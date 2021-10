Saint-Gobain : fournisseur clef de l'Exposition de Dubai

Le Groupe indique être le fournisseur clef de matériaux de construction pour l'Exposition Universelle 2020 de Dubai.



Les entreprises de Saint-Gobain basées aux Émirats Arabes Unis, notamment Gyproc, Weber, KIMMCO-ISOVER, Ecophon, Saint-Gobain Glass, Sage Glass, Solar Gard, Vetrotech, Saint-Gobain Films and Fabrics, Norton et Saint-Gobain PAM, ont collaboré pour fournir un ensemble intégré de solutions. Elles ont ensemble participé à 61 pavillons.



' Nous mettons l'accent sur le développement durable et la création de bâtiments à haute performance grâce à des solutions efficaces à chaque étape du processus, de la conception à la construction, en passant par la déconstruction et la réutilisation ', a déclaré Paul Button, PDG de Saint-Gobain UAE.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.