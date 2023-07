Plus de 60% de nos résultats sont désormais générés en Amérique du Nord, en Asie et pays émergents, où les tendances évoluent favorablement avec des perspectives de croissance soutenues par la démographie et l'urbanisation rapide. En Europe de l'Ouest, la rénovation - notre plus grand marché - continue comme attendu de bien résister avec des mesures de soutien et des réglementations pour accélérer l'évolution vers la neutralité carbone ; par ailleurs, les besoins structurels de construction neuve s'accroissent, même si l'activité est amputée temporairement par les surcoûts de financement.

« Modern Homes », offrant des solutions à base de vitrage (fenêtres, balcons, parois de douche), plâtre et plaques de plâtre (plafonds, parois intérieures) et chimie de la construction. L'approche globale par solution a permis au Groupe de gagner des parts de marché, notamment dans les appels d'offres pour 35 grands projets non-résidentiels. Le mégaprojet « Central Vista » à New Delhi témoigne de cette approche commune incluant 11 solutions Saint-Gobain.

Rénovation globale et durable : pourquoi et comment changer d'échelle ?

Les solutions proposées par Saint-Gobain pour la rénovation, l'enveloppe du bâtiment et les nouveaux modes de construction innovante et légère, réduisent drastiquement les émissions de CO2, tout en augmentant le bien-être de l'usager (confort thermique, acoustique, luminosité, qualité de l'air et hygiène). Chaque directeur général de pays met en place une approche locale spécifique. Ainsi :

Le Groupe continue de surperformer ses marchés grâce à la pertinence de son positionnement stratégique au cœur des enjeux énergétiques et de décarbonation, et à la force de son organisation locale par pays qui permet d'offrir des solutions complètes aux clients.

Développement de solutions innovantes basées sur des polymères et céramiques de performance, par exemple pour le transport d'hydrogène et la résistance au feu des batteries pour véhicules électriques.

Le Groupe utilise l'intelligence artificielle (IA) et ses algorithmes pour améliorer sa performance industrielle et réduire ses consommations d'énergie. Dans une usine de vitrage, les paramètres de production sont analysés et optimisés en temps réel grâce aux données provenant de l'installation de plus de 400 capteurs.

Le Groupe a relevé ses prix internes du carbone - en vigueur depuis 2016 : de 75€ à 100€ par tonne pour ses décisions d'investissement et de 150€ à 200€ par tonne pour ses projets de recherche et développement.

Les outils digitaux développés au service des clients :

L'intelligence artificielle sert de plus en plus à approfondir notre connaissance clients, avec la segmentation marketing et la mise en place de stratégies de tarification intégrant des modèles de recommandation pour l'aide à la décision. Des services digitaux sont proposés à nos clients professionnels pour faciliter leur quotidien et améliorer leur productivité. L'application TOLTECK de gestion des devis et factures est ainsi utilisée au quotidien en France par plus de 23 000 artisans, tandis que l'outil digital SOLU+ leur permet de chiffrer et dimensionner leur chantier, avec transmission instantanée en un clic au point de vente. Quant au logiciel CAP RENOV+, il permet chaque mois plus de 20 000 simulations de rénovation en France, valorisant les gains de confort et économies d'énergie associés et intégrant les aides publiques compatibles avec le projet. La digitalisation permet d'apporter des services à valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur. Au Vietnam, 4 millions de QR codes sont imprimés sur les produits, permettant d'optimiser les livraisons et d'offrir une expérience client personnalisée. Une cellule d'expertise de 150 data scientists soutient ces initiatives.



Le premier semestre 2023 démontre une nouvelle fois la résilience du Groupe avec une marge record de 11,3%.

A données comparables, le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de +1,6% par rapport au premier semestre 2022, tiré par les Solutions de Haute Performance, l'Asie-Pacifique et la reprise de l'activité en Amérique du Nord. Dans un environnement qui reste inflationniste, le Groupe continue de servir et d'accompagner au mieux ses clients, tout en gérant l'évolution des coûts de l'énergie et des matières premières. Les prix progressent de +7,9% sur le semestre (dont +10,2% au premier trimestre et +5,9% au deuxième trimestre, traduisant une stabilité des prix en séquentiel), en raison des hausses réalisées l'année dernière et de certaines actions complémentaires, prises localement, permettant de générer un écart prix- coûts positif au niveau mondial.

Comme anticipé, les volumes se replient de -6,3% sur le semestre (-7,0% au deuxième trimestre dont un effet jours ouvrés d'environ -2%) avec un ralentissement modéré des marchés qui reflète une situation contrastée entre la baisse marquée de la construction neuve et la bonne résilience générale de la rénovation. Le Groupe prend de façon proactive, localement, les mesures commerciales et industrielles nécessaires pour continuer de surperformer ses marchés et poursuivre sa très bonne performance opérationnelle. Chaque directeur général de pays met en œuvre ses plans d'action afin de s'adapter à son environnement et d'optimiser en temps réel son compte de résultat : efficacité commerciale pour surperformer le marché et ajustement des coûts lorsque nécessaire (optimisation des capacités de production, des coûts fixes et variables et des frais discrétionnaires).

A données réelles, le chiffre d'affaires se replie de -2,1% à 25,0 milliards d'euros, avec un effet de change de -1,4%. L'effet périmètre de -2,3% résulte de la poursuite de l'optimisation du profil du Groupe, à la fois en termes de cessions - notamment dans la distribution (Royaume-Uni, Pologne et Danemark), les activités de transformation verrière, les Cristaux & Détecteurs et les céramiques destinées au marché de la sidérurgie - et en termes d'acquisitions, principalement dans la chimie de la construction (GCP Applied Technologies

GCP », Impac au Mexique, Matchem au Brésil, Best Crete en Malaisie), dans les produits d'extérieur ( Kaycan en Amérique du Nord) et dans l'isolation (U.P. Twiga en Inde).

L'intégration des acquisitions récentes se déroule bien .

