Saint Gobain : Durable

Le « Multi Comfort Student Contest » invite chaque année les étudiants en architecture et en ingénierie à réaliser un projet d'aménagement tout en respectant la vision d'un habitat innovant et respectueux des réglementations les plus exigeantes.

C'est dans cet esprit que l'édition 2020 / 2021 a mobilisé la créativité des étudiants sur la reconversion du site post-industriel de l'entreprise Coignet à Saint-Denis (France) en une zone verte de vie, d'apprentissage et de loisirs, respectant à la fois les traces du patrimoine historique et les besoins en développement durable des quartiers modernes. L'enjeu : aménager un espace composé de bâtiments résidentiels (250 appartements), d'une école élémentaire avec 18 classes, et d'un parc.

Le jury de cette compétition internationale, composé de personnalités reconnues du monde de l'architecture, de représentants du département de Seine-Saint-Denis et de membres de Saint-Gobain est appelé à voter pour le projet qui répond le mieux à l'ambition du concept Multi Confort : un design durable et une efficacité énergétique optimisée au service du confort thermique, acoustique et visuel et de la qualité de l'air intérieur.

Cette année, compte tenu de la crise sanitaire internationale, le format du concours a été réinventé pour être entièrement numérique. Depuis le 19 avril, les vidéos des 53 projets lauréats sont présentés sur cette page dédiée afin que le jury, ainsi que les 112 étudiants encore en lice, encadrés par une cinquantaine de professeurs, puissent les évaluer.

Issue des équipes sélectionnées lors de l'étape nationale parmi plus de 2800 participants inscrits, l'équipe gagnante sera révélée lors de la Grande Finale internationale le vendredi 11 juin 2021 à l'occasion d'un grand évènement live numérique en présence de Pierre-André de Chalendar, Président-Directeur Général du Groupe, et de Benoit Bazin, Directeur Général Délégué. Suivez la finale à 14 heures (GMT + 02 :00) en direct sur la page Facebook du concours.