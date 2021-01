Saint Gobain : certifié Top Employer Global 2021

Saint-Gobain se distingue tout particulièrement par ses bonnes performances en matière d'éthique et d'intégrité, de leadership, de politique RSE avec une amélioration significative par rapport à l'année dernière, et enfin, d'importance accrue accordée à l'engagement des salariés : mesure de l'engagement, implication des salariés et élaboration de plans d'action.

Ces pratiques RH sont regroupées selon 6 catégories distinctes : Piloter et Organiser (ces deux domaines explorent les stratégies du point de vue de l'entreprise), Attirer, Développer et Engager (ces trois catégories couvrent l'expérience collaborateur), et enfin, Rassembler (ce domaine tient compte des thématiques qui réunissent et rapprochent les collaborateurs et créent un sentiment d'appartenance à l'organisation).

Le label Top Employer est décerné par l'Institut Top Employers. Il récompense les meilleures entreprises mondiales en étudiant, entre autres, les processus RH et développement de carrière de chaque entreprise dans chacun de leur pays. Il s'agit d'un label remis localement par pays, puis par région et enfin par cumul, à l'échelle mondiale. Le label « Top Employer Global » est remis aux entreprises certifiées au moins dans 20 pays et sur plusieurs continents.

de 10 points au-dessus du benchmark international. Une fierté qui s'explique par un environnement de travail stimulant et collaboratif et une organisation qui valorise ses collaborateurs et développe leurs compétences.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d'innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d'être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l'ambition partagée de l'ensemble des collaborateurs du Groupe d'agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.

42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 Plus de 170 000 collaborateurs, présents dans 70 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,

Visitez www.saint-gobain.comet suivez-nous sur Twitter @saintgobain.

CONTACTS PRESSE :

Laurence Pernot : +33 1 88 54 23 45

Patricia Marie : +33 1 88 54 26 83

Susanne Trabitzsch : +33 1 88 54 27 96