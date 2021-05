COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 mai 2021

SAINT-GOBAIN ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT EN ASIE DU SUD-EST AVEC

UNE NOUVELLE USINE DE CHIMIE DE LA CONSTRUCTION EN MALAISIE

Saint-Gobain a inauguré aujourd'hui dans le sud de la Malaisie, dans l'Etat de Johor, une nouvelle usine qui produira des solutions avancées pour le marché de la construction à Singapour et en Malaisie.

Sur un site de 50 000 m2, les nouvelles installations rassemblent le meilleur des technologies et des procédés de fabrication de Saint-Gobain et se distinguent par leur polyvalence : elles seront dédiées à la fabrication d'une large gamme de solutions d'étanchéité et de chimie de la construction, sans oublier les solutions d'impression 3D pour asseoir le positionnement de Saint-Gobain comme pionnier sur ce segment émergent.

Saint-Gobain est présent en Malaisie depuis 2000, avec désormais cinq sites industriels. Le démarrage du site de Johor, le vingt-huitième en Asie du Sud-Est, marque une étape importante de la stratégie de développement du Groupe dans cette région.

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d'innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d'être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l'ambition partagée de l'ensemble des collaborateurs du Groupe d'agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.

38,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050

