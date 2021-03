Saint Gobain : investit 40 millions d'euros dans une ligne de plaques de plâtre en Espagne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 mars 2021

SAINT-GOBAIN INVESTIT 40 MILLIONS D'EUROS DANS UNE NOUVELLE

LIGNE DE PLAQUES DE PLÂTRE EN ESPAGNE

Saint-Gobain annonce la construction d'une nouvelle ligne de plaques de plâtre dans son usine de Quinto, près de Saragosse, en Espagne.

Cet investissement, d'un montant de 40 millions d'euros, permettra d'élargir la gamme de produits et de solutions constructives à haute valeur ajoutée. Leader dans le gypse et la plaque de plâtre en Espagne, Saint-Gobain pourra ainsi accompagner la croissance du marché espagnol et son évolution rapide vers des besoins plus complexes, notamment pour les systèmes de construction légers.

Cette ligne sera opérationnelle en 2022. Elle bénéficiera des technologies les plus récentes permettant de réduire fortement les impacts environnementaux et d'intégrer des matières premières recyclées. En outre, un ambitieux programme d'industrie 4.0 sera mis en place pour digitaliser et automatiser l'ensemble de la gestion de la production, de l'entrepôt, du transport et de la livraison, permettant à Saint-Gobain Placo Espagne d'améliorer encore le service apporté à ses clients.

Cette nouvelle ligne de production créera 70 emplois directs et s'accompagnera d'un effort de formation important en collaboration avec le gouvernement d'Aragon, qui a déclaré ce projet « d'intérêt régional ».

Présent en Espagne depuis près de 120 ans, Saint-Gobain y emploie plus de 5 000 personnes. Le Groupe compte 31 usines, qui servent les marchés de la construction (vitrage, gypse, plaques de plâtre, mortiers et chimie de la construction, isolation) et les marchés industriels (verre automobile, abrasifs).

