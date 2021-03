Saint Gobain : Disclosure of trading in own shares from March 2 to March 10, 2021 - PDF

March 11, 2021

Reporting on share buyback transactions carried out in accordance with Article 5 §2 of Regulation (EU) No 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse

Share buyback program authorized by the Annual General Meeting of June 4, 2020 (14th resolution)

In accordance with applicable regulations, Compagnie de Saint-Gobain announces having carried out the following share buyback transactions in accordance with Article 5 §2 of Regulation (EU) No 596/2014, from the 2nd to the 10th of March, 2021

Transaction date

2021-03-02

2021-03-02

2021-03-02

2021-03-08

2021-03-08

2021-03-08

2021-03-09

2021-03-09

2021-03-09

2021-03-10

2021-03-10

2021-03-10

FR0000125007

FR0000125007

FR0000125007

FR0000125007

FR0000125007

FR0000125007

FR0000125007

FR0000125007

FR0000125007

FR0000125007

FR0000125007

FR0000125007

ISIN Code

Total daily volume (number of shares bought back)

240,581

266,784

265,826

79,514

24,905

70,295

26,928

86,103

28,071

1,614

3,074

205

Daily weighted average purchase price

43.991

44.000

43.984

47.920

47.650

48.010

47.791

48.063

47.838

48.247

48.266

48.526

Market (MIC Code)

Total over the period

1,093,900

48.073

Pursuant to applicable regulations, Compagnie de Saint-Gobain announces having carried out the following share buyback transactions in accordance with Article 5 §2 of Regulation (EU) No 596/2014 from the 2nd to the 10th of March, 2021

Exane SA

08/03/2021 11:51:25

08/03/2021 11:51:25

08/03/2021 11:51:26

08/03/2021 11:51:26

08/03/2021 11:52:33

08/03/2021 11:52:33

08/03/2021 11:52:33

08/03/2021 11:54:08

08/03/2021 11:54:08

08/03/2021 11:54:15

08/03/2021 11:54:15

08/03/2021 11:54:15

08/03/2021 11:54:15

08/03/2021 11:54:43

08/03/2021 11:54:43

08/03/2021 11:54:43

08/03/2021 11:54:43

08/03/2021 11:55:56

08/03/2021 11:55:56

08/03/2021 11:55:56

08/03/2021 11:55:56

08/03/2021 11:55:56

02/03/2021 09:57:57

02/03/2021 10:02:23

02/03/2021 10:12:39

08/03/2021 11:55:56

08/03/2021 11:56:59

08/03/2021 11:57:50

02/03/2021 09:57:57

02/03/2021 09:57:57

02/03/2021 09:57:57

02/03/2021 09:59:33

02/03/2021 09:59:33

02/03/2021 09:59:44

02/03/2021 10:02:23

02/03/2021 10:02:23

02/03/2021 10:02:23

02/03/2021 10:02:23

02/03/2021 10:03:25

02/03/2021 10:03:25

02/03/2021 10:03:25

02/03/2021 10:10:56

02/03/2021 10:11:58

02/03/2021 10:11:58

02/03/2021 10:11:58

02/03/2021 10:11:58

02/03/2021 10:11:58

02/03/2021 10:11:58

02/03/2021 10:12:39

02/03/2021 10:12:39

02/03/2021 10:12:39

02/03/2021 10:12:39

02/03/2021 10:12:39

02/03/2021 10:12:39

02/03/2021 10:12:39

02/03/2021 10:12:39

02/03/2021 10:12:39

02/03/2021 10:12:39

02/03/2021 10:13:00

02/03/2021 10:13:00

02/03/2021 10:13:00

02/03/2021 10:13:00

02/03/2021 10:13:00

02/03/2021 10:13:00

02/03/2021 10:13:00

02/03/2021 10:13:00

02/03/2021 10:13:00

02/03/2021 10:14:01

02/03/2021 10:14:29

08/03/2021 11:50:21

08/03/2021 11:55:56

08/03/2021 11:55:57

08/03/2021 11:56:40

08/03/2021 11:56:40

08/03/2021 11:56:54

08/03/2021 11:56:54

08/03/2021 11:56:59

08/03/2021 11:56:59

08/03/2021 11:56:59

08/03/2021 11:56:59

08/03/2021 11:56:59

08/03/2021 11:56:59

08/03/2021 11:57:14

08/03/2021 11:57:23

08/03/2021 11:57:23

08/03/2021 11:57:23

08/03/2021 11:57:23

08/03/2021 11:57:23

08/03/2021 11:57:50

08/03/2021 11:57:50

08/03/2021 11:57:50

08/03/2021 11:57:50

08/03/2021 11:57:50

47.270

47.270

47.270

47.270

47.300

47.300

47.300

47.250

47.250

47.260

47.260

47.260

47.260

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

43.990

43.990

43.980

43.980

43.970

43.970

43.950

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

43.960

43.980

47.260

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.270

47.290

47.290

47.290

47.290

47.290

47.270

47.270

47.270

47.270

47.270

47.270

EUR

108

130

142

355

155

125

314

131

724

121

109

106

108

778

100

218

105

114

146

125

105

224

180

134

397

125

125

102

130

125

158

112

174

319

120

255

79

35

46

50

42

98

64

54

46

78

87

41

41

91

69

91

46

80

80

11

37

31

92

15

91

20

57

49

57

91

91

15

80

91

92

70

15

72

12

58

59

47

15

20

33

78

43

56

56

97

67

2

2

9

6

2

1

CEUX CEUX CEUX XPAR CEUX XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX TQEX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR CEUX TQEX CEUX TQEX CEUX TQEX TQEX XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX CEUX CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TQEX CEUX TQEX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR

00257829357EXPA1

00257829356EXPA1

00257829359EXPA1

00257829358EXPA1

00257829855EXPA1

00257829854EXPA1

00257829857EXPA1

00257830316EXPA1

00257830317EXPA1

00257830341EXPA1

00257830343EXPA1

00257830344EXPA1

00257830458EXPA1

00257830459EXPA1

00257830460EXPA1

00257830461EXPA1

00257830768EXPA1

00257830769EXPA1

00257830770EXPA1

00257830771EXPA1

00257830772EXPA1

00257829107EXPA1

00257830342EXPA1

00257090874EXPA1

00257090875EXPA1

00257090876EXPA1

00257090877EXPA1

00257091506EXPA1

00257091507EXPA1

00257091538EXPA1

00257092440EXPA1

00257092444EXPA1

00257092443EXPA1

00257092445EXPA1

00257092446EXPA1

00257092740EXPA1

00257092741EXPA1

00257092739EXPA1

00257095179EXPA1

00257095518EXPA1

00257095519EXPA1

00257095521EXPA1

00257095520EXPA1

00257095522EXPA1

00257095523EXPA1

00257095751EXPA1

00257095754EXPA1

00257095758EXPA1

00257095750EXPA1

00257095752EXPA1

00257095753EXPA1

00257095755EXPA1

00257095756EXPA1

00257095757EXPA1

00257095759EXPA1

00257095760EXPA1

00257095820EXPA1

00257095821EXPA1

00257095822EXPA1

00257095823EXPA1

00257095824EXPA1

00257095825EXPA1

00257095826EXPA1

00257095827EXPA1

00257095828EXPA1

00257096160EXPA1

00257096257EXPA1

00257830774EXPA1

00257830775EXPA1

00257830778EXPA1

00257830920EXPA1

00257830929EXPA1

00257831004EXPA1

00257831005EXPA1

00257831064EXPA1

00257831067EXPA1

00257831065EXPA1

00257831066EXPA1

00257831068EXPA1

00257831069EXPA1

00257831070EXPA1

00257831156EXPA1

00257831203EXPA1

00257831205EXPA1

00257831206EXPA1

00257831202EXPA1

00257831204EXPA1

00257831286EXPA1

00257831287EXPA1

00257831288EXPA1

00257831289EXPA1

00257831290EXPA1

00257831292EXPA1

Annulation

Exane SA

08/03/2021 12:03:45

08/03/2021 12:03:45

08/03/2021 12:03:58

08/03/2021 12:04:09

08/03/2021 12:04:09

08/03/2021 12:04:09

08/03/2021 12:04:09

08/03/2021 12:04:09

08/03/2021 12:04:09

08/03/2021 12:04:09

08/03/2021 12:04:09

08/03/2021 12:04:28

08/03/2021 12:04:28

08/03/2021 12:04:28

08/03/2021 12:04:28

08/03/2021 12:04:54

08/03/2021 12:04:54

08/03/2021 12:04:54

08/03/2021 12:04:54

08/03/2021 12:04:54

08/03/2021 12:04:54

08/03/2021 12:04:54

08/03/2021 12:10:37

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 11:58:11

08/03/2021 11:59:19

08/03/2021 12:01:17

08/03/2021 12:04:54

08/03/2021 12:06:19

08/03/2021 12:07:00

08/03/2021 11:58:11

08/03/2021 11:58:11

08/03/2021 11:58:31

08/03/2021 11:58:31

08/03/2021 11:59:02

08/03/2021 11:59:04

08/03/2021 11:59:04

08/03/2021 11:59:19

08/03/2021 11:59:19

08/03/2021 11:59:19

08/03/2021 11:59:19

08/03/2021 11:59:19

08/03/2021 11:59:19

08/03/2021 12:00:06

08/03/2021 12:00:06

08/03/2021 12:00:06

08/03/2021 12:00:42

08/03/2021 12:00:56

08/03/2021 12:00:56

08/03/2021 12:00:56

08/03/2021 12:01:17

08/03/2021 12:01:17

08/03/2021 12:01:17

08/03/2021 12:01:17

08/03/2021 12:01:17

08/03/2021 12:02:02

08/03/2021 12:02:02

08/03/2021 12:02:02

08/03/2021 12:02:02

08/03/2021 12:02:02

08/03/2021 12:02:02

08/03/2021 12:02:02

08/03/2021 12:02:47

08/03/2021 12:02:47

08/03/2021 12:02:47

08/03/2021 12:02:47

08/03/2021 12:02:47

08/03/2021 12:02:47

08/03/2021 12:02:47

08/03/2021 12:03:45

08/03/2021 12:03:45

08/03/2021 12:03:45

08/03/2021 12:04:54

08/03/2021 12:04:54

08/03/2021 12:05:25

08/03/2021 12:05:25

08/03/2021 12:05:38

08/03/2021 12:05:38

08/03/2021 12:05:38

08/03/2021 12:05:38

08/03/2021 12:06:19

08/03/2021 12:06:19

08/03/2021 12:06:19

08/03/2021 12:06:19

08/03/2021 12:06:20

08/03/2021 12:06:20

08/03/2021 12:06:59

08/03/2021 12:06:59

08/03/2021 12:06:59

08/03/2021 12:06:59

08/03/2021 12:06:59

08/03/2021 12:06:59

08/03/2021 12:07:29

08/03/2021 12:07:40

08/03/2021 12:07:40

08/03/2021 12:08:08

08/03/2021 12:08:08

08/03/2021 12:08:08

08/03/2021 12:08:08

08/03/2021 12:08:08

08/03/2021 12:09:05

08/03/2021 12:09:25

08/03/2021 12:09:25

08/03/2021 12:09:27

08/03/2021 12:09:27

08/03/2021 12:10:16

08/03/2021 12:10:16

08/03/2021 12:10:16

08/03/2021 12:10:16

08/03/2021 12:10:16

08/03/2021 12:10:36

08/03/2021 12:10:37

08/03/2021 12:10:37

08/03/2021 12:10:37

47.280

47.280

47.160

47.130

47.130

47.130

47.130

47.130

47.130

47.130

47.130

47.170

47.170

47.170

47.170

47.210

47.210

47.210

47.200

47.200

47.200

47.210

47.200

47.210

47.210

47.210

47.210

47.270

47.270

47.270

47.280

47.280

47.270

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.280

47.300

47.300

47.300

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.310

47.300

47.300

47.300

47.300

47.300

47.300

47.300

47.270

47.280

47.280

47.210

47.210

47.210

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.210

47.210

47.210

47.200

47.200

47.210

47.210

47.220

47.220

47.220

47.220

47.220

47.220

47.220

47.220

47.180

47.180

47.180

47.180

47.180

47.180

47.180

47.180

47.190

47.190

47.200

47.200

47.220

47.220

47.220

47.230

47.230

47.190

47.200

47.200

EUR

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

125

511

125

188

159

107

261

262

125

100

250

507

196

130

243

126

109

132

115

200

374

177

118

100

125

111

154

118

114

122

125

117

125

106

125

102

112

322

184

106

125

107

352

293

202

125

118

102

322

125

125

22

49

56

57

15

82

78

54

45

56

56

56

41

93

56

56

56

56

89

56

55

56

55

54

11

22

15

55

98

56

55

15

55

57

15

53

88

56

89

64

36

54

45

80

72

57

83

89

44

41

74

11

41

36

55

17

32

27

44

56

2

2

7

1

4

6

XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR XPAR CEUX TQEX XPAR TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TQEX TQEX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX TQEX XPAR XPAR TQEX TQEX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX TQEX TQEX TQEX TQEX TQEX XPAR XPAR TQEX TQEX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR TQEX TQEX CEUX CEUX CEUX TQEX TQEX TQEX XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR

00257832971EXPA1

00257832972EXPA1

00257833167EXPA1

00257833301EXPA1

00257833303EXPA1

00257833300EXPA1

00257833302EXPA1

00257833304EXPA1

00257833305EXPA1

00257833306EXPA1

00257833424EXPA1

00257833426EXPA1

00257833423EXPA1

00257833425EXPA1

00257833597EXPA1

00257833599EXPA1

00257833608EXPA1

00257833594EXPA1

00257833598EXPA1

00257833600EXPA1

00257833601EXPA1

00257835171EXPA1

00257835184EXPA1

00257835185EXPA1

00257835186EXPA1

00257835187EXPA1

00257832970EXPA1

00257833307EXPA1

00257835170EXPA1

00257831378EXPA1

00257831379EXPA1

00257831380EXPA1

00257831488EXPA1

00257831489EXPA1

00257831627EXPA1

00257831638EXPA1

00257831639EXPA1

00257831732EXPA1

00257831733EXPA1

00257831734EXPA1

00257831735EXPA1

00257831736EXPA1

00257831737EXPA1

00257831738EXPA1

00257832071EXPA1

00257832072EXPA1

00257832073EXPA1

00257832244EXPA1

00257832321EXPA1

00257832319EXPA1

00257832322EXPA1

00257832406EXPA1

00257832407EXPA1

00257832408EXPA1

00257832409EXPA1

00257832410EXPA1

00257832411EXPA1

00257832627EXPA1

00257832628EXPA1

00257832629EXPA1

00257832630EXPA1

00257832631EXPA1

00257832632EXPA1

00257832633EXPA1

00257832771EXPA1

00257832772EXPA1

00257832773EXPA1

00257832774EXPA1

00257832775EXPA1

00257832776EXPA1

00257832777EXPA1

00257832968EXPA1

00257832969EXPA1

00257833602EXPA1

00257833603EXPA1

00257833604EXPA1

00257833739EXPA1

00257833740EXPA1

00257833784EXPA1

00257833785EXPA1

00257833786EXPA1

00257833787EXPA1

00257833957EXPA1

00257833958EXPA1

00257833961EXPA1

00257833959EXPA1

00257833960EXPA1

00257833968EXPA1

00257833969EXPA1

00257834134EXPA1

00257834135EXPA1

00257834136EXPA1

00257834137EXPA1

00257834138EXPA1

00257834139EXPA1

00257834140EXPA1

00257834318EXPA1

00257834379EXPA1

00257834380EXPA1

00257834574EXPA1

00257834576EXPA1

00257834578EXPA1

00257834575EXPA1

00257834577EXPA1

00257834743EXPA1

00257834825EXPA1

00257834826EXPA1

00257834831EXPA1

00257834832EXPA1

00257835083EXPA1

00257835084EXPA1

00257835086EXPA1

00257835087EXPA1

00257835088EXPA1

00257835166EXPA1

00257835168EXPA1

00257835169EXPA1

Annulation

Exane SA

08/03/2021 12:16:50

08/03/2021 12:16:50

08/03/2021 12:16:50

08/03/2021 12:17:58

08/03/2021 12:17:58

08/03/2021 12:17:58

08/03/2021 12:18:19

08/03/2021 12:18:55

08/03/2021 12:18:57

08/03/2021 12:19:18

08/03/2021 12:19:18

08/03/2021 12:19:18

08/03/2021 12:19:18

08/03/2021 12:19:18

08/03/2021 12:20:07

08/03/2021 12:20:07

08/03/2021 12:20:07

08/03/2021 12:20:07

08/03/2021 12:20:07

08/03/2021 12:20:49

08/03/2021 12:20:49

08/03/2021 12:20:49

08/03/2021 12:27:17

08/03/2021 12:27:36

08/03/2021 12:27:36

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:11:30

08/03/2021 12:13:09

08/03/2021 12:20:49

08/03/2021 12:22:20

08/03/2021 12:24:09

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:10:40

08/03/2021 12:11:30

08/03/2021 12:11:30

08/03/2021 12:11:30

08/03/2021 12:11:30

08/03/2021 12:11:31

08/03/2021 12:11:31

08/03/2021 12:12:11

08/03/2021 12:12:11

08/03/2021 12:12:11

08/03/2021 12:13:09

08/03/2021 12:13:09

08/03/2021 12:13:09

08/03/2021 12:13:09

08/03/2021 12:13:54

08/03/2021 12:13:57

08/03/2021 12:13:57

08/03/2021 12:13:57

08/03/2021 12:13:57

08/03/2021 12:13:57

08/03/2021 12:14:32

08/03/2021 12:14:32

08/03/2021 12:14:32

08/03/2021 12:15:16

08/03/2021 12:15:16

08/03/2021 12:15:38

08/03/2021 12:15:38

08/03/2021 12:16:00

08/03/2021 12:16:00

08/03/2021 12:16:00

08/03/2021 12:16:00

08/03/2021 12:16:00

08/03/2021 12:16:00

08/03/2021 12:16:00

08/03/2021 12:16:00

08/03/2021 12:16:50

08/03/2021 12:20:49

08/03/2021 12:20:49

08/03/2021 12:20:49

08/03/2021 12:21:26

08/03/2021 12:21:26

08/03/2021 12:22:20

08/03/2021 12:22:20

08/03/2021 12:22:20

08/03/2021 12:22:20

08/03/2021 12:22:20

08/03/2021 12:22:52

08/03/2021 12:22:52

08/03/2021 12:23:19

08/03/2021 12:23:23

08/03/2021 12:23:29

08/03/2021 12:23:29

08/03/2021 12:23:42

08/03/2021 12:23:42

08/03/2021 12:23:42

08/03/2021 12:24:09

08/03/2021 12:24:09

08/03/2021 12:24:09

08/03/2021 12:24:09

08/03/2021 12:24:09

08/03/2021 12:24:59

08/03/2021 12:24:59

08/03/2021 12:24:59

08/03/2021 12:24:59

08/03/2021 12:24:59

08/03/2021 12:24:59

08/03/2021 12:24:59

08/03/2021 12:24:59

08/03/2021 12:24:59

08/03/2021 12:25:50

08/03/2021 12:25:50

08/03/2021 12:25:50

08/03/2021 12:26:35

08/03/2021 12:26:52

08/03/2021 12:26:52

08/03/2021 12:26:52

08/03/2021 12:26:52

08/03/2021 12:27:17

47.180

47.180

47.180

47.250

47.250

47.250

47.240

47.260

47.250

47.260

47.260

47.260

47.260

47.260

47.260

47.260

47.260

47.260

47.260

47.280

47.280

47.280

47.370

47.370

47.370

47.210

47.210

47.210

47.210

47.210

47.210

47.210

47.210

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.200

47.180

47.180

47.180

47.170

47.170

47.130

47.130

47.140

47.140

47.140

47.140

47.140

47.140

47.140

47.140

47.180

47.280

47.270

47.270

47.270

47.220

47.220

47.260

47.260

47.260

47.260

47.260

47.260

47.250

47.250

47.250

47.250

47.260

47.260

47.260

47.260

47.260

47.270

47.270

47.270

47.270

47.270

47.270

47.290

47.290

47.290

47.290

47.290

47.290

47.280

47.290

47.290

47.350

47.350

47.350

47.380

47.370

47.370

47.370

47.370

47.370

EUR

362

190

138

429

210

128

112

388

146

106

125

156

290

100

100

125

100

168

125

131

141

309

141

121

177

106

291

114

312

194

170

179

162

117

125

186

230

128

289

100

113

200

125

118

120

116

125

107

399

113

74

37

73

38

13

51

45

64

19

15

27

56

56

10

40

41

59

10

69

90

88

55

39

73

56

75

80

43

54

73

27

70

13

55

56

86

46

54

49

79

89

73

21

13

46

57

56

57

54

56

56

91

56

56

17

80

85

41

48

57

4

5

1

5

2

XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX TQEX XPAR CEUX TQEX TQEX XPAR XPAR CEUX CEUX TQEX TQEX XPAR XPAR TQEX TQEX TQEX CEUX XPAR CEUX XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX TQEX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX TQEX XPAR XPAR CEUX XPAR CEUX CEUX TQEX TQEX XPAR CEUX TQEX XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR CEUX CEUX CEUX CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR XPAR CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX XPAR CEUX CEUX CEUX XPAR XPAR XPAR XPAR CEUX CEUX

00257837123EXPA1

00257837126EXPA1

00257837127EXPA1

00257837418EXPA1

00257837416EXPA1

00257837417EXPA1

00257837510EXPA1

00257837675EXPA1

00257837686EXPA1

00257837786EXPA1

00257837785EXPA1

00257837787EXPA1

00257837789EXPA1

00257838132EXPA1

00257838133EXPA1

00257838134EXPA1

00257838135EXPA1

00257838136EXPA1

00257838331EXPA1

00257838333EXPA1

00257838336EXPA1

00257840464EXPA1

00257840565EXPA1

00257840566EXPA1

00257837121EXPA1

00257837788EXPA1

00257840463EXPA1

00257835188EXPA1

00257835189EXPA1

00257835190EXPA1

00257835191EXPA1

00257835192EXPA1

00257835193EXPA1

00257835194EXPA1

00257835195EXPA1

00257835344EXPA1

00257835345EXPA1

00257835347EXPA1

00257835346EXPA1

00257835348EXPA1

00257835353EXPA1

00257835354EXPA1

00257835545EXPA1

00257835544EXPA1

00257835546EXPA1

00257835853EXPA1

00257835851EXPA1

00257835855EXPA1

00257835857EXPA1

00257835858EXPA1

00257835996EXPA1

00257836016EXPA1

00257836011EXPA1

00257836015EXPA1

00257836014EXPA1

00257836017EXPA1

00257836230EXPA1

00257836231EXPA1

00257836232EXPA1

00257836483EXPA1

00257836484EXPA1

00257836657EXPA1

00257836658EXPA1

00257836844EXPA1

00257836846EXPA1

00257836847EXPA1

00257836848EXPA1

00257836845EXPA1

00257836849EXPA1

00257836851EXPA1

00257836854EXPA1

00257838337EXPA1

00257838330EXPA1

00257838332EXPA1

00257838334EXPA1

00257838615EXPA1

00257838614EXPA1

00257838942EXPA1

00257838943EXPA1

00257838945EXPA1

00257838947EXPA1

00257838949EXPA1

00257838951EXPA1

00257839293EXPA1

00257839294EXPA1

00257839430EXPA1

00257839437EXPA1

00257839464EXPA1

00257839465EXPA1

00257839550EXPA1

00257839549EXPA1

00257839551EXPA1

00257839678EXPA1

00257839679EXPA1

00257839680EXPA1

00257839681EXPA1

00257839682EXPA1

00257839683EXPA1

00257839816EXPA1

00257839818EXPA1

00257839815EXPA1

00257839817EXPA1

00257839819EXPA1

00257839820EXPA1

00257839821EXPA1

00257839822EXPA1

00257839824EXPA1

00257840018EXPA1

00257840019EXPA1

00257840020EXPA1

00257840214EXPA1

00257840363EXPA1

00257840365EXPA1

00257840364EXPA1

00257840366EXPA1

Annulation