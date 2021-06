Saint-Gobain a finalisé la vente de Lapeyre au fonds Mutares

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé mardi avoir finalisé la cession de Lapeyre au fonds allemand Mutares, coté à la Bourse de Francfort.

Les deux groupes étaient entrés en négociations exclusives en novembre 2020. L'accord de cession a été signé en décembre dernier mais l'opération, dont la réalisation était initialement prévue au premier trimestre, s'est heurtée aux réticences du personnel de Lapeyre, qui redoute des suppressions d'emplois.

Lapeyre emploie environ 3.500 salariés et dispose de dix usines et 126 magasins en France. L'enseigne a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 641 millions d'euros et accusé une perte d'exploitation de 34 millions d'euros.

Sa cession s'inscrit dans le cadre du plan de transformation "Transform & Grow" de Saint-Gobain, qui vise notamment à concentrer les ressources du groupe sur ses activités stratégiques.

Lors de l'annonce des négociations exclusives avec Mutares, Saint-Gobain s'était engagé à doter Lapeyre d'environ 245 millions d'euros lui permettant de "disposer d'une trésorerie robuste et d'une situation financière saine pour financer tant son exploitation que les investissements et mesures nécessaires à la poursuite de la modernisation de l'enseigne et des usines et le retour à la rentabilité".

Dans un communiqué publié mardi soir, Mutares a salué cette acquision, la plus importante de son histoire. "Cette opération marque une étape importante du développement de Mutares France et prouve notre capacité à conclure des opérations plus importantes et à être un interlocuteur de confiance pour de grands groupes tels que Saint-Gobain. Nous sommes confiants en notre capacité à définir et mettre en œuvre les actions nécessaires au succès de Lapeyre", a commenté Johannes Laumann, chief investment officer de Mutares, cité dans le communiqué.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2021 12:07 ET (16:07 GMT)