Saint-Gobain bénéficie de la reprise des chantiers post-covid

Paris (awp/afp) - Le groupe de matériaux Saint-Gobain a réalisé une croissance de 10,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2021, portée par la reprise post-covid des marchés clé de la rénovation des bâtiments en Europe et de la construction en Asie et en Amérique.

De janvier à mars, Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 10,38 milliards d'euros contre 9,36 milliards au premier trimestre 2020, lourdement impacté par l'arrêt des chantiers dans le monde entier, lors du premier confinement lié à l'épidémie de covid-19.

Les ventes ont progressé de 5,1% sur le 1er trimestre en Europe du nord, le groupe bénéficiant notamment de l'acquisition de Brüggemann en Allemagne "qui offre des solutions innovantes de construction modulaire en bois clés en main", indique un communiqué.

En Europe du sud, le rebond des ventes est de 19,7% par rapport au 1er trimestre 2020, et de 9,5% par rapport au premier trimestre 2019, alimenté notamment par le marché de la rénovation en France, où le dispositif gouvernemental MaPrimeRenov' de soutien aux ménages "commence à faire son effet".

Sur le continent américain, la croissance est de 22,3% sur le trimestre et de 23,9% par rapport au premier trimestre 2019, l'Amérique du nord étant tirée par "une demande particulièrement forte" et "par l'accélération des prix dans un contexte plus inflationniste".

Les ventes au Brésil affichent une hausse "spectaculaire" de 34,8% sur le trimestre et de 33% par rapport au 1er trimestre 2019.

En Asie Pacifique, la Chine, premier pays affecté par le coronavirus, et également premier pays à sortir de la crise sanitaire, "double ses ventes" alors que l'Inde affiche "une croissance à deux chiffres par rapport au niveau pré-covid".

Le groupe confirme ses perspectives pour l'ensemble de 2021 et vise "une forte progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparable", avec une progression de la marge d'exploitation de plus de 100 points de base par rapport aux 7,7% de 2018", indique le communiqué.

"Grâce à sa forte exposition au marché de la rénovation, le groupe est idéalement placé pour bénéficier des plans de relance en faveur de la transition énergétique partout dans le monde qui devraient soutenir la croissance structurelle de Saint-Gobain" ajoute le groupe.

afp/rp