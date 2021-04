Saint-Gobain : désengagement de la canalisation en Chine

Saint-Gobain annonce un accord concernant PAM Chine, pour céder 67% de son activité canalisation en Chine à un consortium mené par le management local. La transaction, qui devrait être clôturée cet été, valorise l'entreprise à environ 100 millions d'euros.



PAM Chine comprend une usine de production à Ma'anshan, dans l'est du pays, emploie près de 1100 salariés et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de neuf millions.



Cette opération entraîne la cession par Saint-Gobain du contrôle de PAM Chine, tout en permettant de maintenir son lien avec l'activité canalisation en Europe, à travers un partenariat industriel de long terme.



