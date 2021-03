Saint Gobain : lance un appel à solutions innovantes dédiées à la rénovation énergétique en France

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

17 mars 2021

SAINT-GOBAIN LANCE UN APPEL A SOLUTIONS INNOVANTES DEDIEES

A LA RENOVATION ENERGETIQUE EN FRANCE

Saint-Gobain, déjà fortement impliqué pour contribuer au succès du plan de relance économique de la France, lance un appel à solutions innovantes pour la rénovation énergétique des bâtiments, qui permettra aux lauréats d'effectuer des tests de leur solution en conditions réelles et de les développer en étant accompagnés.

Ce processus comprendra trois phases :

- Phase 1 : appel à solutions innovantes, ouvert début mars et qui s'étendra jusqu'en mai 2021. Il s'adresse aux start-ups, PME et PMI susceptibles de proposer des solutions originales pour le marché français de la rénovation énergétique. Les candidatures devront être déposées sur le site renov-up.com. L'évaluation des candidats et la sélection des lauréats se feront d'ici septembre 2021.

- Phase 2 : expérimentation terrain des solutions lauréates, une étape clef de succès pour le développement de solutions adaptées à la diversité des situations rencontrées en conditions réelles.

- Phase 3 : déploiement et massification des solutions retenues.

Cet appel à solutions fait partie d'un programme d'accélération de l'innovation entièrement dédié à la rénovation énergétique en France initié par Saint-Gobain, Renov'up, avec le soutien de l'incubateur de start-ups Impulse Partners.

Au-delà de Saint-Gobain, Renov'up regroupe plusieurs acteurs clefs de la filière réunis autour de l'objectif commun de susciter des approches nouvelles et disruptives de la rénovation énergétique des bâtiments : l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie), ArcelorMittal Construction, Artelia, le Pôle Habitat FFB Communication, la FNAIM (Fédération Nationale de l'Immobilier), LafargeHolcim, Schneider Electric, Total, l'UNSFA (Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes), l'USH (Union Sociale pour l'Habitat).

