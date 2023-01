Saint-Gobain : à nouveau reconnu comme 'Top Employer'

Saint-Gobain annonce avoir été certifié pour la 8e année consécutive ' Top Employer Global '.



Seules 15 entreprises dans le monde ont reçu ce label.



' Cette nouvelle certification récompense l'ensemble des actions et

engagements mis en place par Saint-Gobain partout dans le monde pour être une entreprise où il fait bon travailler, où le talent de chacun est valorisé et où les équipes sont engagées', assure Claire Pedini, Directrice Générale Adjointe, Directrice des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociale d'Entreprise du Groupe



Saint-Gobain progresse notamment de manière 'significative' en RSE (+6,69%), diversité et inclusion (+3,12%), digital RH (+3,04%), bien-être (+2,79%) et recrutement (+2,43%)



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.