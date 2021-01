Saint Gobain : La Tour Saint-Gobain, récemment achevée par Generali Real Estate dans le quartier de La Défense à Paris, obtient les meilleures certifications internationales en matière d'environnement

La Tour Saint-Gobain, récemment achevée par Generali Real Estate dans le quartier de La Défense à Paris, obtient les meilleures certifications internationales en matière d'environnement

Paris - Generali Real Estate et Saint-Gobain sont fiers d'annoncer que la Tour Saint-Gobain qui accueille le nouveau siège social mondial de Saint-Gobain à La Défense, a obtenu les quatre principales certifications environnementales internationales, au plus haut niveau.

Le projet immobilier le plus important mené par Generali à Paris, la Tour Saint-Gobain*, a fait de la durabilité sa marque distinctive dès sa phase de conception. Récompensée pour son approche axée sur l'environnement, à laquelle ont grandement contribué plus de 80 solutions de matériaux de construction apportées par Saint-Gobain, la tour achevée au début de l'année 2020 a récemment obtenu les quatre principales certifications environnementales internationales avec les notes les plus élevées.

La Tour Saint-Gobain est le premier, et jusqu'à présent le seul Immeuble de Grande Hauteur en France certifié :

HQE de Certivea - Niveau Exceptionnel sur tous les thèmes : environnement, confort, santé et énergie

LEED (« Building design and construction: Core and Shell Development ») de l'U.S. Green Building Council - certifié Platinum

Ces résultats, obtenus auprès d'institutions indépendantes et reconnues sur le plan international, illustrent concrètement l'engagement de Generali pour contribuer à l'établissement de nouvelles normes en matière de durabilité dans le secteur immobilier et à la réduction de l'empreinte environnementale de son portefeuille immobilier dans toute l'Europe, en étroite collaboration avec des locataires leaders de marché partageant la même vision, tels que Saint-Gobain.

Caractéristiques techniques, photos et vidéos de la Tour Saint-Gobain : https://www.saint-gobain.com/fr/la-tour- saint-gobain

