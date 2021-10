Saint Gobain : fournisseur clef de solutions de construction pour l'Exposition Universelle 2020 de Dubai

Grimshaw Architects designed Sustainability Pavilion for Dubai Expo 2020. Crédit: Expo 2020

Les entreprises de Saint-Gobain basées aux Émirats Arabes Unis, notamment Gyproc, Weber, KIMMCO-ISOVER, Ecophon, Saint-Gobain Glass, Sage Glass, Solar Gard, Vetrotech, Saint-Gobain Films and Fabrics, Norton et Saint-Gobain PAM, ont collaboré pour fournir un ensemble intégré de solutions. Elles ont ensemble participé à 61pavillons.

L'offre hautement performante comprend des revêtements de mur et de plafond et des cloisons acoustiques, des enduits, des mortiers et des produits d'étanchéité spécialisés, des produits d'isolation à économie d'énergie, des portes et des cloisons résistants au feu, des vitrages à haute performance de contrôle solaire, des vitrages à teinte automatique et des films de protection pour fenêtres ainsi que des tuyaux d'eau et d'évacuation en fonte ductile, des membranes à performance spéciale et des équipements abrasifs.

« Nous mettons l'accent sur le développement durable et la création de bâtiments à haute performance grâce à des solutions efficaces à chaque étape du processus, de la conception à la construction, en passant par la déconstruction et la réutilisation. Avec plus de 350 années de connaissances et d'expérience, c'est notre ADN et le cœur de la vision de Saint-Gobain, MAKING THE WORLD A BETTER HOME (Faire du monde une maison commune plus belle et plus durable)», a déclaré Paul Button, PDG de Saint-Gobain UAE. «En tant qu'entreprise mondiale, nous avons acquis des connaissances et une expertise uniques qui seront non seulement démontrées aux visiteurs de l'Exposition mais qui prouveront les avantages de notre travail dans la pratique pendant de nombreuses années à venir ».

Les références de Saint-Gobain en matière de développement durable et sa capacité unique à fournir des profils environnementaux de produit (EPD) pour son portefeuille de produits ont permis de les spécifier sur tout le site de l'Exposition. Quelques exemples :