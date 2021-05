Saint Gobain : A suivre aujourd'hui

Saint-Gobain a annoncé avoir signé un accord pour l’acquisition de Chryso, acteur mondial de premier plan sur le marché de la chimie de la construction auprès de fonds conseillés par la société internationale de capital-investissement Cinven. La valeur d’entreprise de 1,02 milliard d’euros représente un multiple de 12 fois l’EBITDA. Chryso emploie environ 1 300 personnes et a enregistré sur les 12 derniers mois un chiffre d’affaires d’environ 400 millions d’euros et un EBITDA de 85 millions d’euros.



Saint-Gobain financera en totalité cette transaction par l'utilisation de la trésorerie résultant des cessions réalisées par le groupe.



Saint-Gobain souligne que ce rachat est créateur de valeur pour les actionnaires en année 3 suivant la réalisation de la transaction, en retenant seulement 15 millions d'euros de synergies de coûts. Ces synergies de coûts devraient être obtenues grâce à l'intégration des opérations de Chryso dans Saint-Gobain, en particulier dans les achats, à des gains sur les frais généraux et administratifs et à une intégration verticale renforcée. Outre ces synergies de coûts, 35 millions d'euros de synergies de ventes devraient être générées grâce à une plateforme commerciale commune élargie.



Cette opération permettra au groupe de se renforcer sur le marché de la chimie de la construction, avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 3 milliards d'euros dans 66 pays.



Après achèvement de la procédure d'information-consultation auprès des instances représentatives du personnel, et sous réserve de l'obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes, cette acquisition devrait être finalisée au second semestre 2021.