chaillot, centre de formation des architectes du patrimoine et des architectes urbanistes de l'État.

Son projet se fonde sur l'interaction entre toutes les dimensions de l'architecture. La Cité veut être la destination naturelle des amoureux de l'architecture d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Elle a accueilli, en 2019, plus de 450 000 visiteurs avec une programmation qui s'adresse tant au grand public qu'aux professionnels.

www.citedelarchitecture.fret sur Twitter @Citedelarchi

A PROPOS DE SAINT -GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d'innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d'être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l'ambition partagée de l'ensemble des collaborateurs du Groupe d'agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.

42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 Plus de 170 000 collaborateurs, présents dans 70 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

visitez www.saint-gobain.comet suivez-nous sur Twitter @saintgobain.