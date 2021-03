Saint Gobain : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 au 15 mars 2021 - PDF 22/03/2021 | 18:56 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le 22 mars 2021 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 11 et le 15 mars 2021 Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Compagnie de Saint-Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Compagnie de Saint-Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Compagnie de Saint-Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Compagnie de Saint-Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Compagnie de Saint-Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Compagnie de Saint-Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Compagnie de Saint-Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Compagnie de Saint-Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Compagnie de Saint-Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 12/03/2021 12/03/2021 12/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 Volume total journalier (en nombre d'actions) 271 473 287 368 90 063 28 464 92 854 29 778 12 395 90 913 7 685 Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions 48,792 49,102 48,803 49,037 48,998 49,050 49,260 49,215 49,337 Marché (MIC) Total sur la période 910 993 48,983 1 sur 81 Le 22 mars 2021 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 11 et le 15 mars 2021 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint GobainExane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 11/03/2021 09:00:29 11/03/2021 09:00:29 11/03/2021 09:00:29 11/03/2021 09:00:29 11/03/2021 09:00:29 11/03/2021 09:00:54 11/03/2021 09:01:09 11/03/2021 09:01:09 11/03/2021 09:01:28 11/03/2021 09:01:58 11/03/2021 09:01:58 11/03/2021 09:01:58 11/03/2021 09:01:58 11/03/2021 09:01:58 11/03/2021 09:02:20 11/03/2021 09:02:20 11/03/2021 09:02:29 11/03/2021 09:02:29 11/03/2021 09:03:04 11/03/2021 09:03:04 11/03/2021 09:03:34 11/03/2021 09:03:51 11/03/2021 09:09:22 11/03/2021 09:09:41 11/03/2021 09:09:46 11/03/2021 09:09:55 11/03/2021 09:09:58 11/03/2021 09:09:58 11/03/2021 09:09:58 11/03/2021 09:10:04 11/03/2021 09:10:04 11/03/2021 09:10:04 11/03/2021 09:10:04 11/03/2021 09:10:05 11/03/2021 09:10:05 11/03/2021 09:10:34 11/03/2021 09:10:34 11/03/2021 09:10:34 11/03/2021 09:10:34 11/03/2021 09:11:01 11/03/2021 09:11:01 11/03/2021 09:11:17 11/03/2021 09:11:17 11/03/2021 09:11:17 11/03/2021 09:11:34 11/03/2021 09:11:34 11/03/2021 09:11:40 11/03/2021 09:11:40 11/03/2021 09:12:14 11/03/2021 09:12:14 11/03/2021 09:12:36 11/03/2021 09:12:56 11/03/2021 09:12:56 2 sur 81 11/03/2021 09:03:51 11/03/2021 09:03:51 11/03/2021 09:04:26 11/03/2021 09:04:29 11/03/2021 09:05:10 11/03/2021 09:05:10 11/03/2021 09:05:10 11/03/2021 09:05:10 11/03/2021 09:05:33 11/03/2021 09:05:33 11/03/2021 09:06:10 11/03/2021 09:06:13 11/03/2021 09:06:13 11/03/2021 09:06:13 11/03/2021 09:06:13 11/03/2021 09:06:20 11/03/2021 09:06:49 11/03/2021 09:06:49 11/03/2021 09:07:13 11/03/2021 09:07:13 11/03/2021 09:07:51 11/03/2021 09:07:51 11/03/2021 09:07:51 11/03/2021 09:08:16 11/03/2021 09:08:22 11/03/2021 09:08:22 11/03/2021 09:08:22 11/03/2021 09:08:22 11/03/2021 09:08:22 11/03/2021 09:08:52 11/03/2021 09:08:54 11/03/2021 09:08:54 11/03/2021 09:08:54 11/03/2021 09:09:22 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 49,290 49,290 49,290 49,290 49,290 49,330 49,380 49,370 49,400 49,350 49,350 49,350 49,350 49,350 49,380 49,380 49,410 49,410 49,420 49,420 49,410 49,360 49,490 49,460 49,460 49,460 49,450 49,450 49,450 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,440 49,440 49,440 49,440 49,360 49,360 49,350 49,350 49,350 49,350 49,350 49,360 49,360 49,340 49,340 49,320 49,290 49,290 49,460 49,360 49,360 49,430 49,450 49,540 49,540 49,540 49,540 49,590 49,590 49,500 49,460 49,460 49,460 49,480 49,480 49,480 49,390 49,390 49,400 49,400 49,400 49,370 49,390 49,390 49,390 49,390 49,390 49,460 49,460 49,460 49,460 49,490 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 125 319 705 177 125 118 115 550 410 180 170 243 125 180 404 119 110 277 147 161 100 400 124 200 380 251 190 484 125 970 314 152 524 125 200 176 677 664 168 140 120 150 182 125 155 173 263 11 23 68 67 53 45 15 17 63 53 53 42 17 28 62 13 90 60 19 86 50 97 86 58 57 53 15 60 40 44 82 50 4 5 9 3 3 7 5 6 XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR TQEX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TQEX TQEX XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR TQEX XPAR TQEX XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX CEUX TQEX XPAR CEUX XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX TQEX XPAR XPAR XPAR TQEX TQEX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX TQEX TQEX XPAR XPAR XPAR CEUX TQEX 00258379680EXPA1 00258379681EXPA1 00258379682EXPA1 00258379683EXPA1 00258379684EXPA1 00258379982EXPA1 00258380079EXPA1 00258380078EXPA1 00258380199EXPA1 00258380440EXPA1 00258380441EXPA1 00258380442EXPA1 00258380443EXPA1 00258380444EXPA1 00258380556EXPA1 00258380557EXPA1 00258380626EXPA1 00258380634EXPA1 00258380880EXPA1 00258380881EXPA1 00258381030EXPA1 00258381127EXPA1 00258382772EXPA1 00258382773EXPA1 00258382887EXPA1 00258382918EXPA1 00258382952EXPA1 00258382970EXPA1 00258382971EXPA1 00258382972EXPA1 00258383012EXPA1 00258383009EXPA1 00258383010EXPA1 00258383011EXPA1 00258383028EXPA1 00258383038EXPA1 00258383176EXPA1 00258383175EXPA1 00258383177EXPA1 00258383179EXPA1 00258383292EXPA1 00258383293EXPA1 00258383338EXPA1 00258383339EXPA1 00258383340EXPA1 00258383392EXPA1 00258383393EXPA1 00258383419EXPA1 00258383420EXPA1 00258383611EXPA1 00258383612EXPA1 00258383680EXPA1 00258383804EXPA1 00258383803EXPA1 00258381950EXPA1 00258382321EXPA1 00258381128EXPA1 00258381129EXPA1 00258381323EXPA1 00258381347EXPA1 00258381550EXPA1 00258381545EXPA1 00258381551EXPA1 00258381552EXPA1 00258381712EXPA1 00258381713EXPA1 00258381933EXPA1 00258381952EXPA1 00258381949EXPA1 00258381951EXPA1 00258381993EXPA1 00258382108EXPA1 00258382109EXPA1 00258382185EXPA1 00258382186EXPA1 00258382319EXPA1 00258382320EXPA1 00258382425EXPA1 00258382452EXPA1 00258382453EXPA1 00258382454EXPA1 00258382456EXPA1 00258382455EXPA1 00258382607EXPA1 00258382616EXPA1 00258382615EXPA1 00258382617EXPA1 Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint GobainExane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 11/03/2021 09:12:56 11/03/2021 09:13:13 11/03/2021 09:13:13 11/03/2021 09:13:13 11/03/2021 09:13:13 11/03/2021 09:13:13 11/03/2021 09:13:13 11/03/2021 09:13:14 11/03/2021 09:13:14 11/03/2021 09:13:46 11/03/2021 09:13:46 11/03/2021 09:14:05 11/03/2021 09:14:05 11/03/2021 09:14:06 11/03/2021 09:14:25 11/03/2021 09:14:25 11/03/2021 09:14:25 11/03/2021 09:14:52 11/03/2021 09:14:52 11/03/2021 09:14:52 11/03/2021 09:14:52 11/03/2021 09:14:53 11/03/2021 09:20:39 11/03/2021 09:20:42 11/03/2021 09:21:00 11/03/2021 09:21:00 11/03/2021 09:21:12 11/03/2021 09:21:12 11/03/2021 09:21:12 11/03/2021 09:21:12 11/03/2021 09:21:29 11/03/2021 09:21:29 11/03/2021 09:21:29 11/03/2021 09:21:33 11/03/2021 09:22:05 11/03/2021 09:22:05 11/03/2021 09:22:24 11/03/2021 09:22:27 11/03/2021 09:22:27 11/03/2021 09:22:30 11/03/2021 09:22:30 11/03/2021 09:22:30 11/03/2021 09:22:30 11/03/2021 09:22:30 11/03/2021 09:22:51 11/03/2021 09:22:54 11/03/2021 09:22:54 11/03/2021 09:22:54 11/03/2021 09:23:22 11/03/2021 09:23:41 11/03/2021 09:23:41 11/03/2021 09:23:57 11/03/2021 09:23:57 11/03/2021 09:24:03 11/03/2021 09:24:03 11/03/2021 09:15:28 11/03/2021 09:24:03 11/03/2021 09:15:28 11/03/2021 09:16:02 11/03/2021 09:16:02 11/03/2021 09:16:31 11/03/2021 09:16:31 11/03/2021 09:16:31 11/03/2021 09:16:48 11/03/2021 09:16:51 11/03/2021 09:16:51 11/03/2021 09:16:51 11/03/2021 09:16:51 11/03/2021 09:17:04 11/03/2021 09:17:04 11/03/2021 09:17:04 11/03/2021 09:17:04 11/03/2021 09:17:40 11/03/2021 09:18:06 11/03/2021 09:18:27 11/03/2021 09:18:44 11/03/2021 09:18:44 11/03/2021 09:19:00 11/03/2021 09:19:20 11/03/2021 09:19:20 11/03/2021 09:19:53 11/03/2021 09:19:53 11/03/2021 09:19:53 11/03/2021 09:20:23 11/03/2021 09:20:23 11/03/2021 09:20:23 11/03/2021 09:20:23 11/03/2021 09:20:23 11/03/2021 09:20:39 11/03/2021 09:20:39 11/03/2021 09:24:33 11/03/2021 09:24:42 11/03/2021 09:25:00 11/03/2021 09:25:00 11/03/2021 09:25:00 11/03/2021 09:25:00 11/03/2021 09:25:20 11/03/2021 09:25:23 11/03/2021 09:25:23 11/03/2021 09:26:40 11/03/2021 09:26:40 11/03/2021 09:26:40 11/03/2021 09:27:00 11/03/2021 09:27:17 11/03/2021 09:27:17 11/03/2021 09:27:17 11/03/2021 09:27:17 11/03/2021 09:27:17 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 49,290 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,320 49,320 49,340 49,340 49,340 49,330 49,330 49,330 49,310 49,310 49,310 49,310 49,290 49,330 49,320 49,320 49,320 49,300 49,300 49,300 49,300 49,310 49,310 49,310 49,290 49,260 49,260 49,260 49,240 49,240 49,240 49,240 49,240 49,240 49,240 49,230 49,240 49,240 49,240 49,180 49,130 49,130 49,130 49,130 49,150 49,150 49,300 49,280 49,280 49,280 49,310 49,310 49,280 49,280 49,280 49,290 49,300 49,300 49,300 49,310 49,310 49,310 49,310 49,310 49,290 49,310 49,310 49,310 49,310 49,310 49,310 49,350 49,350 49,350 49,330 49,330 49,330 49,330 49,330 49,330 49,330 49,150 49,150 49,170 49,210 49,210 49,210 49,210 49,210 49,210 49,210 49,280 49,280 49,290 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 123 133 288 319 175 122 110 110 114 265 184 107 107 125 117 172 125 218 189 133 125 101 121 130 418 251 153 125 277 353 253 271 444 260 341 215 542 695 249 368 262 280 241 481 125 129 212 132 114 360 227 101 437 125 652 113 102 72 32 62 41 75 68 57 20 28 53 46 83 32 53 68 83 98 46 53 82 83 51 34 30 44 69 85 68 55 14 50 61 93 75 45 57 55 21 45 50 52 83 15 1 7 3 2 5 5 5 1 XPAR TQEX TQEX TQEX TQEX TQEX TQEX TQEX TQEX CEUX CEUX XPAR XPAR TQEX CEUX XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR TQEX TQEX XPAR XPAR TQEX XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX TQEX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX TQEX XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX TQEX TQEX TQEX CEUX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX TQEX TQEX TQEX XPAR TQEX XPAR XPAR XPAR TQEX TQEX TQEX XPAR TQEX CEUX TQEX XPAR XPAR TQEX TQEX TQEX XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR 00258383802EXPA1 00258383910EXPA1 00258383911EXPA1 00258383912EXPA1 00258383917EXPA1 00258383918EXPA1 00258383919EXPA1 00258383920EXPA1 00258383921EXPA1 00258384041EXPA1 00258384042EXPA1 00258384127EXPA1 00258384128EXPA1 00258384134EXPA1 00258384239EXPA1 00258384240EXPA1 00258384241EXPA1 00258384385EXPA1 00258384386EXPA1 00258384388EXPA1 00258384393EXPA1 00258384411EXPA1 00258386238EXPA1 00258386240EXPA1 00258386247EXPA1 00258386331EXPA1 00258386332EXPA1 00258386413EXPA1 00258386414EXPA1 00258386415EXPA1 00258386412EXPA1 00258386488EXPA1 00258386489EXPA1 00258386490EXPA1 00258386529EXPA1 00258386678EXPA1 00258386679EXPA1 00258386780EXPA1 00258386803EXPA1 00258386804EXPA1 00258386809EXPA1 00258386810EXPA1 00258386811EXPA1 00258386812EXPA1 00258386813EXPA1 00258386981EXPA1 00258386990EXPA1 00258386991EXPA1 00258386992EXPA1 00258387137EXPA1 00258387229EXPA1 00258387230EXPA1 00258387310EXPA1 00258387311EXPA1 00258387341EXPA1 00258387342EXPA1 00258385139EXPA1 00258385909EXPA1 00258387981EXPA1 00258384617EXPA1 00258384618EXPA1 00258384853EXPA1 00258384855EXPA1 00258385024EXPA1 00258385025EXPA1 00258385026EXPA1 00258385120EXPA1 00258385137EXPA1 00258385138EXPA1 00258385140EXPA1 00258385227EXPA1 00258385230EXPA1 00258385233EXPA1 00258385234EXPA1 00258385413EXPA1 00258385546EXPA1 00258385638EXPA1 00258385739EXPA1 00258385741EXPA1 00258385826EXPA1 00258385908EXPA1 00258386071EXPA1 00258386072EXPA1 00258386073EXPA1 00258386190EXPA1 00258386192EXPA1 00258386189EXPA1 00258386191EXPA1 00258386193EXPA1 00258386239EXPA1 00258387343EXPA1 00258387467EXPA1 00258387501EXPA1 00258387609EXPA1 00258387608EXPA1 00258387607EXPA1 00258387610EXPA1 00258387652EXPA1 00258387664EXPA1 00258387665EXPA1 00258387980EXPA1 00258387982EXPA1 00258388071EXPA1 00258388131EXPA1 00258388132EXPA1 00258388133EXPA1 00258388134EXPA1 00258388135EXPA1 Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation 3 sur 81 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint Gobain Compagnie de Saint GobainExane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 NFONVGN05Z0FMN5PEC35 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 969500UP76J52A9OXU27 11/03/2021 09:27:42 11/03/2021 09:28:11 11/03/2021 09:28:11 11/03/2021 09:28:11 11/03/2021 09:28:11 11/03/2021 09:28:11 11/03/2021 09:28:19 11/03/2021 09:28:43 11/03/2021 09:28:43 11/03/2021 09:29:01 11/03/2021 09:29:01 11/03/2021 09:29:01 11/03/2021 09:29:18 11/03/2021 09:29:18 11/03/2021 09:29:39 11/03/2021 09:29:39 11/03/2021 09:29:39 11/03/2021 09:29:39 11/03/2021 09:30:14 11/03/2021 09:30:14 11/03/2021 09:30:14 11/03/2021 09:30:18 11/03/2021 09:34:13 11/03/2021 09:34:32 11/03/2021 09:34:32 11/03/2021 09:34:54 11/03/2021 09:34:54 11/03/2021 09:34:54 11/03/2021 09:35:26 11/03/2021 09:35:26 11/03/2021 09:35:26 11/03/2021 09:35:26 11/03/2021 09:35:26 11/03/2021 09:35:26 11/03/2021 09:36:01 11/03/2021 09:36:01 11/03/2021 09:36:01 11/03/2021 09:36:01 11/03/2021 09:36:22 11/03/2021 09:36:22 11/03/2021 09:36:22 11/03/2021 09:36:22 11/03/2021 09:36:54 11/03/2021 09:36:54 11/03/2021 09:37:11 11/03/2021 09:37:29 11/03/2021 09:37:46 11/03/2021 09:38:07 11/03/2021 09:38:07 11/03/2021 09:38:07 11/03/2021 09:38:07 11/03/2021 09:38:07 11/03/2021 09:38:39 11/03/2021 09:38:39 11/03/2021 09:38:39 11/03/2021 09:30:46 11/03/2021 09:38:39 11/03/2021 09:30:46 11/03/2021 09:30:46 11/03/2021 09:31:03 11/03/2021 09:31:03 11/03/2021 09:31:06 11/03/2021 09:31:06 11/03/2021 09:31:43 11/03/2021 09:31:43 11/03/2021 09:31:43 11/03/2021 09:31:43 11/03/2021 09:32:13 11/03/2021 09:32:13 11/03/2021 09:32:13 11/03/2021 09:32:31 11/03/2021 09:32:31 11/03/2021 09:32:31 11/03/2021 09:32:31 11/03/2021 09:32:48 11/03/2021 09:32:48 11/03/2021 09:33:06 11/03/2021 09:33:06 11/03/2021 09:33:06 11/03/2021 09:33:06 11/03/2021 09:33:23 11/03/2021 09:33:23 11/03/2021 09:33:23 11/03/2021 09:33:23 11/03/2021 09:33:23 11/03/2021 09:33:23 11/03/2021 09:33:44 11/03/2021 09:33:44 11/03/2021 09:33:44 11/03/2021 09:34:13 11/03/2021 09:39:20 11/03/2021 09:39:20 11/03/2021 09:39:20 11/03/2021 09:39:20 11/03/2021 09:39:20 11/03/2021 09:39:21 11/03/2021 09:39:21 11/03/2021 09:39:49 11/03/2021 09:39:49 11/03/2021 09:39:49 11/03/2021 09:39:49 11/03/2021 09:39:49 11/03/2021 09:39:49 11/03/2021 09:39:49 11/03/2021 09:39:49 11/03/2021 09:39:49 11/03/2021 09:39:49 11/03/2021 09:39:49 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 FR0000125007 49,310 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,290 49,290 49,300 49,300 49,300 49,290 49,290 49,300 49,300 49,300 49,300 49,320 49,320 49,320 49,320 49,330 49,320 49,320 49,330 49,330 49,330 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,330 49,330 49,330 49,330 49,330 49,400 49,400 49,400 49,400 49,400 49,370 49,370 49,370 49,300 49,430 49,290 49,290 49,290 49,310 49,310 49,310 49,310 49,320 49,320 49,330 49,330 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,310 49,310 49,310 49,310 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,330 49,370 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 49,430 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 655 100 125 110 125 166 220 173 463 170 298 109 100 102 100 459 125 113 177 100 112 262 188 284 250 291 100 248 168 139 102 164 316 125 282 148 116 125 125 125 530 125 100 102 235 227 123 53 53 82 53 43 14 83 50 50 44 45 56 53 53 83 15 53 67 62 53 83 15 93 82 83 71 72 80 83 49 41 82 72 82 50 83 72 12 64 82 83 73 76 83 53 83 15 53 83 35 50 6 4 2 6 6 6 6 6 6 6 CEUX CEUX CEUX TQEX XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX CEUX CEUX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR CEUX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR CEUX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX TQEX XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX TQEX TQEX TQEX TQEX TQEX TQEX TQEX TQEX TQEX 00258388204EXPA1 00258388347EXPA1 00258388348EXPA1 00258388346EXPA1 00258388349EXPA1 00258388350EXPA1 00258388379EXPA1 00258388507EXPA1 00258388508EXPA1 00258388597EXPA1 00258388598EXPA1 00258388599EXPA1 00258388684EXPA1 00258388685EXPA1 00258388734EXPA1 00258388735EXPA1 00258388736EXPA1 00258388737EXPA1 00258388895EXPA1 00258388896EXPA1 00258388894EXPA1 00258388931EXPA1 00258389880EXPA1 00258389887EXPA1 00258390043EXPA1 00258390044EXPA1 00258390185EXPA1 00258390192EXPA1 00258390193EXPA1 00258390361EXPA1 00258390357EXPA1 00258390358EXPA1 00258390359EXPA1 00258390360EXPA1 00258390362EXPA1 00258390479EXPA1 00258390480EXPA1 00258390481EXPA1 00258390482EXPA1 00258390604EXPA1 00258390605EXPA1 00258390606EXPA1 00258390607EXPA1 00258390733EXPA1 00258390734EXPA1 00258390814EXPA1 00258390903EXPA1 00258391000EXPA1 00258391152EXPA1 00258391153EXPA1 00258391154EXPA1 00258391155EXPA1 00258391156EXPA1 00258391293EXPA1 00258391294EXPA1 00258391295EXPA1 00258389407EXPA1 00258389577EXPA1 00258391564EXPA1 00258389020EXPA1 00258389021EXPA1 00258389023EXPA1 00258389068EXPA1 00258389069EXPA1 00258389074EXPA1 00258389075EXPA1 00258389225EXPA1 00258389234EXPA1 00258389235EXPA1 00258389236EXPA1 00258389408EXPA1 00258389409EXPA1 00258389454EXPA1 00258389452EXPA1 00258389455EXPA1 00258389456EXPA1 00258389527EXPA1 00258389528EXPA1 00258389575EXPA1 00258389576EXPA1 00258389578EXPA1 00258389662EXPA1 00258389663EXPA1 00258389664EXPA1 00258389665EXPA1 00258389666EXPA1 00258389667EXPA1 00258389736EXPA1 00258389737EXPA1 00258389738EXPA1 00258391296EXPA1 00258391468EXPA1 00258391469EXPA1 00258391470EXPA1 00258391471EXPA1 00258391472EXPA1 00258391473EXPA1 00258391474EXPA1 00258391565EXPA1 00258391579EXPA1 00258391563EXPA1 00258391566EXPA1 00258391567EXPA1 00258391568EXPA1 00258391569EXPA1 00258391570EXPA1 00258391571EXPA1 00258391572EXPA1 Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation Annulation 4 sur 81 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Compagnie de Saint Gobain SA published this content on 22 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 March 2021 17:56:06 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SAINT-GOBAIN 18:56 SAINT GOBAIN : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11.. PU 18:40 La Bourse de Paris accueille un nouvel indice AW 18:29 Euronext lance un indice CAC 40 ESG RE 18:28 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 23 mars 2021 AO 18:27 SAINT GOBAIN : Disclosure of trading in own shares from March 11 to March 15, 2.. PU 18:27 SAINT GOBAIN : achète 120 MW d'énergie éolienne aux USA CF 18:25 SAINT GOBAIN : conclut un accord d'achat d'énergie durable en Amérique du Nord PU 18:13 SAINT-GOBAIN : accord d’achat d’énergie durable aux Etats-Unis AO 17/03 SAINT GOBAIN : AmpliSky joue les motifs lumineux PU 17/03 SAINT GOBAIN : lance un appel à solutions innovantes dédiées à la rénovation én.. PU Recommandations des analystes sur SAINT-GOBAIN 11/03 SAINT GOBAIN : Goldman Sachs favorable sur le dossier ZD 05/03 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Adyen, Saint-Gobain, Carlsberg, Alten, Nexi, Alcon, .. 01/03 LAFARGEHOLCIM : Oddo relève son objectif de cours CF