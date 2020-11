Saint-Gobain : dans le vert, un analyste à l'achat

L'action Saint-Gobain progresse de plus de 1% à Paris alors que ce matin, Oddo annonçait maintenir sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours à 45 euros.



Hier, le conseil d'administration de Saint-Gobain a réexaminé sa politique de retour à l'actionnaire et annoncé un dividende 2020 de 1,33 euro, payé en 2021, a rappelé Oddo, ajoutant que 'Saint-Gobain a finalement atteint son objectif moyen terme de réduction du nombre de titres en circulation à 530 millions, contre 542 millions à fin décembre 2019.'



La politique de retour à l'actionnaire ressort donc 'globalement inchangée', a constaté le broker.



