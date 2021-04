Saint Gobain : A suivre aujourd'hui

Pour engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050,et pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici à 2030,Saint-Gobain lance un Fonds Carbone interne. D'abord mis en place dans une Région pilote, l'Europe du Nord1, il vise à accélérer la réduction des émissions non-industrielles de CO2à travers les actions quotidiennes des collaborateurs et des investissements ciblés sur les sites.



Les domaines couverts par ces investissements sont principalement liés à la mobilité durable des salariés, aux énergies renouvelables et à l'amélioration du confort et de l'efficacité énergétique sur les sites de Saint-Gobain.



Ce Fonds Carbone s'appuie sur le prix interne du carbone du Groupe, récemment relevé à 50 euros/tonne équivalent CO2 pour les décisions d'investissement, et convertit une partie de la réduction des émissions de CO2 en sommes d'argent pour financer des projets visant eux-mêmes une diminution de l'empreinte carbone du groupe, créant ainsi un cercle vertueux.



Ces projets proposés et sélectionnés par les collaborateurs concernent leur cadre de vie professionnel."Avec le Fonds Carbone, quel que soit son poste, chacun de nos collaborateurs est appelé à faire émerger les meilleures initiatives, des petits éco-gestes quotidiens aux investissements à plus fort impact. Je suis fier du déploiement de ce Fonds dans la Région Europe du Nord, qui sera suivi par d'autres projets similaires dans le Groupe", a déclaré Patrick Dupin, directeur général adjoint, directeur général Région Europe du Nord.