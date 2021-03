Saint Gobain : Industrie

Fondée en 1957, Brüggemann est une entreprise familiale située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, (Allemagne), spécialisée dans la fabrication et l'installation de solutions préfabriquées en 2D et clés en main pour les nouveaux bâtiments et la rénovation.

« La pénurie croissante de travailleurs qualifiés montre que la construction préfabriquée jouera un rôle de plus en plus important dans le secteur du bâtiment au cours des années à venir », déclare Raimund Heinl, Directeur Général de Saint-Gobain Allemagne & Autriche. Il poursuit : « La fabrication modulaire, associée intelligemment à des procédés numériques modernes, offre la possibilité de construire plus rapidement et plus efficacement tout en économisant davantage de ressources. »

« La coopération avec Brüggemann offre à Saint-Gobain la possibilité de mieux comprendre les procédés liés à la préfabrication et, en tant que fabricant de produits et de systèmes de construction, d'optimiser notre gamme de services », ajoute Werner Hansmann, Directeur Stratégie Marketing de Saint-Gobain Allemagne et Autriche.

Cette acquisition offre également au Groupe une plus grande visibilité sur le marché allemand pour devenir un acteur important de la construction durable.

Le propriétaire de la société, Tobias Brüggemann, restera PDG et actionnaire minoritaire. Rejoindre le Groupe signifie associer l'expertise historique de Brüggemann dans le domaine du bois d'ingénierie et des solutions préfabriquées aux atouts que peut représenter Saint-Gobain en tant que leader du marché des solutions de construction.