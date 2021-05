Saint Gobain : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 28 mai 2021 - PDF 31/05/2021 | 19:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le 31 mai 2021 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 25 et le 28 mai 2021 Code identifiant de Volume total Prix pondéré Nom de Code Identifiant de Jour de la moyen journalier l'instrument financier journalier (en Marché (MIC) l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction d'acquisition des (Code ISIN) nombre d'actions) actions Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 25/05/2021 FR0000125007 30 620 54,963 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 25/05/2021 FR0000125007 28 881 54,957 DXE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 25/05/2021 FR0000125007 7 778 54,961 TQE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 26/05/2021 FR0000125007 125 238 54,767 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 26/05/2021 FR0000125007 102 840 54,769 DXE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 26/05/2021 FR0000125007 31 594 54,771 TQE Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 27/05/2021 FR0000125007 43 203 54,945 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 27/05/2021 FR0000125007 20 460 54,939 CEUX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 27/05/2021 FR0000125007 9 526 54,939 TQEX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 28/05/2021 FR0000125007 5 940 54,985 XPAR Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 28/05/2021 FR0000125007 1 855 54,989 CEUX Saint-Gobain Compagnie de NFONVGN05Z0FMN5PEC35 28/05/2021 FR0000125007 430 54,982 TQEX Saint-Gobain Total sur la période 408 365 54,835 1 sur 58 Le 31 mai 2021 Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché Programme de rachat d'actions autorisé par l'AGM du 4 juin 2020 (14ème résolution) Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 25 et le 28 mai 2021 Code Code identifi identifiant de Prix Numéro de Code Identifiant jour/heure de la transaction Quantité ant Objectif du Nom de l'émetteur Nom du PSI Code Identifiant PSI (LEI) l'instrument unitaire Devise référence de la (LEI) (UTC) achetée march rachat financier (unité) transaction é (ISIN) (MIC) Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:04.787134 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 36 TQE E065sqZIyT4G Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:04.790799 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 36 DXE 258Q00NE0 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:04.803604 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 37 XPAR 20210525311553 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:04.811427 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 75 XPAR 20210525312321 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:04.815323 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 50 XPAR 20210525312577 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:04.819046 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 69 XPAR 20210525312833 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:04.886957 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 42 DXE 258Q00NE6 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:05.188238 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 15 DXE 258Q00NEA Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:05.487968 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 100 XPAR 20210525313089 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:05.491746 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 76 XPAR 20210525313345 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:05.589063 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 22 DXE 258Q00NEF Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:05.593024 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 52 DXE 258Q00NEG Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:05.691586 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 3 TQE E065sqZIyTB4 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:05.701191 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 16 TQE E065sqZIyTB6 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:05.990899 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 3 DXE 258Q00NEI Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:43.434400 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 9 DXE 258Q00NLX Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:37:43.438711 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 28 DXE 258Q00NLY Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:33.378593 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 56 XPAR 20210525316417 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:33.394501 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 25 DXE 258Q00NSE Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:33.399279 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 27 DXE 258Q00NSF Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:33.404255 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 35 DXE 258Q00NSG Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:33.413684 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 61 DXE 258Q00NVF Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:33.883142 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 27 DXE 258Q00NWL Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:33.887247 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 20 DXE 258Q00NWM Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:43.897531 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 34 XPAR 20210525319745 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:44.701458 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 37 DXE 258Q00NZI Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:44.706571 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 18 DXE 258Q00NZJ Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:44.711250 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 23 XPAR 20210525320001 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:44.715754 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 18 XPAR 20210525320257 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:45.003027 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 46 XPAR 20210525320513 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:48.514881 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 34 DXE 258Q00O0M Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:58.121806 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 38 DXE 258Q00O2A Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:38:59.222615 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 20 XPAR 20210525322305 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:39:06.232895 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 81 XPAR 20210525322561 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:39:07.533270 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 1 TQE E065sqZIye4Z Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:39:25.652212 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 37 DXE 258Q00O6I Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:39:25.655887 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 19 DXE 258Q00O6J Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:38.286950 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 103 XPAR 20210525327937 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:38.293882 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 8 XPAR 20210525328193 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:38.301761 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 14 DXE 258Q00OMR Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:38.310232 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 112 DXE 258Q00OMS Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:38.319286 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 69 TQE E065sqZIyqXf Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:38.327659 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 126 DXE 258Q00ONE Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:55.709851 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 9 TQE E065sqZIyrxj Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:55.713393 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 44 TQE E065sqZIyrxm Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:55.717036 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 8 TQE E065sqZIyrxp Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:55.810772 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 44 DXE 258Q00OR4 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:55.815891 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 22 DXE 258Q00OR5 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:55.820833 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 99 XPAR 20210525330753 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:41:55.825980 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 31 DXE 258Q00OR6 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:42:15.467163 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 97 DXE 258Q00OV3 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:42:15.471062 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 27 DXE 258Q00OV4 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:43:03.165284 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 71 XPAR 20210525334849 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:43:03.169325 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 87 XPAR 20210525335105 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:43:03.173692 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 76 DXE 258Q00P03 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:43:03.177850 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 53 TQE E065sqZIyxNz Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:43:03.182244 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 41 TQE E065sqZIyxPi Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:43:03.770056 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 46 DXE 258Q00P0H Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:43:38.751332 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 122 XPAR 20210525339713 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:43:38.850411 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 41 XPAR 20210525339969 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:43:39.351743 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 34 XPAR 20210525340225 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:44:16.729904 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 1 XPAR 20210525340481 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:44:49.086522 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 195 DXE 258Q00PEE Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:44:49.092363 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 119 XPAR 20210525341505 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:44:49.097896 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 44 XPAR 20210525342529 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:44:50.182544 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 6 XPAR 20210525342785 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:44:50.186720 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 34 XPAR 20210525343041 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:45:23.354332 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 116 XPAR 20210525344577 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:45:57.506640 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 58 XPAR 20210525345345 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:45:58.210379 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 1 TQE E065sqZIzCue Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:45:58.214827 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 1 TQE E065sqZIzCug Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:45:58.218749 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 35 DXE 258Q00PR4 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:45:58.222457 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 10 DXE 258Q00PR5 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:45:58.415067 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 52 DXE 258Q00PR9 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:46:06.630306 +0100s FR0000125007 54,990 EUR 69 XPAR 20210525346625 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:46:30.860672 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 49 XPAR 20210525348417 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:47:00.605327 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 54 XPAR 20210525349953 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:47:01.507689 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 1 XPAR 20210525350209 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:47:03.413187 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 1 XPAR 20210525350465 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:47:56.278693 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 39 XPAR 20210525350977 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:49:33.592943 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 97 XPAR 20210525356097 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:50:05.135841 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 50 XPAR 20210525360705 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:50:05.139158 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 63 XPAR 20210525360961 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:51:17.631507 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 137 XPAR 20210525362497 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:51:17.635586 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 50 XPAR 20210525362753 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:51:35.151655 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 41 XPAR 20210525364289 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:51:35.552545 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 23 XPAR 20210525364545 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:51:35.555838 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 7 XPAR 20210525364801 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:52:19.403898 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 67 XPAR 20210525365057 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:52:20.805159 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 16 XPAR 20210525366337 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:52:20.809300 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 30 XPAR 20210525366593 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:54:51.021801 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 37 XPAR 20210525375297 Annulation Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:55:25.063758 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 1 TQE E065sqZIzw00 Annulation 2 sur 58 Code Code identifi identifiant de Prix Numéro de Code Identifiant jour/heure de la transaction Quantité ant Objectif du Nom de l'émetteur Nom du PSI Code Identifiant PSI (LEI) l'instrument unitaire Devise référence de la (LEI) (UTC) achetée march rachat financier (unité) transaction é (ISIN) (MIC) Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:56:01.901675 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:56:19.729342 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:57:48.928392 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:57:49.632238 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:57:50.035027 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:08.361623 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:08.365290 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:08.557334 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:08.956841 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:08.960603 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:09.758340 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:25.269872 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:25.370169 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:25.570199 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:25.671172 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:30.479213 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:30.482415 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:43.195126 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:43.198830 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:43.202405 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:43.494421 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:43.497657 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:43.595062 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:43.799489 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:49.403077 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:58:49.408204 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:59:16.036342 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:59:16.042413 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:59:16.833632 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:59:48.365992 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 09:59:48.369795 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:00:02.887110 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:00:02.890860 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:00:30.513216 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:00:30.516957 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:00:34.016518 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:00:43.332371 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:00:43.336551 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:00:44.335214 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:00:48.340496 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:01:03.570769 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:01:42.515767 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:01:57.052987 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:01:57.056379 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:01:58.056226 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:02:27.584938 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:02:27.685337 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:02:28.388261 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:02:28.392127 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:02:28.395719 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:02:47.810747 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:02:48.209555 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:02:52.820923 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:02:52.824526 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:02:52.828161 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:03:08.442570 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:03:36.688981 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:03:47.607450 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:03:47.611941 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:03:49.109620 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:03:49.909650 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:03:49.913108 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:03:55.817270 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:03:56.017267 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:00.924264 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:00.928066 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.125119 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.128847 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.132564 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.136224 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.139881 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.143782 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.147018 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.150263 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.153471 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.156668 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.159873 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:01.163039 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:02.029991 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:02.035834 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:02.040975 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:02.128000 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:02.729456 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:02.733013 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:02.933928 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:02.937549 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:03.231374 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:06.435250 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:06.439573 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:19.549577 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:21.653364 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:21.657054 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:23.255260 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:24.258518 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:25.464592 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:38.875185 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:40.576506 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:40.580359 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:57.701056 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:57.704426 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:58.103025 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:58.402451 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:04:58.405767 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:02.688325 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:02.786071 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:02.887763 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:12.802425 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:12.806007 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:19.614030 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:19.621013 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:40.640280 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:40.940033 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:40.944529 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:41.640077 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:52.055303 +0100s FR0000125007 55,000 EUR 1 TQE E065sqZIzydF Annulation FR0000125007 55,000 EUR 1 XPAR 20210525378369 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 155 XPAR 20210525380161 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 1 TQE E065sqZJ06iy Annulation FR0000125007 55,000 EUR 116 XPAR 20210525380673 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 54 TQE E065sqZJ08Ba Annulation FR0000125007 54,990 EUR 141 DXE 258Q00S5N Annulation FR0000125007 54,980 EUR 52 TQE E065sqZJ08DE Annulation FR0000125007 54,980 EUR 85 XPAR 20210525384769 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 38 DXE 258Q00S5U Annulation FR0000125007 54,980 EUR 50 XPAR 20210525385025 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 70 XPAR 20210525386305 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 36 DXE 258Q00S7T Annulation FR0000125007 54,980 EUR 47 XPAR 20210525388097 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 41 DXE 258Q00S7U Annulation FR0000125007 54,980 EUR 1 XPAR 20210525388353 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 16 XPAR 20210525388609 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 22 DXE 258Q00S9D Annulation FR0000125007 54,980 EUR 60 DXE 258Q00S9E Annulation FR0000125007 54,980 EUR 19 DXE 258Q00S9F Annulation FR0000125007 54,980 EUR 50 XPAR 20210525390145 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 15 XPAR 20210525390401 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 9 XPAR 20210525390657 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 23 XPAR 20210525390913 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 37 DXE 258Q00SA6 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 9 DXE 258Q00SA7 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 37 DXE 258Q00SCO Annulation FR0000125007 54,980 EUR 24 DXE 258Q00SCP Annulation FR0000125007 54,980 EUR 41 XPAR 20210525391425 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 59 XPAR 20210525391681 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 47 DXE 258Q00SFK Annulation FR0000125007 54,980 EUR 27 DXE 258Q00SHP Annulation FR0000125007 54,980 EUR 16 DXE 258Q00SHQ Annulation FR0000125007 54,980 EUR 1 TQE E065sqZJ0IwE Annulation FR0000125007 54,980 EUR 16 TQE E065sqZJ0IwG Annulation FR0000125007 54,980 EUR 1 TQE E065sqZJ0JE7 Annulation FR0000125007 54,970 EUR 15 XPAR 20210525394241 Annulation FR0000125007 54,970 EUR 11 XPAR 20210525394497 Annulation FR0000125007 54,970 EUR 36 XPAR 20210525394753 Annulation FR0000125007 54,960 EUR 75 DXE 258Q00SQ7 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 36 DXE 258Q00SV4 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 84 XPAR 20210525397313 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 100 XPAR 20210525399361 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 30 XPAR 20210525399617 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 15 XPAR 20210525399873 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 1 DXE 258Q00T64 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 34 XPAR 20210525401409 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 72 DXE 258Q00T6E Annulation FR0000125007 54,950 EUR 20 DXE 258Q00T6F Annulation FR0000125007 54,950 EUR 36 DXE 258Q00T6G Annulation FR0000125007 54,940 EUR 69 DXE 258Q00T7R Annulation FR0000125007 54,930 EUR 62 XPAR 20210525402689 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 37 DXE 258Q00T8G Annulation FR0000125007 54,930 EUR 50 DXE 258Q00T8H Annulation FR0000125007 54,930 EUR 32 DXE 258Q00T8I Annulation FR0000125007 54,930 EUR 41 XPAR 20210525403201 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 1 TQE E065sqZJ0a3c Annulation FR0000125007 54,910 EUR 33 DXE 258Q00TG7 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 25 TQE E065sqZJ0aua Annulation FR0000125007 54,910 EUR 45 XPAR 20210525403713 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 19 XPAR 20210525403969 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 23 XPAR 20210525404225 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 40 DXE 258Q00TH6 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 111 DXE 258Q00TH7 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 43 DXE 258Q00THX Annulation FR0000125007 54,930 EUR 11 DXE 258Q00THY Annulation FR0000125007 54,920 EUR 47 DXE 258Q00TI2 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 60 DXE 258Q00TI3 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 17 DXE 258Q00TI4 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 18 DXE 258Q00TI5 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 36 TQE E065sqZJ0bs2 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 52 DXE 258Q00TI6 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 100 XPAR 20210525411137 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 96 XPAR 20210525411393 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 99 XPAR 20210525411649 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 100 XPAR 20210525411905 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 1 XPAR 20210525412161 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 12 XPAR 20210525412417 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 100 XPAR 20210525412929 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 40 XPAR 20210525413185 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 18 XPAR 20210525413441 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 93 DXE 258Q00TIL Annulation FR0000125007 54,930 EUR 1 XPAR 20210525413697 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 1 XPAR 20210525413953 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 47 DXE 258Q00TIR Annulation FR0000125007 54,930 EUR 40 DXE 258Q00TIS Annulation FR0000125007 54,930 EUR 15 XPAR 20210525414209 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 47 DXE 258Q00TJB Annulation FR0000125007 54,930 EUR 23 TQE E065sqZJ0cHQ Annulation FR0000125007 54,920 EUR 86 XPAR 20210525416001 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 40 DXE 258Q00TLB Annulation FR0000125007 54,910 EUR 20 DXE 258Q00TLC Annulation FR0000125007 54,920 EUR 39 XPAR 20210525416513 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 31 DXE 258Q00TLY Annulation FR0000125007 54,920 EUR 39 DXE 258Q00TM0 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 31 DXE 258Q00TMT Annulation FR0000125007 54,920 EUR 78 XPAR 20210525418305 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 37 DXE 258Q00TN8 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 35 XPAR 20210525419585 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 71 XPAR 20210525419841 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 64 DXE 258Q00TPW Annulation FR0000125007 54,930 EUR 33 XPAR 20210525420097 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 17 XPAR 20210525420353 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 164 DXE 258Q00TXY Annulation FR0000125007 54,940 EUR 74 XPAR 20210525424193 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 110 DXE 258Q00TY2 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 43 XPAR 20210525424961 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 10 XPAR 20210525425217 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 39 TQE E065sqZJ0mfl Annulation FR0000125007 54,940 EUR 80 XPAR 20210525425985 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 100 DXE 258Q00U1W Annulation FR0000125007 54,930 EUR 40 XPAR 20210525427009 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 11 XPAR 20210525427265 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 55 XPAR 20210525427521 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 53 DXE 258Q00U3C Annulation 3 sur 58 Code Code identifi identifiant de Prix Numéro de Code Identifiant jour/heure de la transaction Quantité ant Objectif du Nom de l'émetteur Nom du PSI Code Identifiant PSI (LEI) l'instrument unitaire Devise référence de la (LEI) (UTC) achetée march rachat financier (unité) transaction é (ISIN) (MIC) Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:52.153083 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:06:52.156345 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:07:18.090063 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:07:18.189579 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:07:45.224823 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:07:46.126788 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:07:46.226829 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:07:53.242812 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:07:53.944222 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:09.265029 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:09.269213 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:09.465287 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:26.490915 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.026817 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.032473 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.122926 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.126569 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.129882 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.625200 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.628842 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.725655 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.733037 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.736722 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.740253 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:44.743811 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:45.026749 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:45.030650 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:46.827061 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:46.830336 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:46.833611 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:46.836914 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:47.328810 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:48.230174 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:48.933191 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:08:56.941222 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:32.376954 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:33.077049 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:33.578309 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:33.582267 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:34.078574 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:36.281586 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:36.383244 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:37.887337 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:37.891105 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:37.986755 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:38.188229 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:09:38.192286 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:10:13.732688 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:10:25.949035 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:10:25.952689 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:10:29.152336 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:10:29.155668 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:11:00.303072 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:11:00.308744 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:11:00.314447 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:11:00.319439 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:11:36.749036 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:12.496809 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:12.501410 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:12.505194 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:13.699066 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:13.798725 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:13.802470 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:13.806160 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:15.801247 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:15.805139 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:48.332592 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:48.336737 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:48.340644 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:48.344473 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:48.349052 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:48.353767 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:48.432776 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:12:48.436243 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:00.442531 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:07.353754 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:07.358026 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:27.581981 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:27.683178 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:27.688962 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:27.696414 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:28.583901 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:44.906223 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:44.909826 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:44.913145 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:58.122511 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:58.127064 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:13:58.423525 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:14:00.027715 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:15:00.778691 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:15:02.781146 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:15:35.920695 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:15:48.133904 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:16:13.860925 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:17:18.346198 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:17:18.350592 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:17:18.354288 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:17:18.357928 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:17:19.148327 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:17:19.152604 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:17:37.267304 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:17:37.270989 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:18:11.607237 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:18:11.610933 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:18:11.614753 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:20:17.252649 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:20:17.257414 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:20:17.261882 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:20:17.266075 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:20:17.270120 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:20:28.869269 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:20:43.689301 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:20:43.693663 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:20:46.497041 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:21:21.447643 +0100s FR0000125007 54,930 EUR 92 XPAR 20210525430337 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 14 XPAR 20210525430593 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 60 DXE 258Q00U5T Annulation FR0000125007 54,920 EUR 42 XPAR 20210525430849 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 47 TQE E065sqZJ0sWg Annulation FR0000125007 54,920 EUR 23 XPAR 20210525431617 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 7 XPAR 20210525431873 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 97 DXE 258Q00UBX Annulation FR0000125007 54,910 EUR 43 XPAR 20210525432641 Annulation FR0000125007 54,900 EUR 16 DXE 258Q00UE2 Annulation FR0000125007 54,900 EUR 49 DXE 258Q00UE3 Annulation FR0000125007 54,900 EUR 64 XPAR 20210525435201 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 125 XPAR 20210525438017 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 20 DXE 258Q00UM6 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 145 DXE 258Q00UM7 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 60 DXE 258Q00UM8 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 105 DXE 258Q00UM9 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 64 XPAR 20210525438785 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 18 DXE 258Q00UME Annulation FR0000125007 54,920 EUR 40 DXE 258Q00UMF Annulation FR0000125007 54,920 EUR 100 XPAR 20210525439041 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 50 XPAR 20210525439297 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 20 XPAR 20210525439553 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 99 XPAR 20210525439809 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 40 XPAR 20210525440065 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 36 DXE 258Q00UMJ Annulation FR0000125007 54,920 EUR 9 DXE 258Q00UMK Annulation FR0000125007 54,920 EUR 100 XPAR 20210525440321 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 95 XPAR 20210525440577 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 50 XPAR 20210525440833 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 5 XPAR 20210525441089 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 10 XPAR 20210525441345 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 14 XPAR 20210525441601 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 45 XPAR 20210525441857 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 16 XPAR 20210525442113 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 81 XPAR 20210525445953 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 35 XPAR 20210525447489 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 1 TQE E065sqZJ11Dm Annulation FR0000125007 54,920 EUR 18 TQE E065sqZJ11Do Annulation FR0000125007 54,920 EUR 79 XPAR 20210525448769 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 63 XPAR 20210525449281 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 40 DXE 258Q00URJ Annulation FR0000125007 54,920 EUR 8 DXE 258Q00US9 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 27 DXE 258Q00USA Annulation FR0000125007 54,920 EUR 87 XPAR 20210525449537 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 10 DXE 258Q00USD Annulation FR0000125007 54,920 EUR 67 DXE 258Q00USE Annulation FR0000125007 54,910 EUR 85 TQE E065sqZJ140v Annulation FR0000125007 54,910 EUR 1 TQE E065sqZJ14um Annulation FR0000125007 54,910 EUR 18 TQE E065sqZJ14uo Annulation FR0000125007 54,910 EUR 1 XPAR 20210525451585 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 33 XPAR 20210525451841 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 23 DXE 258Q00UZ2 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 97 DXE 258Q00UZ3 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 60 DXE 258Q00UZ4 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 31 DXE 258Q00UZ5 Annulation FR0000125007 54,910 EUR 70 DXE 258Q00V1S Annulation FR0000125007 54,920 EUR 48 XPAR 20210525456705 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 64 DXE 258Q00V5Q Annulation FR0000125007 54,920 EUR 23 DXE 258Q00V5R Annulation FR0000125007 54,920 EUR 108 XPAR 20210525457729 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 98 XPAR 20210525457985 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 41 DXE 258Q00V66 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 43 DXE 258Q00V67 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 120 XPAR 20210525459009 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 109 DXE 258Q00V6Q Annulation FR0000125007 54,920 EUR 154 XPAR 20210525459777 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 357 DXE 258Q00V8Y Annulation FR0000125007 54,920 EUR 40 DXE 258Q00V8Z Annulation FR0000125007 54,920 EUR 40 DXE 258Q00V90 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 40 DXE 258Q00V91 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 277 DXE 258Q00V92 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 12 DXE 258Q00V93 Annulation FR0000125007 54,920 EUR 35 DXE 258Q00V94 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 40 XPAR 20210525461825 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 137 DXE 258Q00VAU Annulation FR0000125007 54,940 EUR 36 DXE 258Q00VAV Annulation FR0000125007 54,930 EUR 93 XPAR 20210525462337 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 10 DXE 258Q00VCH Annulation FR0000125007 54,930 EUR 100 DXE 258Q00VCI Annulation FR0000125007 54,930 EUR 30 DXE 258Q00VCJ Annulation FR0000125007 54,930 EUR 1 TQE E065sqZJ1H17 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 52 DXE 258Q00VEX Annulation FR0000125007 54,940 EUR 2 DXE 258Q00VEY Annulation FR0000125007 54,940 EUR 43 XPAR 20210525465665 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 112 DXE 258Q00VFP Annulation FR0000125007 54,940 EUR 40 DXE 258Q00VFQ Annulation FR0000125007 54,940 EUR 38 DXE 258Q00VFR Annulation FR0000125007 54,940 EUR 36 DXE 258Q00VG0 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 40 DXE 258Q00VND Annulation FR0000125007 54,940 EUR 37 XPAR 20210525467201 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 2 XPAR 20210525467457 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 57 XPAR 20210525467713 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 144 XPAR 20210525468225 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 60 DXE 258Q00W10 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 200 DXE 258Q00W11 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 52 DXE 258Q00W12 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 15 DXE 258Q00W13 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 39 DXE 258Q00W14 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 95 DXE 258Q00W15 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 70 DXE 258Q00W2J Annulation FR0000125007 54,980 EUR 43 DXE 258Q00W2K Annulation FR0000125007 54,970 EUR 64 TQE E065sqZJ1aK6 Annulation FR0000125007 54,970 EUR 53 DXE 258Q00W5K Annulation FR0000125007 54,970 EUR 52 DXE 258Q00W5L Annulation FR0000125007 54,970 EUR 130 DXE 258Q00WI1 Annulation FR0000125007 54,970 EUR 60 TQE E065sqZJ1hzD Annulation FR0000125007 54,970 EUR 11 TQE E065sqZJ1hzs Annulation FR0000125007 54,970 EUR 16 TQE E065sqZJ1hzx Annulation FR0000125007 54,970 EUR 11 TQE E065sqZJ1i00 Annulation FR0000125007 54,970 EUR 22 DXE 258Q00WIY Annulation FR0000125007 54,960 EUR 208 XPAR 20210525481537 Annulation FR0000125007 54,960 EUR 110 DXE 258Q00WKW Annulation FR0000125007 54,950 EUR 74 DXE 258Q00WLW Annulation FR0000125007 54,960 EUR 1 TQE E065sqZJ1meB Annulation 4 sur 58 Code Code identifi identifiant de Prix Numéro de Code Identifiant jour/heure de la transaction Quantité ant Objectif du Nom de l'émetteur Nom du PSI Code Identifiant PSI (LEI) l'instrument unitaire Devise référence de la (LEI) (UTC) achetée march rachat financier (unité) transaction é (ISIN) (MIC) Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:21:21.451341 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:21:26.455133 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:21:26.458842 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:24:23.663254 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:24:23.667593 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:24:25.167825 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:24:25.175788 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:29:50.268909 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:29:57.478062 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:36:58.201922 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:39:32.093162 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:40:36.969360 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:40:37.070151 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:40:37.269766 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:41:26.034543 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:41:26.038011 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:41:26.735627 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:41:34.345177 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:41:34.350517 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:41:34.354652 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:41:34.845080 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:41:35.849606 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:41:35.853906 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:41:35.949770 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:42:04.291367 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:42:33.932270 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:42:33.937047 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:42:33.941768 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:43:56.729990 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:43:56.733488 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:43:56.737523 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:44:18.561367 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:45:29.470900 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:45:29.474644 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:45:29.478389 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:45:29.481978 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:45:38.591428 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:45:40.390820 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:16.007412 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:16.011322 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:16.308086 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:16.311953 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:16.709461 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:16.714786 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:17.409500 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:17.414005 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:17.420173 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:17.509956 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:17.513645 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:17.517324 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:17.611687 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:17.911966 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:18.214692 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:47:41.851574 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:50:22.935908 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:50:53.676004 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:50:53.679904 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:50:56.178406 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:50:56.182402 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:51:21.923265 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:51:54.660324 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:51:54.665133 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:51:54.682151 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:51:55.261724 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:51:55.966322 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:51:55.976627 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:51:56.467252 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:52:37.513450 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:52:37.520340 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:53:53.113754 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:53:53.119215 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:54:11.341135 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:54:11.345483 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:54:11.639652 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:54:12.143088 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:54:56.598432 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:54:56.601955 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:54:56.605520 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:54:56.998134 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:54:57.001625 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:55:00.102837 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:55:04.407051 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:55:46.547855 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:55:46.552298 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:55:46.556033 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:55:46.560067 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:55:46.563503 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:55:46.567079 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:56:04.066704 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:58:46.774391 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:59:02.488565 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:59:14.402926 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:59:14.408888 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:59:41.830236 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 10:59:41.833584 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:00:41.212073 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:00:41.215762 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:02:11.943305 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:02:11.947725 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:02:12.745318 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:02:12.749208 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:02:12.753594 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:02:35.575528 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:02:37.075651 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:48.051860 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:48.055741 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:48.059211 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:48.555902 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:49.155632 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:49.159467 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:49.957319 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:50.059064 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:50.961423 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:51.963597 +0100s Compagnie de Saint Gobain NFONVGN05Z0FMN5PEC35 SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20210525 11:03:51.967308 +0100s FR0000125007 54,960 EUR 1 TQE E065sqZJ1meD Annulation FR0000125007 54,960 EUR 23 XPAR 20210525483073 Annulation FR0000125007 54,960 EUR 10 XPAR 20210525483329 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 24 DXE 258Q00XBB Annulation FR0000125007 54,990 EUR 20 DXE 258Q00XBC Annulation FR0000125007 54,990 EUR 9 DXE 258Q00XBX Annulation FR0000125007 54,990 EUR 50 DXE 258Q00XBY Annulation FR0000125007 55,000 EUR 150 DXE 258Q00Y80 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 46 TQE E065sqZJ2L2L Annulation FR0000125007 55,000 EUR 147 XPAR 20210525505857 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 48 XPAR 20210525507393 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 72 XPAR 20210525507649 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 56 DXE 258Q01010 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 39 TQE E065sqZJ2zdg Annulation FR0000125007 55,000 EUR 232 XPAR 20210525513281 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 1 XPAR 20210525513537 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 35 XPAR 20210525513793 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 166 XPAR 20210525515841 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 46 DXE 258Q0108N Annulation FR0000125007 55,000 EUR 5 DXE 258Q0108O Annulation FR0000125007 55,000 EUR 45 XPAR 20210525516865 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 20 DXE 258Q0109C Annulation FR0000125007 55,000 EUR 13 DXE 258Q0109D Annulation FR0000125007 55,000 EUR 36 XPAR 20210525517889 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 40 XPAR 20210525518657 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 122 XPAR 20210525519425 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 40 TQE E065sqZJ37Y6 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 93 DXE 258Q010H1 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 21 XPAR 20210525521473 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 120 XPAR 20210525521729 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 66 DXE 258Q010OJ Annulation FR0000125007 54,970 EUR 48 XPAR 20210525522497 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 188 DXE 258Q010XC Annulation FR0000125007 54,950 EUR 169 DXE 258Q010XD Annulation FR0000125007 54,950 EUR 61 DXE 258Q010XF Annulation FR0000125007 54,950 EUR 101 DXE 258Q010XH Annulation FR0000125007 54,940 EUR 116 DXE 258Q010ZP Annulation FR0000125007 54,930 EUR 59 XPAR 20210525524289 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 8 DXE 258Q011B5 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 4 DXE 258Q011B6 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 8 DXE 258Q011B8 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 2 DXE 258Q011B9 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 2 DXE 258Q011BA Annulation FR0000125007 54,940 EUR 6 DXE 258Q011BB Annulation FR0000125007 54,940 EUR 2 XPAR 20210525528897 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 18 XPAR 20210525529153 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 24 TQE E065sqZJ3SCg Annulation FR0000125007 54,940 EUR 8 DXE 258Q011BD Annulation FR0000125007 54,940 EUR 4 DXE 258Q011BE Annulation FR0000125007 54,940 EUR 1 DXE 258Q011BF Annulation FR0000125007 54,940 EUR 45 DXE 258Q011BG Annulation FR0000125007 54,940 EUR 1 XPAR 20210525529409 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 8 DXE 258Q011BH Annulation FR0000125007 54,950 EUR 39 XPAR 20210525529921 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 112 XPAR 20210525531713 Annulation FR0000125007 54,960 EUR 78 XPAR 20210525533505 Annulation FR0000125007 54,960 EUR 155 DXE 258Q011XC Annulation FR0000125007 54,960 EUR 62 XPAR 20210525534529 Annulation FR0000125007 54,960 EUR 2 XPAR 20210525534785 Annulation FR0000125007 54,960 EUR 48 TQE E065sqZJ3jjC Annulation FR0000125007 54,950 EUR 72 XPAR 20210525536833 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 42 TQE E065sqZJ3llA Annulation FR0000125007 54,950 EUR 50 DXE 258Q01273 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 1 TQE E065sqZJ3mCu Annulation FR0000125007 54,940 EUR 1 TQE E065sqZJ3mK2 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 18 TQE E065sqZJ3mK4 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 21 XPAR 20210525539905 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 91 XPAR 20210525540417 Annulation FR0000125007 54,940 EUR 88 DXE 258Q012E7 Annulation FR0000125007 54,930 EUR 70 DXE 258Q012OB Annulation FR0000125007 54,930 EUR 39 TQE E065sqZJ3uEz Annulation FR0000125007 54,920 EUR 18 DXE 258Q012QA Annulation FR0000125007 54,920 EUR 76 DXE 258Q012QB Annulation FR0000125007 54,920 EUR 1 TQE E065sqZJ3vUU Annulation FR0000125007 54,920 EUR 1 TQE E065sqZJ3vXK Annulation FR0000125007 54,950 EUR 62 XPAR 20210525546305 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 43 XPAR 20210525546561 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 70 XPAR 20210525546817 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 34 XPAR 20210525547073 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 7 XPAR 20210525547329 Annulation FR0000125007 54,960 EUR 26 XPAR 20210525548609 Annulation FR0000125007 54,960 EUR 47 DXE 258Q012XA Annulation FR0000125007 54,950 EUR 43 TQE E065sqZJ42Km Annulation FR0000125007 54,950 EUR 113 DXE 258Q0131U Annulation FR0000125007 54,950 EUR 165 XPAR 20210525550145 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 39 DXE 258Q01322 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 50 XPAR 20210525550401 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 57 XPAR 20210525550657 Annulation FR0000125007 54,950 EUR 4 DXE 258Q0135N Annulation FR0000125007 54,980 EUR 39 DXE 258Q013OT Annulation FR0000125007 54,980 EUR 55 DXE 258Q013Q5 Annulation FR0000125007 54,980 EUR 4 DXE 258Q013RC Annulation FR0000125007 54,980 EUR 13 DXE 258Q013RD Annulation FR0000125007 54,990 EUR 100 XPAR 20210525556545 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 82 XPAR 20210525556801 Annulation FR0000125007 55,000 EUR 15 DXE 258Q0140F Annulation FR0000125007 55,000 EUR 9 DXE 258Q0140G Annulation FR0000125007 54,990 EUR 43 XPAR 20210525558081 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 53 DXE 258Q014BK Annulation FR0000125007 54,990 EUR 99 XPAR 20210525558337 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 17 XPAR 20210525558593 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 22 DXE 258Q014CC Annulation FR0000125007 54,990 EUR 92 DXE 258Q014HQ Annulation FR0000125007 54,990 EUR 32 XPAR 20210525559617 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 36 XPAR 20210525560129 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 102 DXE 258Q014PD Annulation FR0000125007 54,990 EUR 112 XPAR 20210525560385 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 27 TQE E065sqZJ4YrW Annulation FR0000125007 54,990 EUR 5 TQE E065sqZJ4YtZ Annulation FR0000125007 54,990 EUR 13 TQE E065sqZJ4Ytq Annulation FR0000125007 54,990 EUR 13 TQE E065sqZJ4Yw0 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 4 TQE E065sqZJ4YwZ Annulation FR0000125007 54,990 EUR 15 TQE E065sqZJ4Z12 Annulation FR0000125007 54,990 EUR 1 TQE E065sqZJ4Z3i Annulation FR0000125007 54,990 EUR 13 TQE E065sqZJ4Z3u Annulation 5 sur 58 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

Permalink Disclaimer Compagnie de Saint Gobain SA published this content on 31 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 May 2021 17:31:01 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur SAINT-GOBAIN 19:46 SAINT GOBAIN : Disclosure of trading in own shares from May 25 to May 28, 2021 .. PU 19:32 SAINT GOBAIN : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25.. PU 18:27 SAINT-GOBAIN : a réalisé une cession en Allemagne CF 18:26 SAINT GOBAIN : cède une partie de son activité de transformation de verre en Al.. PU 18:23 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Mardi 1er juin 2021 AO 18:14 SAINT-GOBAIN : vend une partie de ses activités de transformation de verre en A.. AO 09:04 BOURSE DE PARIS : La bourse reçue quatre sur cinq 26/05 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Mardi 26 mai 2021 AO 26/05 SAINT-GOBAIN : a franchi une étape importante dans son développement en Asie du.. AO 25/05 SAINT GOBAIN : Disclosure of trading in own shares from May 18 to May 24, 2021 .. PU Recommandations des analystes sur SAINT-GOBAIN 21/05 SAINT-GOBAIN : Oddo réitère son conseil sur le titre CF 21/05 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Saint-Gobain, Vallourec, Sodexo, Airbus, easyJet, Co.. 19/05 SAINT GOBAIN : Berenberg n'est plus à la vente ZD