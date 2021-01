Saint Gobain : le CA du 4e trimestre est 'meilleur que prévu'

Saint-Gobain fait savoir que ses ventes du 4e trimestre 2020 'devraient nettement dépasser les attentes et atteindre

environ 10,2 milliards d'euros', soit une croissance interne supérieure à 6%, à structure et changes comparables.



Outre le bonne dynamique de la plupart des marchés du groupe, Saint-Gobain souligne les effets des économies de coûts ainsi qu'un écart prix-coûts 'très positif'. Et pointe également 'le succès de l'optimisation du portefeuille liés au programme Transform & Grow.'



Dans ces conditions, Saint-Gobain indique que 'le résultat d'exploitation du second semestre 2020 dépassera 2 000 millions d'euros, soit une croissance de plus de 20% à données comparables par rapport au second semestre 2019'.



Les résultats complets et perspectives seront publiés le 25 février.





