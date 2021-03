COMMUNIQUÉ DE PRESSE

22 mars 2021

SAINT-GOBAIN CONCLUT UN ACCORD D'ACHAT D'ÉNERGIE DURABLE

EN AMÉRIQUE DU NORD

Saint-Gobain a conclu aux Etats-Unis un accord d'achat d'énergie (« Power Purchase Agreement », PPA) pour une période de 12 ans avec Invenergy, leader mondial à capital privé qui développe et opère des solutions d'énergie durable. Cet accord porte sur 120 mégawatts (MW)

des 250 MW de capacité de la ferme éolienne Blooming Grove, située dans le comté de McLean (Illinois), dont les opérations ont démarré récemment.

Cet accord est le plus important conclu par Saint-Gobain dans les énergies renouvelables à date et constitue une étape clé vers l'objectif du Groupe d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.

Les certificats d'énergie renouvelable (« Renewable Energy Certificate System », RECS) y afférent représentent 40% des émissions de CO2 liées à l'électricité consommée par le Groupe aux Etats-Unis, et entraînent une réduction de 21% de l'ensemble de l'empreinte carbone de Saint-Gobain aux Etats-Unis (scope 1 et 2).

Grâce à cet accord et à d'autres projets en cours, la part d'électricité renouvelable en pourcentage de la consommation mondiale d'électricité de Saint-Gobain, qui atteint 18,9% en 2020, sera doublée en 2021.

