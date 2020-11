Saint Gobain : entre en négociations exclusives avec Mutares pour lui céder Lapeyre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec Mutares, société cotée à Francfort, en vue de lui céder pour un montant confidentiel Lapeyre, sa filiale spécialisée dans l'aménagement de la maison en France.

Selon une source proche du dossier, le montant de la cession s'inscrit à "deux chiffres en millions d'euros".

L'offre est ferme et irrévocable, a indiqué Saint-Gobain dans un communiqué, soulignant que cette étape engageait une période de consultations et d'approbations qui devrait aboutir à une transaction finalisée au premier trimestre 2021.

Lapeyre, qui emploie environ 3.500 salariés et dispose de 10 usines et 126 magasins en France, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 641 millions d'euros et accusé une perte d'exploitation de 34 millions d'euros.

Saint-Gobain dotera Lapeyre d'environ 245 millions d'euros lui permettant de "disposer d'une trésorerie robuste et d'une situation financière saine pour financer tant son exploitation que les investissements et mesures nécessaires à la poursuite de la modernisation de l'enseigne et des usines et le retour à la rentabilité".

Le groupe français a indiqué que l'offre reçue de Mutares répondait à certains critères, dont un projet reposant sur la "dynamisation de l'offre, l'efficacité commerciale, l'optimisation du dispositif industriel et prévoyant notamment la modernisation accélérée du réseau de magasins et des investissements dans les usines".

Il s'agit aussi d'un projet "documenté et responsable sur le plan de l'emploi et des territoires avec des engagements forts du repreneur", a indiqué Saint-Gobain.

Le projet de cession de Lapeyre s'inscrit dans le cadre du plan de transformation de Saint-Gobain, "Transform & Grow", qui vise notamment à concentrer les ressources du groupe sur ses activités stratégiques.

