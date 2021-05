Saint-Gobain : a réalisé une cession en Allemagne

Saint-Gobain annonce avoir cédé la société Saint-Gobain Glassolutions Objekt-Center au groupe privé allemand AEQUITA basé à Munich.



Cette société est spécialisée dans les opérations de transformation de verre du réseau Glassolutions en Allemagne.



Cette cession concerne les deux sites de Döring Berlin et Radeburg qui a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2020.



' Cette opération s'inscrit dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint-

Gobain, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe '.



