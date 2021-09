Saint Gobain : et Eiffage sélectionnés pour rénover la façade d'un immeuble de bureaux à Paris

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EIFFAGE S.A. 1.01% 88 10.22% SAINT-GOBAIN 0.34% 61.38 63.12%

Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble de bureaux, situé dans le treizième arrondissement de Paris, Goyer (filiale d'Eiffage leader de la façade en aluminium et verre), Saint-Gobain et Ares ont signé un accord pour le démontage et la valorisation des façades existantes. Goyer a été choisi par Batipart, le maître d'oeuvre dans cette rénovation, pour la rénovation des façades du projet avec des éléments vitrés plus performants. Saint-Gobain Glass est quant à lui engagé pour le recyclage effectif du verre en fin de vie en boucle fermée pour refaire du verre plat.À travers son atelier de démantèlement de verre, Ares sera amené à récupérer des menuiseries en fin de vie et des cloisons vitrées, les démantèle soigneusement afin de valoriser chaque matériau dans une démarche circulaire.Dans le cadre de ce projet, avec près de 12,5 tonnes d'aluminium et 97 tonnes de calcin récupérées et recyclées dans les circuits de fabrication des profils et des vitrages, l'émission de 154 tonnes de CO2 (29 tonnes pour le verre et 125 tonnes pour l'aluminium) va être évitée tout en créant 350 heures d'insertion sociale.