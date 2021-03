Saint Gobain : Nomination au sein de Saint-Gobain

31 mars 2021

NOMINATION AU SEIN D'ISOVER-PLACOPLATRE

Christian BOUIGEON est nommé Directeur Général ISOVER et Placo®, France, à compter du 1er mai 2021. Il succèdera à Hervé de Maistre qui va prendre la direction d'un projet d'éco- organisme pour les matériaux de construction initié par Saint-Gobain.

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de Paris, Christian Bouigeon a rejoint le Groupe Saint-Gobain en 1996 dans les activités de Recherche et Développement, puis il a occupé différentes fonctions au sein de l'activité Vitrage du Groupe. Il a ensuite été nommé, en 2006, Directeur Général d'Euroveder Pologne, une filiale spécialisée dans la fabrication de verre pour les appareils électroménagers, avant de prendre la tête de la Business Unit Euroveder mondiale début 2011. En parallèle, il a géré Saint-Gobain Sekurit Transport Pologne de 2008 à 2013. Il est ensuite nommé Directeur Général de la B.U. Sekurit Transport (vitrages pour l'aéronautique, train, camion, bus…). En novembre 2016, il rejoint Saint-GobainPont-à-Mousson comme Directeur Général Adjoint en charge de la France. Il est depuis le 1er février 2019 le Directeur Général de l'activité Canalisation en Europe.

Christian Bouigeon s'attachera notamment à continuer d'enrichir le portefeuille de solutions innovantes pour l'habitat de Saint-Gobain, à continuer à asseoir le positionnement d'Isover et Placo® comme leaders de la construction durable en France et à mettre en œuvre leur feuille de route Net Zero Carbon.

