Saint Gobain : Communiqué du 29 avril - PDF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 29 avril 2021 à 17h45 Croissance interne record au premier trimestre 2021 : +14,3% vs T1 2020 et +9,0% vs T1 2019 Forte progression des volumes à +11,7% vs T1 2020 et +5,8% vs T1 2019, grâce à une bonne dynamique des marchés sous-jacents et à des gains de parts de marché

Effet de change de -3,8% et effet périmètre de +0,4% vs T1 2020 2021-2020 2021-2019 T1 T1 Evolution Evolution Evolution Evolution 2020 2021 structure et structure et structure structure (en M€) (en M€) change change réelle comparable comparables comparables Solutions de Haute Performance 1 712 1 811 +5,8% +5,5% +11,8% +2,7% Europe du Nord 3 219 3 387 +5,2% +4,9% +5,1% +4,8% Europe du Sud - MO & Afrique 2 983 3 526 +18,2% +18,9% +19,7% +9,5% Amériques 1 370 1 512 +10,4% +7,3% +22,3% +23,9% Asie-Pacifique 337 417 +23,7% +23,9% +31,8% +15,4% Ventes internes et divers -258 -274 --- --- --- --- Total Groupe 9 363 10 379 +10,9% +10,5% +14,3% +9,0% A données comparables, le chiffre d'affaires s'inscrit en forte progression de +14,3% par rapport au premier trimestre 2020 sur une base de comparaison déjà affectée par le coronavirus (-4,9% vs T1 2019) et de +9,0% par rapport au premier trimestre 2019. Cette accélération de la croissance interne s'appuie sur l'offre complète du Groupe en solutions durables et performantes. Elle témoigne de gains de parts de marché et d'une bonne dynamique de l'ensemble de nos segments, tout particulièrement la rénovation en Europe, la construction en Amériques et en Asie-Pacifique. Les marchés industriels poursuivent au global leur amélioration séquentielle. Les volumes du Groupe progressent ainsi de +11,7% sur le trimestre et de +5,8% par rapport au premier trimestre 2019, poursuivant les bonnes tendances du quatrième trimestre 2020 (+4,6%). Le trimestre a également bénéficié au mois de mars d'un effet d'anticipation des volumes compte tenu des annonces de hausses de prix. Les prix accélèrent à +2,6% dans un contexte d'inflation accrue des coûts de l'énergie et des matières premières.

A données réelles, le chiffre d'affaires s'établit à 10 379 millions d'euros, avec un effet de change de -3,8%,principalement lié à la dépréciation du dollar américain, du réal brésilien et d'autres devises en pays émergents. L'effet périmètre de +0,4% du chiffre d'affaires reflète principalement l'intégration partir du mois de février 2020 de Continental Building Products en Amérique du Nord. L'optimisation du portefeuille se poursuit avec l'annonce mi-avril de la cession majoritaire de la Canalisation Chine, soit au total plus de 4,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires cédé ou signé depuis le lancement de « Transform & Grow ». Pour rappel, à la suite du classement de l'Argentine en hyperinflation, ce pays, qui représente moins de 1% du chiffre d'affaires du Groupe, est retiré de l'analyse à données comparables. Performances des Segments (chiffre d'affaires à données comparables) Solutions de Haute Performance (SHP) : poursuite de l'amélioration séquentielle Le chiffre d'affaires des SHP progresse de +11,8% sur le trimestre et de +2,7% par rapport au premier trimestre 2019, bénéficiant d'une amélioration globale des marchés industriels. L'activité Mobilité connaît une croissance à deux chiffres sur une base de comparaison affectée au mois de mars de l'année dernière par un fort recul de son chiffre d'affaires compte tenu de la mise à l'arrêt progressif des usines des constructeurs automobiles dans le monde entier. Les tensions actuelles sur les chaînes d'approvisionnement liées à la pénurie de semi-conducteurs n'ont eu que peu d'impact sur le trimestre. Par rapport au premier trimestre 2019, l'activité affiche un repli limité, uniquement lié à l'Europe, tandis que les ventes destinées à la Chine et aux Amériques progressent nettement. L'activité Mobilité continue ainsi à surperformer le marché automobile sur cette période, notamment grâce à son exposition croissante aux produits destinés aux véhicules électriques et aux produits à forte valeur ajoutée.

Europe du Sud - Moyen-Orient & Afrique : forte dynamique des ventes sur le marché de la rénovation La Région Europe du Sud - Moyen-Orient & Afrique enregistre une forte dynamique avec un rebond des ventes de +19,7% sur une base de comparaison affectée l'an passé au mois de mars par des mesures de confinement dans une grande partie de la Région. Par rapport au premier trimestre 2019, la croissance atteint +9,5%, traduisant la surperformance du Groupe sur des marchés de la rénovation très porteurs. Le trimestre a bénéficié au mois de mars d'un effet d'anticipation des volumes compte tenu des annonces de hausses de prix et plus généralement d'une réaffectation de l'épargne des particuliers à des dépenses de rénovation. La France alimente vigoureusement la croissance de la Région, avec des gains de parts de marché et une hausse à deux chiffres par rapport au niveau pré-Covid du premier trimestre 2019, du fait d'une forte demande pour les travaux de rénovation, bénéficiant aux solutions d'efficacité énergétique du Groupe à la fois fabriquées et vendues via notre réseau de Distribution, ou via nos plateformes digitales d'intermédiation. Le succès du dispositif de soutien aux ménages MaPrimeRenov destiné à la rénovation des logements commence à faire son effet. L'Espagne et l'Italie affichent une nette croissance dans l'ensemble, particulièrement forte en Italie qui bénéficie également d'un système de soutien à la rénovation énergétique sous la forme d'un crédit d'impôts. Seul le Benelux affiche une croissance plus modérée, compte tenu de la croissance enregistrée sur la même période l'an passé et des mesures de confinement aux Pays-Bas. L'acquisition de Strikolith dans ce pays renforce l'offre du Groupe sur le marché en croissance des systèmes d'isolation par l'extérieur. Quant aux pays du Moyen- Orient et à l'Afrique, ils progressent fortement mais avec des situations de reprise disparates d'un pays à l'autre. Amériques : croissance significative des ventes sur des marchés porteurs Les Amériques affichent une croissance interne de +22,3% sur le trimestre et de +23,9% par rapport au premier trimestre 2019 dans des marchés très dynamiques. Le trimestre a également bénéficié d'un effet d'anticipation des volumes compte tenu des annonces de hausses de prix. L'Amérique du Nord progresse respectivement de +17,5% et +19,5% sur les deux périodes, tirée

la fois par une demande particulièrement forte et par l'accélération des prix dans un contexte plus inflationniste. L'offre de l'ensemble des solutions du Groupe aux clients dans le cadre de son organisation locale porte ses fruits et accélère la croissance du chiffre d'affaires. Cette organisation locale très agile permet de surmonter les fortes tensions sur les chaînes d'approvisionnement et sur la production des usines dans un contexte encore perturbé par la pandémie de coronavirus, conduisant tous les principaux métiers à enregistrer une nette progression des ventes. L'aménagement intérieur continue à afficher une très bonne performance grâce à l'intégration réussie de Continental Building Products qui renforce les positions du Groupe sur les métiers de la construction en Amérique du Nord.

L'Amérique latine poursuit sur la dynamique très robuste de la fin de l'année 2020 à la fois en volumes et en prix pour accompagner l'inflation. Malgré un contexte sanitaire tendu en fin de période en particulier au Brésil, elle affiche une croissance spectaculaire des ventes de +34,8% sur le trimestre et +33,0% par rapport au premier trimestre 2019. Grâce à l'organisation locale et

une approche offrant l'ensemble des solutions du Groupe aux clients, les synergies commerciales et les gains de parts de marché se poursuivent.

Asie-Pacifique : retour à une forte croissance structurelle des ventes La Région Asie-Pacifique enregistre une croissance interne de +31,8% sur le trimestre et de +15,4% par rapport au premier trimestre 2019. La Chine, qui a été le premier pays affecté par le coronavirus et le premier pays à s'en remettre totalement, double ses ventes sur une base de comparaison aisée. Elle enregistre une croissance très dynamique par rapport au premier trimestre 2019 grâce à un marché bien orienté et à des gains de parts de marché dans les solutions de construction. En Inde, la reprise s'accélère et Saint-Gobain affiche, grâce à des gains de parts de marché, une croissance à deux chiffres par rapport au niveau pré-Covid, tirée à la fois par les volumes et les prix, malgré une situation sanitaire en dégradation en fin de premier trimestre. L'Asie du Sud-Est affiche quant à elle des scénarios de reprise très disparates. Elle est portée par la croissance du Vietnam qui continue à gagner des parts de marché, alors que la plupart des autres pays ne sont pas encore revenus au niveau de 2019. 3

Perspectives 2021 Le Groupe confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2021 : Dans un environnement macroéconomique et sanitaire encore marqué par des incertitudes, la dynamique de nos principaux marchés est bonne en ce début d'année 2021 - tout particulièrement la rénovation en Europe, ainsi que la construction dans les Amériques et en Asie-Pacifique, et la performance opérationnelle du Groupe est solide. Dans cet environnement, hors nouvel impact de la pandémie de coronavirus, Saint-Gobain anticipe les tendances suivantes pour les segments : Solutions de Haute Performance : poursuite d'une amélioration séquentielle des marchés industriels. Les métiers liés à l'investissement de nos clients se redresseront progressivement au cours de l'année sans toutefois atteindre le bon niveau de 2018 ;

: croissance des marchés, notamment de la construction résidentielle, à la fois en Amérique du Nord, comme anticipé, et en Amérique latine ; Asie-Pacifique : croissance des marchés, avec une poursuite de la bonne dynamique en Chine et un rebond vif attendu en Inde. Le Groupe rappelle ses priorités d'actions : 1) Amélioration du profil de croissance rentable du Groupe : poursuite de l'optimisation du portefeuille (cessions et acquisitions) et croissance de l'aménagement intérieur en Amérique du Nord en s'appuyant sur Continental Building Products ;

surperformance par rapport aux marchés grâce à une offre de solutions intégrées destinées aux clients de chaque pays et de chaque marché final pour répondre à l'ensemble des besoins du monde de la construction et de l'industrie ;

offre de solutions intégrées stratégie de différenciation et d'innovation pour développer des solutions durables et performantes ;

solutions durables et performantes poursuite de solides réalisations ESG (Environnement, Social, Gouvernance) avec en particulier le déploiement de la feuille de route 2030 vers la neutralité carbone à horizon 2050. Hausse de plus de 100 points de base de la marge d'exploitation par rapport aux 7,7% de 2018 et maintien d'une forte discipline de génération de cash flow libre : attention permanente au différentiel prix-coûts avec une grande discipline de prix, dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie très inflationnistes ;

prix-coûts baisse des coûts dans le cadre de mesures additionnelles d'adaptation post-coronavirus qui devraient générer 150 millions d'euros en 2021, après 50 millions d'euros au second semestre

2020 ;

post-coronavirus 2020 ; poursuite du programme d'excellence opérationnelle visant à compenser l'inflation des coûts hors matières premières et énergie ;

visant à compenser l'inflation des coûts hors matières premières et énergie ; conservation des éléments structurels d'amélioration du Besoin en Fonds de Roulement d'exploitation ;

investissements corporels et incorporels (industriels) autour de 1,5 milliard d'euros , avec une allocation des investissements de capacités additionnelles aux marchés à forte croissance, et poursuite de la transformation digitale ;

1,5 milliard d'euros poursuite de la baisse des coûts hors exploitation . En 2021, le Groupe vise une forte progression du résultat d'exploitation à structure et taux de change comparables, avec une progression de la marge d'exploitation de plus de 100 points de base par rapport aux 7,7% de 2018 (dans l'hypothèse d'un retour aux volumes de 2018), confirmant le succès de « Transform & Grow ». 4

Grâce à sa forte exposition au marché de la rénovation, le Groupe est idéalement placé pour bénéficier des plans de relance en faveur de la transition énergétique partout dans le monde qui devraient soutenir la croissance structurelle de Saint-Gobain. Les perspectives à moyen et long terme de Saint-Gobain sont très solides grâce à des choix stratégiques et organisationnels payants et au développement d'une offre de solutions intégrées par pays et marché final. La stratégie de différenciation et d'innovation positionne au mieux Saint-Gobain pour faire bénéficier ses clients de solutions durables et performantes. Cette stratégie est parfaitement alignée avec la raison d'être du Groupe : « Making the World a better Home ». Calendrier financier Résultats du premier semestre 2021 : 29 juillet 2021, après bourse.

des variations de taux de change, en calculant les indicateurs de l'exercice considéré et ceux de l'exercice précédent sur la base des taux de change identiques de l'exercice précédent (effet de change)

