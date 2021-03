Saint Gobain : Nomination au sein du Groupe Saint-Gobain

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 mars 2021

NOMINATION AU SEIN DU GROUPE SAINT-GOBAIN

Ursula SORITSCH-RENIER rejoint Saint-Gobain et est nommée à compter de ce 16 mars 2021

Directrice du Digital et des Systèmes d'Information du Groupe. Elle sera rattachée à Benoit Bazin,

Directeur Général Délégué, et rejoindra le comité exécutif à partir du 1er juillet 2021. Sa solide expérience dans des grands groupes internationaux permettra à Saint-Gobain de continuer à accélérer dans tous les domaines liés au digital, d'exploiter encore mieux ce différenciateur stratégique, notamment par l'utilisation des données.

Originaire d'Autriche, Ursula a acquis une expérience internationale auprès de plusieurs entreprises d'envergure mondiale, principalement dans des fonctions liées au digital et aux systèmes d'information. Elle a commencé sa carrière en 1995 chez Philips, où elle a passé 14 ans, successivement en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et aux États-Unis, avant de rejoindre Novartis en 2009 aux États-Unis puis Sulzer en Suisse en 2013. Elle a été plus récemment Directrice des systèmes d'information et du Digital de Nokia entre 2018 et 2020.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d'innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d'être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l'ambition partagée de l'ensemble des collaborateurs du Groupe d'agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.

38,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020

Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.

Contacts analystes, investisseurs Contacts presse Vivien Dardel Floriana Michalowska Christelle Gannage +33 1 88 54 29 77 +33 1 88 54 19 09 +33 1 88 54 15 49 Laurence Pernot Patricia Marie Susanne Trabitzsch +33 1 88 54 23 45 +33 1 88 54 26 83 +33 1 88 54 27 96

SAINT-GOBAIN

Siège social : Tour Saint-Gobain • 12 place de l'Iris • 92096 • La Défense Cedex • France • Tél. : +33 1 88 54 00 00 www.saint-gobain.com