Saint Gobain : Un plan de relance pour la rénovation énergétique des bâtiments

Consulté et impliqué dans la préparation du plan de relance français sur la rénovation énergétique des bâtiments, Saint-Gobain se mobilise pour sa réussite, avec des actions concrètes qui s'appuient sur l'expertise et les forces combinées de ses activités et de ses collaborateurs en France. A travers ces initiatives qui touchent l'ensemble de la chaîne de valeur de la rénovation énergétique, le Groupe s'engage pour faire progresser un sujet essentiel pour la lutte contre le changement climatique, la relance économique du secteur du bâtiment, l'amélioration de l'habitat de tous et une plus grande justice sociale. Ce plan est ainsi parfaitement aligné avec la raison d'être de Saint-Gobain « Making the world a better home ».

Un mécénat de compétences et un soutien aux projets individuels de rénovation

Saint-Gobain lance deux initiatives qui font de ses collaborateurs, en France, les moteurs de la nouvelle dynamique de rénovation énergétique prévue dans le plan français. Le Groupe entend encourager les collaborateurs qui souhaiteraient apporter bénévolement leur expertise à des projets de rénovation lancés dans les territoires. Le dispositif ? Un mécénat de compétences qui consistera à doubler (via un abondement) les heures que les collaborateurs de Saint-Gobain France choisiraient de consacrer à des associations intervenant dans des projets de rénovation, dans la limite de deux jours par an et par salarié (soit au maximum, 4 jours par an et par salarié). Au total, ce sont quelque 100 000 heures de bénévolat qui pourraient ainsi être dédiées à la rénovation énergétique de notre pays.

Le Groupe souhaite également soutenir les projets individuels de rénovation de ses salariés, éligibles aux aides gouvernementales. Concrètement, il prévoit de compléter le reste à charge du coût des travaux non couverts par ce programme ces aides pour les 1 000 premiers dossiers qui lui seront présentés.

Des artisans formés

Sans formation efficace des professionnels du bâtiment, il n'y a pas de rénovation énergétique de qualité. Saint-Gobain déploie dès ce mois-ci partout en France, pour tous les artisans de son réseau, un programme de formation multicanal « Objectif RGE » (« Reconnu Garant de l'Environnement »). La nouveauté d'« Objectif RGE » est d'offrir un vrai gain de temps aux artisans en leur permettant de se former à distance sur leur ordinateur, tablette ou smartphone, associé à un système de certification en agences POINT.P. L'ambition est de qualifier RGE au moins 10 000 artisans supplémentaires d'ici fin 2022, contre 2 000 par an actuellement. Au-delà de POINT.P, toutes les enseignes spécialisées du Groupe participant à la rénovation énergétique, notamment Cedeo ou SFIC, seront mobilisées pour le succès du plan de relance.

Une information disponible et claire

Pour aider par ailleurs le grand public à se familiariser avec les enjeux de la rénovation, qui apparaît parfois comme un sujet complexe, l'ensemble des solutions techniques à destination des particuliers sera désormais disponible sur « La Maison Saint-Gobain ». Unique et puissant, cet outil intégré d'inspiration et d'intermédiation qui reçoit environ 700 000 visiteurs uniques par mois permet de connecter les projets de rénovation des particuliers avec des professionnels qualifiés. Une offre de solutions innovantes et écologiques pour les bâtiments publics et l'habitat privé Saint-Gobain va offrir aux acteurs publics qui en feront la demande dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique une prestation de mesure et de diagnostic du confort des espaces intérieurs des bâtiments dont ils ont la charge. Ce service sera réalisé par Kandu, une start-up interne de Saint-Gobain, dans la limite des capacités disponibles.

Saint-Gobain accélère par ailleurs son développement sur les solutions biosourcées. Pour ce faire, le Groupe, via sa filiale Isonat, spécialisée dans les panneaux d'isolants en fibre de bois, s'engage à doubler à l'horizon 2023 la capacité de son unité de production située à Mably (Loire). Cela permettra d'isoler l'équivalent de 9 000 maisons supplémentaires par an avec cet isolant biosourcé, conçu, approvisionné et produit en France.

Enfin Saint-Gobain mobilise ses capacités pour la promotion de l'innovation dans la rénovation. Saint-Gobain distribution bâtiment France lancera ainsi un « tour de France des solutions écologiques » auprès de ses artisans partenaires, qui inclura notamment les 1 500 produits multi-marques et multi-filières constituant son offre biosourcée. L'organisation interne « Saint-Gobain Solutions », créée en 2019, qui regroupe toute l'expertise combinée des différentes filiales du groupe (isolation, plâtre, mortiers, vitrage, services), est également entièrement mobilisée pour apporter des solutions au service de l'innovation dans le monde du bâtiment.