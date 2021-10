Saint Gobain : acquiert Raboni Normandie

Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de la société Raboni Normandie, un distributeur multi-spécialiste de matériaux de construction sur le marché dynamique de la rénovation résidentielle et de l'efficacité énergétique en France. Raboni Normandie réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2020 avec 12 points de vente. Il emploie plus de 100 personnes. Ces points de vente permettront de compléter la présence territoriale de Point.P en Normandie, où l'enseigne est déjà présente avec un réseau de 70 points de vente.



Saint-Gobain renforce ainsi ses positions sur le marché de la distribution en France et accroît la profondeur de son offre pour répondre au mieux aux besoins croissants des artisans et de leurs clients. Saint-Gobain occupe la position de leader de la distribution de matériaux de construction en France avec un réseau de plus de 2 000 points de vente.