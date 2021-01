Saint Gobain : anticipe des ventes supérieures aux attentes au 4e trimestre

PARIS (Reuters) - Les ventes réalisées par Saint-Gobain devraient nettement dépasser les attentes et atteindre environ 10,2 milliards d'euros, annonce mercredi un communiqué du groupe.

Le résultat d'exploitation du second semestre devrait quant à lui excéder les 2 milliards d'euros, ce qui représente une croissance de plus de 20% par rapport au second semestre 2019.

La marge d'exploitation du second semestre 2020 atteindra ainsi un niveau record, ajoute Saint-Gobain.

Le groupe industriel publiera ses résultats complets pour l'ensemble de l'année 2020 et les perspectives pour l'année 2021 le 25 février 2021.

(Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)