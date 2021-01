Saint-Gobain : meilleures certifications vertes pour le siège

Generali Real Estate et Saint-Gobain annoncent que la Tour Saint-Gobain, qui accueille le nouveau siège social mondial de Saint-Gobain à La Défense, a obtenu les quatre principales certifications environnementales internationales, au plus haut niveau.



La Tour est ainsi le premier, et jusqu'à présent le seul Immeuble de Grande Hauteur en France certifié 'HQE de Certivea - Niveau Exceptionnel', 'Effinergie +', 'LEED- certifié Platinum' et 'BREEAM International (New Construction) - Niveau Outstanding'.



