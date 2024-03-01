1er mars (Reuters) - Saint Gobain Nederland Bv :
* A SIGNÉ UN ACCORD EN VUE DE LA CESSION DE SON ACTIVITÉ DE PRODUITS EN BOIS TRAITÉ EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI, AU GROUPE IIVARI MONONEN
* LES ACTIFS CÉDÉS COMPRENNENT DEUX SITES DE PRODUCTION EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI, QUI ONT GÉNÉRÉ UN CA DE 50 MILLIONS D’EUROS EN 2023 ET EMPLOIENT 80 PERSONNES
* LA CESSION DE PDM A ÉTÉ FINALISÉE AUJOURD’HUI
* LA CESSION DE CALDERS & GRANDIDGE, QUI EST SOUMISE À LA CONDITION DE L’AUTORISATION DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE, DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2024 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédation de Gdansk)