Saint Gobain : inaugure la première maison individuelle au monde entièrement réalisée en béton imprimé 3D

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 avril 2021

SAINT-GOBAIN INAUGURE LA PREMIERE MAISON INDIVIDUELLE AU MONDE

ENTIEREMENT REALISEE EN BETON IMPRIME 3D

Saint-Gobain annonce la remise des clefs, à Eindhoven, aux Pays-Bas, au résident de la première maison au monde entièrement réalisée en béton imprimé 3D.

Saint-Gobain, à travers sa filiale néerlandaise Saint-Gobain Weber Beamix, a développé des mortiers spéciaux de haute technicité utilisables en impression 3D, et a élaboré la technique d'impression en collaboration avec Witteveen + Bos, entreprise de conseil et d'ingénierie. Les autres partenaires du projet sont l'entreprise de construction Van Wijnen, l'investisseur institutionnel Vesteda, l'université de technologie d'Eindhoven et la municipalité d'Eindhoven.

« L'impression 3D permet des constructions plus

efficaces et plus durables. Ces maisons imprimées utilisent moins de matière, et peuvent être construites beaucoup plus rapidement, avec plus de flexibilité et des designs personnalisés et renouvelés. L'accélération de cette technologie ouvre ainsi de nouvelles possibilités pour la construction. » explique Bas Huysmans, Directeur Général de Weber Benelux.

©Saint-Gobain

La méthode de construction

La forme de rocher de la maison illustre parfaitement la liberté de forme qu'offre l'impression 3D dans la construction. D'une surface de 94 mètres carrés elle se compose de 24 éléments en béton, imprimés couche par couche en usine qui ont été transportés par camion sur site pour y être assemblés. Grâce à une isolation très performante, la maison est particulièrement économe en énergie et apporte plus de confort à ses occupants.

Les prochaines maisons

Cette maison fait partie d'un programme de cinq maisons qui seront construites l'une après l'autre, de sorte que chaque nouvelle réalisation puisse être optimisée grâce aux enseignements tirés des précédentes.

Pour plus d'informations sur le « projet Milestone » : https://www.3dprintedhouse.nl/en/

