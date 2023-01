Saint Gobain : Où sont mes mains ?

C'est l'heure de la mobilisation pour les équipes opérationnelles et EHS de Saint-Gobain Surface Solutions. La campagne de prévention des risques d'accidents liés aux mains et aux doigts « Where are my hands ? » vient d'être lancée. « Après un bon début d'année 2022, nous avons connu à partir de l'été une recrudescence du nombre d'accidents, dont une majorité aux doigts et aux mains », explique Jennifer Ubrig, Directrice Environnement, Hygiène & Sécurité de Saint-Gobain Surface Solutions. « En reprenant notre historique, nous avons constaté qu'ils représentaient environ les deux tiers des cas, dans toutes nos sBUs. Cela justifiait de donner la priorité à une action ciblée sur ce sujet, dans un programme de sensibilisation plus large. »



DES PROGRAMMES SUR MESURE



Originale, cette campagne l'est surtout par la manière dont elle a été préparée et dont elle est pilotée. Bien sûr, les réseaux Environnement, Hygiène, Sécurité (EHS) de toutes les régions et de toutes les sBUs de Saint-Gobain Surface Solutions ont été sollicités. Mais ses promoteurs ont aussi demandé à leur direction générale, leurs directions régionales et aux équipes EHS centrales et d'autres BUs d'HPS de challenger leur travail. À l'arrivée, ils proposent aux sites une démarche structurée en cinq étapes. Celle-ci commence par la mise en place d'une équipe de pilotage pluridisciplinaire, responsable des quatre étapes suivantes : l'identification et l'évaluation des risques, la définition des priorités et de la communication, la conduite de projets d'amélioration et enfin, la pérennisation des actions. Chaque site va donc établir un programme sur-mesure avec des points d'étape trimestriels. L'implication conjointe des directions, des équipes opérationnelles et des fonctions supports, dont les ressources humaines, donne à ce programme les meilleures chances d'atteindre son ambition ultime : un changement de comportement durable pour préserver la sécurité des collaborateurs.