Saint Gobain : Rapport Financier Semestriel 2021 - PDF

La marge d'exploitation du Groupe progresse à un nouveau plus haut historique de 10,7% au premier semestre 2021 (après le record de 10,0% au second semestre 2020), contre 7,6% au premier semestre 2019.

A données réelles, le chiffre d'affaires atteint 22 131 millions d'euros, en hausse de +24,6% par rapport au premier semestre 2020 et de +2,1% par rapport au premier semestre 2019. L'effet de change de -2,6% par rapport au premier semestre 2020 reflète principalement la dépréciation du dollar américain, du réal brésilien et d'autres devises en pays émergents.

Les volumes du Groupe progressent de +7,6% par rapport au premier semestre 2019 et la hausse des prix s'est accélérée à +4,3% (+3,9% par rapport au premier semestre 2020, dont +2,6% au premier trimestre et +5,1% au deuxième trimestre) dans un contexte d'inflation accrue des coûts de l'énergie et des matières premières.

A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de +11,9% par rapport au premier semestre 2019 (dont +9,0% au premier trimestre et +14,7% au deuxième trimestre). Cette accélération de la croissance interne s'appuie sur l'offre complète du Groupe en solutions durables et performantes. Elle témoigne de gains de parts de marché et d'une très bonne dynamique de l'ensemble de nos segments, tout particulièrement la rénovation en Europe, la construction en Amériques et en Asie-Pacifique. Les principaux marchés industriels poursuivent au global leur amélioration séquentielle hors marché automobile en Europe.

Les pays nordiques, en progression l'an passé au premier semestre, continuent à enregistrer une solide croissance, en particulier grâce au succès de notre stratégie digitale omnicanale sur le marché porteur de la rénovation. L'Allemagne renforce sa dynamique sur des marchés de la construction bien orientés, notamment autour de la construction modulaire en bois, la construction légère et durable et ses applications de chimie du bâtiment. Le Royaume-Uni accélère sa croissance sur le semestre par rapport à 2019, tiré notamment par une croissance à deux chiffres au deuxième trimestre des ventes aux artisans du bâtiment servis par la Distribution, laquelle profite de l'optimisation de son réseau réalisée en 2019 et 2020. L'Europe de l'Est enregistre une croissance très soutenue.

Le chiffre d'affaires progresse de +2,0% par rapport au premier semestre 2019, bénéficiant d'une amélioration des principaux marchés industriels, hors marché automobile en Europe. La marge d'exploitation s'établit à 13,5% contre 13,0% au premier semestre 2019 et 14,4% au premier semestre 2018, poursuivant son amélioration séquentielle après 11,1% au second semestre 2020.

Europe du Sud - Moyen-Orient & Afrique : forte dynamique des ventes sur le marché de la rénovation et marge record

La Région Europe du Sud - Moyen-Orient & Afrique enregistre une forte dynamique des ventes avec +13,1% par rapport au premier semestre 2019, traduisant la surperformance du Groupe sur des marchés de la rénovation très porteurs et la priorité donnée par les ménages aux dépenses de rénovation. La marge d'exploitation de la Région affiche une performance record à 9,1% (en nette hausse séquentielle après 8,0% au second semestre 2020), contre 5,0% au premier semestre 2019, grâce à la très bonne dynamique des volumes sur le marché de la rénovation, les gains de productivité de nos équipes et l'impact des cessions et des réductions structurelles de coûts.

La France tire vigoureusement la croissance de la Région, avec des gains de parts de marché et une forte demande pour les travaux de rénovation, bénéficiant aux solutions d'efficacité énergétique produites par le Groupe et vendues à grande échelle grâce à la densité inégalée de notre réseau de Distribution, à nos services digitaux aux artisans et à notre plateforme d'intermédiation aux particuliers. Le plein effet du dispositif français de soutien aux ménages MaPrimeRenov' contribue

la bonne dynamique d'ensemble, avec plus de 380 000 dossiers déposés au premier semestre. Quant à la rénovation des bâtiments publics, les premiers effets du plan de relance devraient être ressentis fin 2021 ou début 2022. L' Espagne est en croissance, particulièrement forte dans les solutions de construction légère et de chimie du bâtiment, malgré la fermeture d'une usine de production de verre plat en 2020 dans un souci d'optimisation industrielle. L' Italie continue à bénéficier d'un système de soutien à la rénovation énergétique sous la forme d'un crédit d'impôts qui accélère la croissance. Le Benelux , peu affecté l'an passé par les mesures de confinement, progresse également. L'acquisition de Strikolith aux Pays-Bas renforce l'offre du Groupe sur le marché en croissance des systèmes d'isolation par l'extérieur. Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique progressent très sensiblement.

Amériques : croissance très forte des ventes et marge record

Après une croissance déjà forte de +15,7% au second semestre 2020, les Amériques affichent une croissance de +25,2% par rapport au premier semestre 2019 dans des marchés très dynamiques. Le semestre a également bénéficié de hausses de prix à deux chiffres. La marge d'exploitation de la Région s'inscrit à un taux record de 17,0%, contre 9,0% au premier semestre 2019, soutenue principalement par la progression à deux chiffres des volumes et par un différentiel prix-coûts matières premières et énergie nettement positif.

L'Amérique du Nord progresse de +19,9% par rapport au premier semestre 2019, tirée par une demande particulièrement forte sur le logement individuel, ainsi que par l'accélération de la hausse des prix - à la fois dans les solutions d'aménagement intérieur et extérieur - dans un contexte nettement plus inflationniste. Les synergies commerciales portent leurs fruits et accélèrent la croissance du chiffre d'affaires. Notre organisation locale très agile a permis de surmonter les fortes tensions sur les chaînes d'approvisionnement, conduisant tous les métiers à enregistrer une nette progression des ventes. La construction légère continue à afficher une excellente performance, grâce notamment à l'intégration réussie de Continental Building Products.

