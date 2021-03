Saint Gobain : achète 120 MW d'énergie éolienne aux USA

Saint-Gobain a conclu un accord d'achat d'énergie pour une période de 12 ans avec Invenergy, aux Etats-Unis.



L'accord porte sur 120 des 250 MW de capacité de la ferme éolienne Blooming Grove, située dans le comté de McLean (Illinois).



Cet accord est le plus important conclu par Saint-Gobain dans les énergies renouvelables et constitue une étape clé vers l'objectif du Groupe d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Ces certificats d'énergie renouvelable vont permettre d'entrainer une réduction de 21% de l'ensemble de l'empreinte carbone de Saint-Gobain aux Etats-Unis (scope 1 et 2).



Grâce à cet accord et à d'autres projets en cours, la part d'électricité renouvelable en pourcentage de la consommation mondiale d'électricité de Saint-Gobain, qui atteint 18,9% en 2020, sera doublée en 2021, assure l'entreprise.



