Saint Gobain : le défi du nouveau laboratoire Canopée

23/10/2020 | 10:20

Le CNRS, l'Université de Lorraine et Saint-Gobain se retrouvent ce vendredi pour signer la création d'un laboratoire dédié à l'étude de matériaux et ' systèmes ' en conditions extrêmes de température.



Cette structure, baptisée ' Canopée ' poursuivra un objectif : diminuer l'empreinte carbone des procédés de fabrication à haute température.



Créé pour 5 ans, Canopée a ainsi l'ambition de construire une meilleure compréhension des transferts thermiques, depuis l'échelle du matériau jusqu'à l'échelle de l'installation industrielle.



Pour relever ce défi, ce laboratoire ' hors les murs ' associera des experts en sciences des matériaux et en thermique, localisés à Orléans, Aubervilliers, Nancy et Cavaillon.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.