Saint Gobain : met la digitalisation au cœur de sa politique de mobilité et d'acquisition des talents

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 février 2021

SAINT-GOBAIN MET LA DIGITALISATION AU COEUR DE SA POLITIQUE DE

MOBILITE ET D'ACQUISITION DES TALENTS

Saint-Gobain se lance dans une nouvelle expérience digitale afin de favoriser encore davantage la mobilité interne et de mieux répondre aux attentes des candidats, mais aussi des collaborateurs, en termes de recrutement. La mobilité interne pour les collaborateurs sera facilitée via la plateforme Moov!,

et le site de recrutement Join Us améliorera l'expérience des candidats externes. Ces deux sites, liés au même ATS (Application Tracking System - outil de suivi de candidature) sont déployés dans un premier temps en France et au Royaume-Uni, avant élargissement aux autres pays du groupe courant 2021. Cet outil de recrutement et ses nouvelles fonctionnalités de candidature et de gestion des talents bénéficieront à l'ensemble des acteurs : collaborateurs, managers, équipes ressources humaines et candidats externes.

Plus intuitifs, Moov ! et Join Us proposent une expérience digitale plus moderne :

 Les collaborateurs bénéficient d'une meilleure visibilité des opportunités de carrière interne et ont la possibilité de se déclarer en mobilité comme dans le cadre d'une candidature spontanée.

 Les candidats externes améliorent leur l'expérience en postulant en seulement quelques clics, à travers une analyse automatique de leur CV. Ils ont aussi dorénavant la possibilité de postuler via leur profil LinkedIn.

 Les équipes des Ressources Humaines disposent d'un outil de gestion de candidats plus rapide et plus fluide, avec un module intégré de recherches de profils et un suivi complet des parcours internes, en respectant la protection des données à caractère personnel.

 Les managers profitent de la digitalisation du processus d'approbation et peuvent ainsi faire leurs demandes de recrutements en quelques clics par ordinateur ou par la nouvelle application mobile dédiée leur facilitant la consultation des CV et l'évaluation.

« Grâce à ce nouvel ATS, nous donnons à nos collaborateurs un outil leur permettant de prendre en main leur carrière professionnelle. Nous avions également à cœur de faciliter l'expérience candidat en mettant en place un formulaire de candidature simple, rapide et accessible à tous. Nous sommes convaincus que la transformation digitale doit être avant tout centrée sur les bénéfices pour l'utilisateur et c'est comme cela que nous avons mené ce projet de digitalisation », Claire Pedini, Directrice Générale

Adjointe, Ressources Humaines et transformation Digitale Saint-Gobain.

Le site de recrutement Join Ushttps://joinus.saint-gobain.com/ propose près de 1 900 offres d'emploi en temps réel.

En 2020, Saint-Gobain a recruté plus de 22 000 personnes dans le monde et a prévu de rester sur ce même volume de recrutement cette année.

SAINT-GOBAIN

Siège social : Tour Saint-Gobain •12, place de l'Iris • 92096 • La Défense Cedex • France • Tél. : +33 1 88 54 00 00 www.saint-gobain.com

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d'innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d'être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A

BETTER HOME », qui répond à l'ambition partagée de l'ensemble des collaborateurs du Groupe d'agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.

42,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019

Plus de 170 000 collaborateurs, présents dans 70 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.

CONTACTS PRESSE :

Laurence Pernot : +33 1 88 54 23 45 Patricia Marie : +33 1 88 54 26 83 Susanne Trabitzsch : +33 1 88 54 27 96