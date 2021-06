Saint Gobain : Nouveau Comité exécutif au 1er juillet 2021

Benoit BAZIN a déclaré :

Je me réjouis de pouvoir écrire, en tant que Directeur général à partir du 1 er juillet, un nouveau chapitre de l'histoire de notre Groupe, entouré d'une équipe de direction à l'expérience et à l'expertise éprouvées. Je suis heureux d'accueillir quatre nouveaux membres au sein d'un Comité exécutif plus féminisé et plus international, qui traduit la richesse et la diversité des talents de Saint- Gobain et sa culture profondément multi-nationale. Ensemble et avec 167 000 collaborateurs du Groupe très engagés et présents dans 70 pays, nous partageons une vision commune : faire de Saint-Gobain le leader mondial de la construction durable, pour améliorer le bien-être et le confort de tous grâce à des solutions de performance » .

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d'innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d'être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l'ambition partagée de l'ensemble des collaborateurs du Groupe d'agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.

38,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

